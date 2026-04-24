Κεφαλονιά: Οι αντιφάσεις και τα κενά που «καίνε» τους κατηγορούμενους για τον θάνατο της 19χρονης

Τα κενά και οι αντιφάσεις στις απολογίες των κατηγορουμένων έκαναν την ανακρίτρια να ανοίξει νέο κύκλο καταθέσεων για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά ενώ τα επόμενα 24ωρα θα γίνει αυτοψία και αναπαράσταση στο κατάλυμα όπου κατέρρευσε η Μυρτώ.

Οι τρεις συλληφθέντες δίνουν διαφορετικές εκδοχές, ακόμα και για το ποιος κάλεσε το ασθενοφόρο.

Οι αντιφάσεις

«Εγώ αποφάσισα να πάρω ασθενοφόρο και οι άλλοι δύο μου είπαν ότι φοβούνται να πάρουμε το ΕΚΑΒ για να μην μπλέξουν. Εγώ επέμενα. Πράγματι κάλεσα και έδωσα το κινητό μου στον 26χρονο για να μιλήσει», λέει ο 23χρονος.

«Εγώ του είπα να πάρουμε το ΕΚΑΒ. Ο 23χρονος είχε κάτσει ακίνητος, είχε πάθει σοκ. Φοβόταν να μιλήσει και έτσι κάλεσα εγώ από το κινητό του. Μετά είπα στον 22χρονο ‘’πάρε τη ζακέτα της κοπέλας, άνοιξε πόρτες’’ κι εγώ την πήρα αγκαλιά και έτρεξα γρήγορα κάτω», είπε ο 26χρονος.

Ο 26χρονος παραδέχτηκε πως εκείνος πήγε τα ναρκωτικά και τις δύο φορές στο δωμάτιο αλλά παρά τις πιέσεις της ανακρίτριας δεν αποκάλυψε ποιος του τα έδωσε.

«Δεν είμαι έμπορος αλλά μπορώ να πάρω κάποιο τηλέφωνο για να βρω ναρκωτικές ουσίες. Δεν μπορώ να πω από ποιον γιατί φοβάμαι για την οικογένεια μου».

Οι καταθέσεις για τον 66χρονο

Και ο 23χρονος πάντως φαίνεται πως δεν λέει όλη την αλήθεια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το γεγονός πως στην πρώτη του κατάθεση στην αστυνομία δεν μίλησε καθόλου για τον 66χρονο από την Πρέβεζα με τον οποίο μίλησε πολλές φορές μέσα στη νύχτα.

«Εντωμεταξύ δεν μου το είχε κλείσει το τηλέφωνο. Δεν μου το έκλεισε δηλαδή μιλάγαμε και μου λέει ‘’φτάνω στο νοσοκομείο αλλά είναι η αστυνομία απ’ έξω’’ και τον ρώτησα κι εγώ ‘’γιατί είναι η αστυνομία απ’ έξω; τι έχει γίνει;’’ μου λέει ‘’φοβάμαι να πάω’’», είχε δηλώσει ο 66χρονος.

Αφού ο 66χρονος παρουσιάστηκε αυτοβούλως για να καταθέσει, ο 23χρονος αποφάσισε να μιλήσει γι’ αυτόν στην ανακρίτρια.

«Ήξερα ότι είναι ευκατάστατος αλλά δεν ξέρω με τι ασχολείται ο 66χρονος. Το βράδυ που ήμασταν στο κατάλυμα μιλούσε η Μυρτώ μαζί του, δεν ήξερα τι έλεγαν. Είχαν ήδη ανταλλάξει τηλέφωνα από όταν εγώ ήμουν στην Αθήνα και μιλούσαν πλέον οι δύο τους».

«Η κοπέλα τσακωνόταν με κάποιον στο τηλέφωνο»

Κι ενώ ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας αποκάλυψε πως εκείνο το βράδυ με κάποιον τσακωνόταν στο τηλέφωνο η Μυρτώ.

«Η κοπέλα τσακωνόταν με κάποιον στο τηλέφωνο. Κάποιον έβριζε. Δεν γνώριζα ότι μιλούσε με τον 66χρονο».

Ο 66χρονος που έκανε βιντεοκλήση μαζί της την ώρα που κατέρρευσε ισχυρίστηκε ότι ήταν ήρεμη και σε καλύτερη κατάσταση από την πρώτη φορά που της μίλησε.

«Με παίρνει βιντεοκλήση από ένα δωμάτιο όπου είναι σε ένα κρεβάτι ντυμένη. Σε καλύτερη κατάσταση. Μου λέει ‘’να, βρήκα δωμάτιο. Είμαι εντάξει’’. Λέω εντάξει, να χαλαρώσεις. Καλό ύπνο και τα υπόλοιπα. Και εκεί που μίλαγε κάτι πήγε να μου πει. Ακούω να ανοίγει η πόρτα. Ακούω έναν θόρυβο, να το πω κι έτσι. Υποθέτω ότι άνοιξε η πόρτα ότι κάποιος μπήκε. Και μου έκλεισε την βιντεοκλήση απότομα. Έτσι ήταν η τελευταία φορά που την είδα».

Το μυστήριο της πλατείας με την Μυρτώ και τον 23χρονο

Οι κάμερες έδειξαν τις κινήσεις που ακολούθησαν ενώ αποκάλυψαν μία ακόμη αντίφαση του 23χρονου που έλεγε ότι στην πλατεία καθόταν μαζί με την Μυρτώ αλλά όπως αποδείχθηκε στο βίντεο ντοκουμέντο του Live News βρισκόταν μόνος του στο παγκάκι.