Περιπέτεια για δύο περιπατητές στην Κέρκυρα – Η στιγμή που τους εντοπίζει το drone της Πυροσβεστικής
Για τον εντοπισμό τους στήθηκε επιχείρηση από την τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία με τη συμμετοχή επίγειων οχημάτων, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και drones της ομάδας «ΙΚΑΡΟΣ».
- Ανατροπή λεωφορείου με νεκρούς και τραυματίες στην Τουρκία
- Αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη των αιτήσεων του κοινωνικού τουρισμού - Πώς θα κάνετε αίτηση
- Σοκάρουν τα στοιχεία για τα τροχαία – Μόνιμο φαινόμενο οι παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
- Σοβαρός τραυματισμός 11χρονου στην Κυπαρισσία – Ανήλικος έπεσε πάνω του με πατίνι
Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια δύο περιπατητών στην Κέρκυρα, οι οποίοι έχασαν τον προσανατολισμό τους ενώ κινούνταν σε δασικό μονοπάτι στην περιοχή του Παντοκράτορα.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροεσβεστική, από την πρώτη στιγμή της επικοινωνίας τους με τις αρχές, οι δύο περιπατητές δήλωσαν πως είναι καλά στην υγεία τους.
Για τον εντοπισμό τους στήθηκε επιχείρηση από την τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία με τη συμμετοχή επίγειων οχημάτων, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και drones της ομάδας «ΙΚΑΡΟΣ».
Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης υπήρχε συνεχής τηλεφωνική επαφή με τους δύο άνδρες.
Λίγο μετά τις 17:30 το απόγευμα, οι πυροσβέστες κατάφεραν να τους προσεγγίσουν και να τους μεταφέρουν με ασφάλεια σε προσβάσιμο σημείο, χωρίς να παρουσιάζουν προβλήματα υγείας.
- Πλούτος: Ο παγκόσμιος χάρτης… αλλιώς- Αναζητώντας τη θέση της Ελλάδας
- Αιματηρό επεισόδιο σε χωριό του δήμου Μινώα Πεδιάδας: Οι πυροβολισμοί στο νεκροταφείο και η σχέση δράστη και θύματος
- Μία νίκη που «δένει» τον Κάρικ στο Ολντ Τράφορντ
- Μεντιλίμπαρ: «Μπορούσαμε να κερδίσουμε, αλλά χαρίσαμε σε δύο ευκαιρίες δύο γκολ»
- Σοκάρουν τα στοιχεία για τα τροχαία – Μόνιμο φαινόμενο οι παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
- Η Τουν έγραψε ιστορία – Πήρε πρωτάθλημα στην Ελβετία ως νεοφώτιστη
- Ο Σπάικ Λι υπερασπίζεται τους δημιουργούς της ταινίας «Michael»
- Αυτό ήταν το «κλειδί» της νίκης του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού σύμφωνα με τον Λουτσέσκου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις