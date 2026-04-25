Πρώην πελάτης του 66χρονου που εμπλέκεται στην υπόθεση με τη 19χρονη Μυρτώ στην Κεφαλονιά, για τον θάνατο της οποίας τρεις κατηγορούμενοι έχουν προφυλακιστεί, καταγγέλλει ότι στο παρελθόν είχε πέσει θύμα εξαπάτησης από τον πρώην λογιστή, ο οποίος τότε εργαζόταν στο Αγρίνιο.

Όταν ο 66χρονος από την Πρέβεζα που πλέον ζει στην Αθήνα αποφάσισε να τα παρατήσει, όπως καταγγέλλεται από τον πελάτη του, ξεκίνησαν τα προβλήματα.

«Είχε εν αγνοία μου ιδρύσει περισσότερες εταιρείες στο όνομά μου, χρησιμοποιώντας παράνομα τους κλειδάριθμούς μου στην εφορία. Ήταν το μοναδικό πρόσωπο που τους γνώριζε, αφού στο παρελθόν παρακολουθούσε μια δικιά μου εταιρία, που δεν είχε καμία σχέση με τις εν λόγω εταιρείες φαντάσματα», λέει ο ίδιος.

Και προσθέτει: «Έχω υποστεί τεράστια οικονομική ζημιά. Φέρομαι να ευθύνομαι για τα χρέη τους σε εφορία και ασφαλιστικούς οργανισμούς».

Όταν ο 66χρονος από την Πρέβεζα που πλέον ζει στην Αθήνα αποφάσισε να τα παρατήσει, ξεκίνησαν τα προβλήματα

Ο δικηγόρος του καταγγέλοντος, Νίκος Πετρίδης, τόνισε μιλώντας στον Star ότι «αυτές οι εταιρείες δημιούργησαν χρέη που σίγουρα ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο ευρώ. Προβήκαμε σε μηνύσεις σε βάρος του υπαιτίων, καθώς και όποιων τυχόν συνεργών του».

Όταν ο καταγγέλλων κατάλαβε ότι ο πρώην λογιστής που είχε μηνύσει είναι ο 66χρονος άνδρας που έστειλε τα 220 ευρώ στην 19χρονη Μυρτώ στην Κεφαλονιά και ο ρόλος του στην υπόθεση βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών, θορυβήθηκε.

Κεφαλονιά: Οι καταθέσεις για τον 66χρονο

Ο 23χρονος τρανς με τον οποίο συναντήθηκε η Μυρτώ προτού οι δυο τους πάνε στο Airbnb, κατέθεσε στις Αρχές για τον ηλικιωμένο άνδρα: «Είχα συναντήσει τον 66χρονο στην Αθήνα. Μια μέρα μου είπε η Μυρτώ αν ξέρω κάποιον να της γνωρίσω, να τον έχει σαν χορηγό. Της είπα ότι ξέρω κάποιον και έτσι την έβαλα στην ομαδική συνομιλία μαζί του».

Ο δικηγόρος του, Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος, σχολίασε το θέμα στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό διερωτώμενος: «Ένας εξηνταεξάχρονος με ένα κορίτσι δεκαοχτώ χρονών, τους συνδέει κάτι εκτός από την παρανομία;».

Και ο 23χρονος πάντως φαίνεται ότι μέχρι τώρα δεν λέει όλη την αλήθεια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το γεγονός ότι στην πρώτη του κατάθεση στην Αστυνομία δεν μίλησε καθόλου για τον 66χρονο από την Πρέβεζα με τον οποίο μίλησε πολλές φορές μέσα στη μοιραία νύχτα.

«Εντωμεταξύ δεν μου το είχε κλείσει το τηλέφωνο. Δεν μου το έκλεισε δηλαδή μιλάγαμε και μου λέει ‘φτάνω στο νοσοκομείο αλλά είναι η αστυνομία απ’ έξω’ και τον ρώτησα κι εγώ ‘γιατί είναι η αστυνομία απ’ έξω; τι έχει γίνει;’ και μου λέει ‘φοβάμαι να πάω», είχε δηλώσει ο 66χρονος.

Μόνο αφού ο ηλικιωμένος άνδρας παρουσιάστηκε αυτοβούλως για να καταθέσει, ο 23χρονος αποφάσισε να μιλήσει γι’ αυτόν στην ανακρίτρια: «Ήξερα ότι είναι ευκατάστατος αλλά δεν ξέρω με τι ασχολείται. Το βράδυ που ήμασταν στο κατάλυμα μιλούσε η Μυρτώ μαζί του, δεν ήξερα τι έλεγαν. Είχαν ήδη ανταλλάξει τηλέφωνα από όταν εγώ ήμουν στην Αθήνα και μιλούσαν πλέον οι δυο τους».