Να ρίξουν άπλετο φως στην υπόθεση του θανάτου της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά επιθυμούν οι δικοί της άνθρωποι, που ζητούν να παραμείνει ανοιχτή η έρευνα μέχρι να εξεταστεί κάθε πτυχή της.

Όπως σημειώνει ο πατέρας της άτυχης 19χρονης, αν και έχουν περάσει πάνω από 10 ημέρες από το θάνατό της, παραμένουν αναπάντητα σημαντικά ερωτήματα για το τι πραγματικά συνέβη το μοιραίο βράδυ στο δωμάτιο 10 του ξενοδοχείου στο Αργοστόλι.

Έτσι, την ώρα που η «βεντάλια» των ερευνών ανοίγει και για άλλα πρόσωπα, οι συγγενείς της Μυρτούς θέλουν να γίνει γνωστό ποιοι και πόσοι είναι οι πραγματικοί εμπλεκόμενοι στην υπόθεση.

«Κινδυνεύουμε όλοι από αυτό το κύκλωμα»

Τα κενά και οι αντιφάσεις στις απολογίες των κατηγορουμένων άνοιξαν έναν νέο κύκλο καταθέσεων. Η ανακρίτρια καλεί νέα πρόσωπα, προσπαθώντας να ρίξει φως στα σκοτεινά σημεία αυτού του θρίλερ που “πάγωσε” το νησί.

«Θα δούμε πράγματα που δεν τα πιστεύει νους ανθρώπου, δεν θα το πιστεύουν τα μάτια μας. Αυτή η ομάδα παρέσυρε το παιδί μου, παγίδευσαν το παιδί μου, που ο καθένας έπαιζε το ρόλο του. Το κατάλληλο άτομο στην κατάλληλη θέση, με τα κατάλληλα προσόντα για να διεκπεραιωθεί όλο αυτό το σκηνικό. Δεν είμαι κάνα παιδί εγώ, είμαι μεγάλος άνθρωπος, δεν φανταζόμουνα τέτοιο κύκλωμα στην Κεφαλονιά 150 μέτρα πιο κάτω από το σπίτι μου», ανέφερε ο πατέρας της Μυρτούς.

«Δεν φοβάμαι για τα παιδιά μας πια. Κινδυνεύουμε όλοι. Όλοι. Όταν έχουν τέτοια χαπάκια, που τα λένε χάπια βιασμού. Πίνεις καφέ στην πλατεία και σου βάζει ένας, ένα χάπι τέτοιο και είσαι για 24 ώρες ρομπότ, υποχείριο δικό τους, σε κάνει ό,τι θέλει. Γιατί να μην μπορεί να το κάνει και σε μένα και σε σας και σε όλο τον κόσμο;», είπε ο πατέρας της Μυρτούς στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» με την Αναστασία Γιάμαλη.

«Θα βάλουμε τέλος στην ζωή μας»

Ο ανείπωτος πόνος των γονιών της Μυρτούς έχει γίνει πλέον κινητήριος δύναμη για να δικαιωθεί το παιδί τους. Ωστόσο ο πατέρας της 19χρονης αφήνει ανοιχτό ένα ενδεχόμενο, που σοκάρει ακόμα και τον πιο ψύχραιμο.

«Δεν ξέρετε τι πόνο έχουμε μάνα και εγώ. Δεν ξέρετε, δεν περιγράφεται. Δεν θα ζήσουμε εμείς θα δείτε τη συνέχεια ποια είναι. Εξαντλούμε όλες μας τις δυνάμεις για να δικαιωθεί το παιδί μας. Μετά δεν χρειαζόμαστε εμείς. Τον σιχαίνομαι αυτόν τον κόσμο. Χωρίς την Μυρτώ τι να κάνουμε τη ζωή; Το σπίτι μας είναι ξένο τώρα. Μέχρι το σκυλάκι που είχε, είναι πάνω στο κρεβάτι και κλαίει. Θα πεθάνει πρώτα το σκυλάκι και μετά θα πεθάνουμε κι εμείς. Κι αν δεν πεθάνουμε, θα δώσουμε τέλος. Δεν θέλουμε αυτήν την ζωή», υπογράμμισε ο πατέρας της 19χρονης.

Καταγγελίες και από άλλες οικογένειες της Κεφαλονιάς

Παράλληλα, οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπάρχουν κι άλλες τρομακτικές υποθέσεις, παρόμοιες με αυτή την άτυχης Μυρτούς στην Κεφαλονιά.

Νεότερες πληροφορίες, αναφέρουν πως και άλλες οικογένειες της Κεφαλονιάς έχουν καταγγείλει στο περιβάλλον της 19χρονης πως και τα δικά τους κορίτσια κινδύνευσαν από το ίδιο κύκλωμα.

Έτσι, η Ελληνική Αστυνομία καλείται να ανακαλύψει τι κρύβεται πίσω από αυτή την υπόθεση και αν υπάρχει κάποιο κύκλωμα με ανθρώπους που απλώνουν τα δίχτυα τους σε κορίτσια που είναι ευάλωτα, ώστε να πετύχουν τους σκοπούς τους.

«Είναι ώρα να ανοίξουν τα στόματα, ώστε να αποδοθεί κάποτε πραγματική Δικαιοσύνη» υπογραμμίζουν από το περιβάλλον της 19χρονης Μυρτούς.