Τουρκία: Ανατράπηκε λεωφορείο – Νεκροί και τραυματίες [βίντεο]
Τραγικό δυστύχημα στη Μαλάτια της Τουρκίας: Επιβατικό λεωφορείο ανετράπη σε ολισθηρό δρόμο, αφήνοντας πίσω του τέσσερις νεκρούς και 15 τραυματίες.
Ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στη Μαλάτια της Τουρκίας, όταν ένα επιβατικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο τραγικός απολογισμός ανέρχεται σε τέσσερις νεκρούς και 15 τραυματίες.
Οι αρχικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι η απώλεια ελέγχου του οχήματος και η μοιραία έξοδός του από τον δρόμο προκλήθηκαν, πιθανότατα, εξαιτίας της ολισθηρότητας του οδοστρώματος.
Βίντεο:
Malatya’da yolcu otobüsü şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. pic.twitter.com/l3zTfTLIjJ
— 23 DERECE (@yirmiucderece) May 3, 2026
Malatya-Adıyaman kara yolunda yolcu otobüsü devrildi.
• Çok sayıda kişi yaralandı.
• Olay yerine ekipler sevk edildi. pic.twitter.com/QbL5JJ78gz
— Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) May 3, 2026
