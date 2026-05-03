Κεφαλονιά: «Ποιος οδήγησε τη Μυρτώ σ’ αυτή την κατάσταση;» – Απαντήσεις ζητούν οι γονείς της 19χρονης

Νέες εξελίξεις συνεχίζουν να έρχονται στο φως σχετικά με τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά, μια υπόθεση που εδώ και σχεδόν έναν μήνα έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση και ερωτήματα σε ολόκληρη τη χώρα.

Η οικογένειά της άτυχης 19χρονης ζητά σαφείς απαντήσεις, ιδιαίτερα μετά τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία έδειξαν μεγάλη κατανάλωση ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλ — κάτι που, σύμφωνα με τους γονείς της, δεν συνάδει με τον τρόπο ζωής της.

Σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά τον θάνατό της, το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης παραμένει στραμμένο στην υπόθεση. Η 19χρονη κατέρρευσε στο Αργοστόλι στις 13 Απριλίου, έπειτα από ανακοπή που συνδέεται με χρήση ουσιών, όπως κοκαΐνη και κάνναβη, σε συνδυασμό με κατανάλωση αλκοόλ.

Υπενθυμίζεται ότι η 19χρονη βρισκόταν σε κατάλυμα τύπου Airbnb μαζί με τρία άτομα, τα οποία πλέον βρίσκονται προφυλακισμένα στον Κορυδαλλό, όταν κατέρρευσε μετά τη χρήση κοκαΐνης.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, δύο από αυτούς τη μετέφεραν εκτός του χώρου και την άφησαν αναίσθητη στον δρόμο, ενώ το τρίτο άτομο έμεινε στο δωμάτιο για να καθαρίσει, όπως υποστήριξε στις Αρχές.

«Δεν ταιριάζουν με την προσωπικότητά της»

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και το αν η υπόθεση σχετίζεται με οργανωμένο κύκλωμα εκμετάλλευσης νεαρών γυναικών. Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της οικογένειας, Παναγής Δρακουλόγκωνας, επισημαίνει ότι τα ευρήματα των τοξικολογικών εξετάσεων δεν ταιριάζουν με την προσωπικότητα της Μυρτούς, όπως την περιγράφουν οι δικοί της άνθρωποι.

Μιλώντας σε ραδιοφωνική εκπομπή της ΕΡΤnews, ο ίδιος ανέφερε πως το βασικό ερώτημα που απασχολεί τόσο την οικογένεια όσο και την κοινωνία είναι ποιος και υπό ποιες συνθήκες οδήγησε τη νεαρή σε αυτή την κατάσταση. Τόνισε μάλιστα ότι, σύμφωνα με όσους τη γνώριζαν, η Μυρτώ δεν θα έκανε χρήση ναρκωτικών από επιλογή και πως πρέπει να αποσαφηνιστεί τι συνέβη τις τελευταίες στιγμές πριν τον θάνατό της.

Ο δικηγόρος ανέφερε επίσης ότι οι εξετάσεις επιβεβαιώνουν την παρουσία πολύ μεγάλης ποσότητας ουσιών στον οργανισμό της, γεγονός που, όπως υποστηρίζει, δείχνει ότι δεν είχε τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης εκείνες τις ώρες.

Όσον αφορά τα μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξε η 19χρονη το μοιραίο βράδυ, αλλά και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι, σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν ενσωματωθεί στη δικογραφία, καθώς τα κινητά τηλέφωνα βρίσκονται ακόμη υπό εξέταση στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Εκτίμησε, πάντως, ότι τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση.

Οι γονείς αναζητούν την αλήθεια

Οι γονείς της Μυρτούς βιώνουν μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, προσπαθώντας να διαχειριστούν την απώλεια του παιδιού τους. Επιμένουν ότι η κόρη τους δεν είχε καμία σχέση με ναρκωτικά ή αλκοόλ και εκφράζουν την πεποίθηση ότι έπεσε θύμα εκμετάλλευσης.

Όπως μετέφερε ο δικηγόρος τους, το βασικό αίτημά τους είναι να διαπιστωθεί ποιος την οδήγησε σε αυτή την κατάσταση και τι ακριβώς συνέβη τις τελευταίες ημέρες και ώρες της ζωής της. Μάλιστα, υπογράμμισε ότι, σύμφωνα με μαρτυρίες από το περιβάλλον της, η Μυρτώ δεν κατανάλωνε ούτε αλκοόλ, επιλέγοντας ακόμη και σε εξόδους της ποτά χωρίς αλκοόλ.

Παράλληλα, ο ίδιος σημείωσε ότι η υπόθεση έχει ανοίξει ευρύτερα ζητήματα για την τοπική κοινωνία, όπως η διακίνηση ναρκωτικών και το ενδεχόμενο ύπαρξης κυκλωμάτων εκμετάλλευσης ανηλίκων και νεαρών γυναικών στο νησί — ζητήματα που, όπως είπε, απαιτούν σε βάθος διερεύνηση.

Τέλος, αναφερόμενος στην αντίδραση των Αρχών, εξέφρασε προβληματισμό για τη στάση ορισμένων αστυνομικών, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει ευθύνη από την πλευρά των γιατρών και των διασωστών.

Όπως ανέφερε ο κ. Δρακουλόγκωνας, όταν έφτασε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ στο σημείο, η κατάσταση της 19χρονης ήταν ήδη μη αναστρέψιμη, ενώ και οι αρμόδιοι υγειονομικοί φορείς επιβεβαίωσαν ότι καταβλήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες προσπάθειες.