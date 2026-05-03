Πυροβολισμοί και τραυματισμός άνδρα σε χωριό του Δήμου Μινώα Πεδιάδας
Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Κυριακής με τον δράστη να αναζητείται από τις Αρχές
Ούτε η αυστηροποίηση του νόμου, ούτε οι ποινές φαίνεται πως είναι ικανές να σταματήσουν την οπλοκατοχή και οπλοχρησία στην Κρήτη.
Λίγες ώρες μετά το αιματηρό περιστατικό σε μπαρ του Ηρακλείου, ένα νέο περιστατικό με πυροβολισμούς προστέθηκε στην ενδοχώρα του Νομού Ηρακλείου και συγκεκριμένα σε χωριό του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ένας άνδρας περίπου 40 ετών πυροβολήθηκε στα πόδια και τραυματίστηκε από έναν άλλο άνδρα, με τον οποίο είναι άγνωστο αν είχε δώσει …ραντεβού σε χώρο κοντά στο νεκροταφείο του χωριού ή αν συναντήθηκαν τυχαία.
Ο δράστης που αναζητείται, έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές ενώ στο σημείο του επεισοδίου, βρέθηκαν κάλυκες.
Σε ότι αφορά την κατάσταση του θύματος που μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ, έχει τραυματιστεί στο ένα πόδι και τις επόμενες ώρες θα αποφασιστεί από τους γιατρούς το αν χειρουργηθεί ή όχι.
