Σάββατο 25 Απριλίου 2026
25.04.2026 | 08:08
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Τραμ το Σαββατοκύριακο
Κεφαλονιά: Για απάτη είχε μηνυθεί από πρώην πελάτη του ο 66χρονος που μιλούσε με τη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ
Ελλάδα 25 Απριλίου 2026, 10:15

Κεφαλονιά: Για απάτη είχε μηνυθεί από πρώην πελάτη του ο 66χρονος που μιλούσε με τη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ

Οι εταιρείες «φαντάσματα» του 66χρονου, που είχε δώσει τα 220 ευρώ στην 19χρονη στην Κεφαλονιά, και ο κλειδάριθμος που χρησιμοποίησε παρανόμως με αποτέλεσμα ο πελάτης του να βρεθεί με υπέρογκα χρέη

Πρώην πελάτης του 66χρονου που εμπλέκεται στην υπόθεση με τη 19χρονη Μυρτώ στην Κεφαλονιά, για τον θάνατο της οποίας τρεις κατηγορούμενοι έχουν προφυλακιστεί, καταγγέλλει ότι στο παρελθόν είχε πέσει θύμα εξαπάτησης από τον πρώην λογιστή, ο οποίος τότε εργαζόταν στο Αγρίνιο.

Όταν ο 66χρονος από την Πρέβεζα που πλέον ζει στην Αθήνα αποφάσισε να τα παρατήσει, όπως καταγγέλλεται από τον πελάτη του, ξεκίνησαν τα προβλήματα.

«Είχε εν αγνοία μου ιδρύσει περισσότερες εταιρείες στο όνομά μου, χρησιμοποιώντας παράνομα τους κλειδάριθμούς μου στην εφορία. Ήταν το μοναδικό πρόσωπο που τους γνώριζε, αφού στο παρελθόν παρακολουθούσε μια δικιά μου εταιρία, που δεν είχε καμία σχέση με τις εν λόγω εταιρείες φαντάσματα», λέει ο ίδιος.

Και προσθέτει: «Έχω υποστεί τεράστια οικονομική ζημιά. Φέρομαι να ευθύνομαι για τα χρέη τους σε εφορία και ασφαλιστικούς οργανισμούς».

Ο δικηγόρος του καταγγέλοντος, Νίκος Πετρίδης, τόνισε μιλώντας στον Star ότι «αυτές οι εταιρείες δημιούργησαν χρέη που σίγουρα ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο ευρώ. Προβήκαμε σε μηνύσεις σε βάρος του υπαιτίων, καθώς και όποιων τυχόν συνεργών του».

Όταν ο καταγγέλλων κατάλαβε ότι ο πρώην λογιστής που είχε μηνύσει είναι ο 66χρονος άνδρας που έστειλε τα 220 ευρώ στην 19χρονη Μυρτώ στην Κεφαλονιά και ο ρόλος του στην υπόθεση βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών, θορυβήθηκε.

Κεφαλονιά: Οι καταθέσεις για τον 66χρονο

Ο 23χρονος τρανς με τον οποίο συναντήθηκε η Μυρτώ προτού οι δυο τους πάνε στο Airbnb, κατέθεσε στις Αρχές για τον ηλικιωμένο άνδρα: «Είχα συναντήσει τον 66χρονο στην Αθήνα. Μια μέρα μου είπε η Μυρτώ αν ξέρω κάποιον να της γνωρίσω, να τον έχει σαν χορηγό. Της είπα ότι ξέρω κάποιον και έτσι την έβαλα στην ομαδική συνομιλία μαζί του».

Ο δικηγόρος του, Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος, σχολίασε το θέμα στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό διερωτώμενος: «Ένας εξηνταεξάχρονος με ένα κορίτσι δεκαοχτώ χρονών, τους συνδέει κάτι εκτός από την παρανομία;».

Και ο 23χρονος πάντως φαίνεται ότι μέχρι τώρα δεν λέει όλη την αλήθεια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το γεγονός ότι στην πρώτη του κατάθεση στην Αστυνομία δεν μίλησε καθόλου για τον 66χρονο από την Πρέβεζα με τον οποίο μίλησε πολλές φορές μέσα στη μοιραία νύχτα.

«Εντωμεταξύ δεν μου το είχε κλείσει το τηλέφωνο. Δεν μου το έκλεισε δηλαδή μιλάγαμε και μου λέει ‘φτάνω στο νοσοκομείο αλλά είναι η αστυνομία απ’ έξω’ και τον ρώτησα κι εγώ ‘γιατί είναι η αστυνομία απ’ έξω; τι έχει γίνει;’ και μου λέει ‘φοβάμαι να πάω», είχε δηλώσει ο 66χρονος.

Μόνο αφού ο ηλικιωμένος άνδρας παρουσιάστηκε αυτοβούλως για να καταθέσει, ο 23χρονος αποφάσισε να μιλήσει γι’ αυτόν στην ανακρίτρια: «Ήξερα ότι είναι ευκατάστατος αλλά δεν ξέρω με τι ασχολείται. Το βράδυ που ήμασταν στο κατάλυμα μιλούσε η Μυρτώ μαζί του, δεν ήξερα τι έλεγαν. Είχαν ήδη ανταλλάξει τηλέφωνα από όταν εγώ ήμουν στην Αθήνα και μιλούσαν πλέον οι δυο τους».

Χρηματιστήριο Αθηνών: Η μάχη των «μεγάλων» για μια θέση στους δείκτες των ανεπτυγμένων

«Συγκρατημένα αισιόδοξο» δηλώνει το Πακιστάν για τις συνομιλίες

Ολυμπία Κηρύκου: Νέες μαρτυρίες φέρνουν ανατροπή στην υπόθεση της μυστηριώδους εξαφάνισης
Φως στο Τούνελ 25.04.26

Ανατροπή στην υπόθεση της μυστηριώδους εξαφάνισης της Ολυμπίας Κηρύκου φέρνουν νέες μαρτυρίες

Τριάντα χρόνια μετά την εξαφάνιση της 29χρονης τότε Ολυμπίας Κηρύκου λίγα μόλις βήματα από τον χώρο που εργαζόταν, το Φως στο Τούνελ εξετάζει νέα δεδομένα που ανατρέπουν τη σκοτεινή αυτή υπόθεση

Αντιπυρική περίοδος 2026: Πολύ βρεγμένο χώμα, ένα φιλόδοξο νομοσχέδιο και άλυτα ακόμα ζητήματα
Μεγάλες προσδοκίες 25.04.26

Αντιπυρική περίοδος 2026: Πολύ βρεγμένο χώμα, ένα φιλόδοξο νομοσχέδιο και άλυτα ακόμα ζητήματα

Αντίστροφη μέτρηση για την αντιπυρική περίοδο - Τα «αναποτελεσματικά» πρόστιμα- Ο πολύ καλός υδρολογικά χειμώνας- Τι θα εφαρμοστεί το φετινό καλοκαίρι από το νέο νομοσχέδιο Πολιτικής Προστασίας- Μιλούν στο in: Ηλίας Τζηρίτης, Θοδωρής Μ. Γιάνναρος, Κώστας Λαγουβάρδος- Τι λέει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης

Σεισμός Κρήτη: Η εκτίμηση Χουλιάρα για τη σεισμική ακολουθία
Ελλάδα 25.04.26

Σεισμός Κρήτη: Η εκτίμηση Χουλιάρα για τη σεισμική ακολουθία

Οι μετασεισμοί το τελευταίο 24ωρο έφτασαν σε ισχύ τα 5 Ρίχτερ και η ακολουθία εμφανίζεται φυσιολογική, ωστόσο το φαινόμενο παρακολουθείται καθώς πρόκειται για περιοχή που έχει δώσει μεγάλους σεισμούς στο παρελθόν

Τέμπη: Βίντεο που δεν συμπεριλήφθηκε στη δικογραφία βρέθηκε στο σπίτι δικαστικού πραγματογνώμονα
Ελλάδα 24.04.26

Τέμπη: Βίντεο που δεν συμπεριλήφθηκε στη δικογραφία βρέθηκε στο σπίτι δικαστικού πραγματογνώμονα

Η οικογένεια Τηλκερίδη έστειλε εξώδικο στην εταιρεία που χειρίζεται τις κάμερες και ζητά εντός 48 ωρών να της παραδοθεί το σύνολο του βιντεοληπτικού υλικού αλλά και να κοινοποιήσει όλες τις λεπτομέρειες της διακίνησής του.

Κεφαλονιά: Οι αντιφάσεις και τα κενά που «καίνε» τους κατηγορούμενους για τον θάνατο της 19χρονης
Ελλάδα 24.04.26

Κεφαλονιά: Οι αντιφάσεις και τα κενά που «καίνε» τους κατηγορούμενους για τον θάνατο της 19χρονης

Οι τρεις συλληφθέντες δίνουν διαφορετικές εκδοχές, ακόμα και για το ποιος κάλεσε το ασθενοφόρο ενώ φαίνεται να μην λένε και όλη την αλήθεια για τον 66χρονο

Υποκλοπές: Ανησυχία ΔΣΑ για την καθυστέρηση στη δικαστική διερεύνηση – Προειδοποιεί για κίνδυνο παραγραφής αδικημάτων
Ελλάδα 24.04.26

Υποκλοπές: Ανησυχία ΔΣΑ για την καθυστέρηση στη δικαστική διερεύνηση – Προειδοποιεί για κίνδυνο παραγραφής αδικημάτων

Την έντονη ανησυχία του για την καθυστέρηση που παρουσιάζεται στη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης των υποκλοπών μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator, ενόψει της οποίας είναι ορατός πλέον ο κίνδυνος παραγραφής μεγάλου αριθμού αξιόποινων πράξεων, εκφράζει με ανακοίνωση του ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «σε χθεσινή συνεδρίασή του, το Δ.Σ. του […]

Άγιος Δημήτριος: Τι αποκαλύπτει η 20χρονη για θύμα και δράστη – Ο ένας ζήλευε, ο άλλος «τον έβλεπε στον ύπνο του»
Ελλάδα 24.04.26

Άγιος Δημήτριος: Τι αποκαλύπτει η 20χρονη για θύμα και δράστη – Ο ένας ζήλευε, ο άλλος «τον έβλεπε στον ύπνο του»

Συγκλονίζουν όσα αποκαλύπτει η 20χρονη που βρέθηκε ανάμεσα στην αντιζηλία των δύο νεαρών που κατέληξε τελικά στην άγρια δολοφονία στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο

ΣΥΡΙΖΑ για ρεπορτάζ in: Πόσο καιρό θα κάνει τον «ψόφιο κοριό» για τις υποκλοπές ο Μητσοτάκης;
Intellexa 25.04.26

ΣΥΡΙΖΑ για ρεπορτάζ in: Πόσο καιρό θα κάνει τον «ψόφιο κοριό» για τις υποκλοπές ο Μητσοτάκης;

«Ποια κρατική υπηρεσία 'ψώνισε' από το 'one stop shop' του κ. Ντίλιαν;», διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας το δημοσίευμα του in για τα δύο διαφημιστικά φυλλάδια που αποδίδονται στην Intellexa

Πάνε για… σκούπα οι Λέικερς κόντρα στους Ρόκετς – Μεγάλα «διπλά» για Σπερς και Σέλτικς (vids)
Μπάσκετ 25.04.26

Πάνε για… σκούπα οι Λέικερς κόντρα στους Ρόκετς – Μεγάλα «διπλά» για Σπερς και Σέλτικς (vids)

Με τρομερό ΛεΜπρόν Τζέιμς οι Λέικερς νίκησαν ξανά τους Ρόκετς κάνοντας το 3-0 στη σειρά, ενώ Σπερς και Σέλτικς έκαναν… μπρέικ στο μπρέικ απέναντι σε Μπλέιζερς και Σίξερς, αντίστοιχα, παίρνοντας τα ηνία με 2-1.

Αδέλφια Κάσιο κατά Μάικλ Τζάκσον: Μας εκπαίδευσε να τον υπερασπιζόμαστε, ενώ μας κακοποιούσε
«Πλύση εγκεφάλου» 25.04.26

Αδέλφια Κάσιο κατά Μάικλ Τζάκσον: Μας εκπαίδευσε να τον υπερασπιζόμαστε, ενώ μας κακοποιούσε

Τέσσερα αδέλφια Κάσιο κατηγορούν τον Μάικλ Τζάκσον για κακοποίηση, υποστηρίζοντας ότι είχαν χειραγωγηθεί να τον υπερασπίζονται, ενώ η υπόθεση επιστρέφει στα δικαστήρια.

Σε φρεγάτα «Κίμων» και Μέγαρο Μαξίμου ο Μακρόν – Τα μηνύματα που έστειλε από την Αθήνα
Γαλλία 25.04.26

Σε φρεγάτα «Κίμων» και Μέγαρο Μαξίμου ο Μακρόν – Τα μηνύματα που έστειλε από την Αθήνα

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν έστειλε μήνυμα στήριξης προς την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ελληνογαλλικής συνεργασίας. Το σημερινό πρόγραμμα στην Αθήνα

World Press Photo 2024: Οι φωτογραφίες που αποτυπώνουν την εποχή μας
World Press Photo 2024 25.04.26

Οι φωτογραφίες που αποτυπώνουν την εποχή μας

Μια οικογένεια μεταναστών στις ΗΠΑ που χωρίζεται από πράκτορες της ICE, το νικητήριο κλικ της φωτογράφου Κάρολ Γκούζι - Από τη Γάζα και τη Γουατεμάλα οι δύο φιναλίστ του διαγωνισμού

«Τεχνοφασισμός σε κοινή θέα» – Η Palantir, ένα «μανιφέστο» και ο σύγχρονος ολοκληρωτισμός στην εποχή Τραμπ 2.0
Εγχειρίδιο αυταρχισμού 25.04.26

«Τεχνοφασισμός σε κοινή θέα» – Η Palantir, ένα «μανιφέστο» και ο σύγχρονος ολοκληρωτισμός στην εποχή Τραμπ 2.0

Μεγαλοεργολάβος της κυβέρνησης Τραμπ, η εταιρεία ανάλυσης δεδομένων Palantir σκιαγραφεί σε ένα οιονεί φιλοδυτικό μίνι «μανιφέστο» ένα καθεστώς επιτήρησης και τεχνο-γεωπολιτικής ηγεμονίας

Ακίνητα: Το ένα στα τρία παραμένει αναξιοποίητο
Οικονομικές Ειδήσεις 25.04.26

Το ένα στα τρία ακίνητα παραμένει αναξιοποίητο

Μεγάλο τμήμα του φαινομενικά κτιριακού αποθέματος σε ακίνητα παραμένει «ανενεργό» γιατί ναι μεν υπάρχει στα χαρτιά, αλλά δεν είναι έτοιμο να καλύψει στεγαστικές ή επενδυτικές ανάγκες

Ο ευρωπαϊκός τουρισμός σε συμπληγάδες – Ποια είναι η θέση της Ελλάδας
Τρία σενάρια 25.04.26

Ο ευρωπαϊκός τουρισμός σε συμπληγάδες – Ποια είναι η θέση της Ελλάδας

Αναλυτές προειδοποιούν ότι ο ευρωπαϊκός τουρισμός αντιμετωπίζει ένα «ταραχώδες καλοκαίρι» λόγω ενεργειακής κρίσης. Ανεβαίνουν οι προορισμοί στη Δυτική Μεσόγειο. Ανάμικτα μηνύματα για την Ελλάδα.

Κοινωνικός τουρισμός: Ποια ΑΦΜ μπορούν να κάνουν αίτηση – Η διαδικασία βήμα-βήμα
Πρόγραμμα ΔΥΠΑ 25.04.26

Ποια ΑΦΜ μπορούν να κάνουν αίτηση για κοινωνικό τουρισμό - Η διαδικασία βήμα-βήμα

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του gov.gr, στο πλαίσιο του προγράμματος που αφορά περίπου 300.000 επιταγές για επιδοτούμενες διακοπές σε όλη τη χώρα

«Συγκρατημένα αισιόδοξο» δηλώνει το Πακιστάν για τις συνομιλίες – Στο Ισλαμαμπάντ ο Αραγτσί
Διπλωματικό θρίλερ 25.04.26 Upd: 08:45

«Συγκρατημένα αισιόδοξο» δηλώνει το Πακιστάν για τις συνομιλίες – Στο Ισλαμαμπάντ ο Αραγτσί

Στο Ισλαμαμπάντ βρίσκεται ο Αραγτσί ενώ εκεί αναμένεται να φτάσει αργότερα η αμερικανική αντιπροσωπεία - Δεν έχουν προγραμματιστεί άμεσες συνομιλίες, λέει το Ιράν - Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν μηνύματα

