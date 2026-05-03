Εσωκομματικό Ρήγμα: Διαφωνίες στο Πεντάγωνο και στους Ρεπουμπλικανούς για την τακτική Τραμπ στην Ευρώπη
Κόσμος 03 Μαΐου 2026, 21:08

Νέες απειλές Τραμπ για μαζική απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία προκαλούν έντονη ανησυχία στους Ρεπουμπλικανούς και κλιμακώνουν τη διπλωματική κρίση

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε ανοιχτά να αποσύρει ακόμη περισσότερα αμερικανικά στρατεύματα από το έδαφος της Γερμανίας, προκαλώντας σοκ και βαθιά ανησυχία στους Ευρωπαίους ηγέτες, αλλά και σε ορισμένα από τα πιο υψηλόβαθμα στελέχη του ίδιου του κόμματός του.

Η νέα αυτή προειδοποίηση έρχεται σε συνέχεια της ήδη αμφιλεγόμενης και αιφνιδιαστικής ανακοίνωσης της περασμένης εβδομάδας, κατά την οποία η αμερικανική κυβέρνηση γνωστοποίησε την άμεση απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τη χώρα.

Αντιδρώντας στα γερμανικά σχόλια περί Ιράν, ο Τραμπ «αδειάζει» τις αμερικανικές βάσεις, ενώ το Κογκρέσο προτείνει μετατόπιση των στρατευμάτων ανατολικά

Αυτή η αρχική κίνηση άφησε περίπου 30.000 Αμερικανούς στρατιώτες να σταθμεύουν ακόμη στη Γερμανία, σύμφωνα με τα στοιχεία που μετέδωσε το αμερικανικό δίκτυο CNN. Ωστόσο, ο Τραμπ διεμήνυσε το Σάββατο ότι επίκεινται ακόμη μεγαλύτερες περικοπές στο ανθρώπινο δυναμικό.

«Θα προχωρήσουμε σε τεράστιες μειώσεις και θα κόψουμε πολύ περισσότερους από 5.000», δήλωσε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους, επιβεβαιώνοντας τις προθέσεις του για μια ριζική αναδιάρθρωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Η αφορμή: Οι δηλώσεις του Φρίντριχ Μερτς και η «ταπείνωση» από το Ιράν

Η αρχική απόφαση του Αμερικανού προέδρου να μειώσει το στρατιωτικό προσωπικό που σταθμεύει στη Γερμανία δεν προέκυψε εν κενώ. Αντιθέτως, φαίνεται πως αποτέλεσε άμεση απάντηση στις ιδιαίτερα αιχμηρές δηλώσεις του Γερμανού καγκελαρίου, Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος υποστήριξε δημοσίως ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «ταπεινώνονται» από την ηγεσία του Ιράν. Μιλώντας τον περασμένο μήνα σε φοιτητές στην πόλη Μάρσμπεργκ, ο καγκελάριος Μερτς υπήρξε καταπέλτης όσον αφορά τους διπλωματικούς χειρισμούς της Ουάσιγκτον.

«Οι Ιρανοί είναι προφανώς πολύ ικανοί στις διαπραγματεύσεις, ή μάλλον, πολύ ικανοί στο να μη διαπραγματεύονται, αφήνοντας τους Αμερικανούς να ταξιδεύουν μέχρι το Ισλαμαμπάντ και στη συνέχεια να αποχωρούν ξανά χωρίς κανένα απολύτως αποτέλεσμα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε δε με ιδιαίτερη έμφαση, πυροδοτώντας την αντίδραση του Λευκού Οίκου: «Ένα ολόκληρο έθνος ταπεινώνεται από την ιρανική ηγεσία, και ιδιαίτερα από τους αποκαλούμενους Φρουρούς της Επανάστασης. Και γι’ αυτό ελπίζω ότι αυτό θα τελειώσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα».

Το Πεντάγωνο και η επίσημη δικαιολογία της απόσυρσης

Στον απόηχο αυτής της σοβαρής διπλωματικής τριβής, το αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε επίσημα την Παρασκευή την απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τις γερμανικές βάσεις. Παρά το προφανές πολιτικό υπόβαθρο της απόφασης, η γραμμή του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ απέφυγε να συνδέσει άμεσα τη μείωση των δυνάμεων με τα προκλητικά, κατά την Ουάσιγκτον, σχόλια του Γερμανού καγκελαρίου. Σύμφωνα με τον επίσημο εκπρόσωπο του Πενταγώνου, η απόφαση ελήφθη έπειτα από μια «ενδελεχή επανεξέταση της διάταξης των δυνάμεων του Υπουργείου στην Ευρώπη και αποτελεί αναγνώριση των επιχειρησιακών απαιτήσεων του θεάτρου των επιχειρήσεων καθώς και των συνθηκών που επικρατούν στο έδαφος».

Αντιδράσεις στο Κογκρέσο: Η δυσφορία των Ρεπουμπλικανών

Οι επικεφαλής των επιτροπών ενόπλων δυνάμεων στο αμερικανικό Κογκρέσο, οι οποίοι μάλιστα προέρχονται από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, δεν έκρυψαν την έντονη δυσφορία τους απέναντι στους χειρισμούς του προέδρου. Ο γερουσιαστής Ρότζερ Γουίκερ από την πολιτεία του Μισισιπή και ο βουλευτής Μάικ Ρότζερς από την Αλαμπάμα εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση το Σάββατο, υπογραμμίζοντας ότι είναι «πολύ ανήσυχοι» με το ενδεχόμενο περαιτέρω μείωσης των αμερικανικών στρατευμάτων στη Γηραιά Ήπειρο.

Οι δύο Ρεπουμπλικανοί αξιωματούχοι έσπευσαν να υπερασπιστούν τη στάση του Βερολίνου, υπενθυμίζοντας ότι η Γερμανία έχει συμμορφωθεί επαρκώς με τις απαιτήσεις της αμερικανικής ηγεσίας το τελευταίο διάστημα. «Η Γερμανία έχει ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Προέδρου Τραμπ για μεγαλύτερο καταμερισμό των βαρών, αυξάνοντας σημαντικά τις αμυντικές της δαπάνες και παρέχοντας απρόσκοπτη πρόσβαση, βάσεις και δικαιώματα υπερπτήσεων στις αμερικανικές δυνάμεις για την υποστήριξη της “Επιχείρησης Επική Οργή” (Operation Epic Fury)», σημείωσαν στη δήλωσή τους, χρησιμοποιώντας την κωδική στρατιωτική ονομασία για την εν εξελίξει εκστρατεία εναντίον του Ιράν. Ξεκαθάρισαν, παράλληλα, ότι οποιαδήποτε μείωση των στρατευμάτων θα πρέπει απαραιτήτως να γίνεται σε στενή συνεννόηση με το Κογκρέσο και τους συμμάχους.

Η πρόταση για μεταφορά στρατευμάτων ανατολικά

Στην ίδια ανακοίνωση, οι νομοθέτες πρότειναν μια εναλλακτική στρατηγική, αποσκοπώντας στη διατήρηση του συσχετισμού δυνάμεων. «Αντί να αποσύρουμε πλήρως τις δυνάμεις μας από την ήπειρο, είναι προς το υπέρτατο συμφέρον των ΗΠΑ να διατηρήσουν μια ισχυρή αποτρεπτική δύναμη στην Ευρώπη, μετακινώντας αυτούς τους 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες προς τα ανατολικά», πρόσθεσαν. Εξήγησαν πως «οι σύμμαχοι εκεί έχουν προβεί σε ουσιαστικές επενδύσεις για να φιλοξενήσουν τα αμερικανικά στρατεύματα, μειώνοντας το κόστος για τον Αμερικανό φορολογούμενο, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουν την πρώτη γραμμή του ΝΑΤΟ, βοηθώντας στο να αποτραπεί εν τη γενέσει της μια πολύ πιο δαπανηρή σύγκρουση».

Η Πορεία προς τη Ρήξη: Από το Οβάλ Γραφείο στην Ανοιχτή Σύγκρουση
Η τρέχουσα κρίση απέχει παρασάγγας από το κλίμα που επικρατούσε λίγους μήνες νωρίτερα. Ενδεικτικά, στις 3 Μαρτίου 2026, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Φρίντριχ Μερτς πραγματοποίησαν τη διμερή συνάντησή τους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου μέσα σε μια ατμόσφαιρα συγκρατημένης αισιοδοξίας. Οι προσδοκίες για ομαλοποίηση των σχέσεων όμως διαψεύστηκαν γρήγορα, καθώς οι αποκλίνουσες στρατηγικές και τα αντικρουόμενα εθνικά συμφέροντα υπερίσχυσαν των διπλωματικών πρωτοκόλλων.

Κλιμάκωση της έντασης στο ΝΑΤΟ και το ζήτημα της Ισπανίας

Τα αιχμηρά σχόλια του Μερτς ανέδειξαν τις ευρύτερες, υποβόσκουσες εντάσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και των Ευρωπαίων συμμάχων, με επίκεντρο τον συνεχιζόμενο πόλεμο στο Ιράν αλλά και άλλες διεθνείς συγκρούσεις. Η αυστηρότητα της αμερικανικής κυβέρνησης έναντι όσων αποκλίνουν από την κεντρική της γραμμή αποτυπώθηκε ανάγλυφα και σε ένα εσωτερικό ηλεκτρονικό μήνυμα (email) του Πενταγώνου που διέρρευσε στο πρακτορείο Reuters. Στο μήνυμα αυτό συζητείτο ανοιχτά η «τιμωρία» της Ισπανίας – μιας χώρας που έχει ασκήσει έντονη κριτική στον πόλεμο του Ιράν – με το ακραίο ενδεχόμενο ακόμη και της αναστολής της συμμετοχής της από τη συμμαχία του ΝΑΤΟ.

Η απειλή Τραμπ για περαιτέρω αποχώρηση δυνάμεων από τη Γερμανία δοκιμάζει το ΝΑΤΟ

Εν κατακλείδι, η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ, έχοντας εδραιώσει τη θέση του μετά την επανεκλογή του, να τραβήξει το σκοινί στις σχέσεις του με το Βερολίνο εγκυμονεί τεράστιους γεωπολιτικούς κινδύνους. Διακυβεύεται όχι μόνο το διμερές διπλωματικό καθεστώς με τη Γερμανία, αλλά και η ίδια η σταθερότητα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Η Ευρώπη καλείται πλέον να ισορροπήσει σε ένα τεντωμένο σκοινί, ανάμεσα στις ολοένα και πιο αυστηρές απαιτήσεις της Ουάσιγκτον και τις εσωτερικές ευρωπαϊκές ανησυχίες απέναντι στις κλιμακούμενες διεθνείς συγκρούσεις. Ο διπλωματικός αυτός σεισμός αναμένεται να αναδιαμορφώσει τον χάρτη των συμμαχιών στη Δύση.

Πηγή: Guardian

Αφρική: Θα μετατρέψει η Κίνα τη Μαύρη Ήπειρο σε «παγκόσμιο εργοστάσιο»;

ΗΠΑ: Προκαλούμε ασφυξία στο Ιράν – Το Ορμούζ θα γίνει νεκροταφείο των Αμερικανών πειρατών, λένε οι Φρουροί της Επανάστασης

ΗΠΑ: Οι ενοχές έπνιγαν τον εισαγγελέα – Είχε καταδικάσει άδικα 23χρονο – Αφέθηκε ελεύθερος 29 χρόνια μετά
Η Τζέσι Άσκιου Τζούνιορ καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς αναστολή για μια αδέξια ένοπλη ληστεία με άδειο όπλο. Ο εισαγγελέας που τον έστειλε στη φυλακή ήταν αποφασισμένος να τον γυρίσει σπίτι

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ακόμα χαμηλότερα στις δημοσκοπήσεις ο Τραμπ – Χάνει έδαφος ακόμα και στα δυνατά του σημεία
Έξι μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα αντιμετωπίζει ένα επιδεινούμενο πολιτικό κλίμα χάρη στις ακραίες πολιτικές της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ

Τουρκία: Πυροβόλησε τη νύφη της δύο φορές στο κεφάλι έπειτα από καυγά – «Την σκότωσα, καθάρισα την τιμή μου»
Το άγριο έγκλημα συγκλόνισε την Τουρκία - Η 58χρονη είπε στους αστυνομικούς ότι η νύφη της απατούσε τον γιο της - «Πώς μπόρεσες να το κάνεις αυτό; τη ρώτησα, μου είπε 'θα το κάνω' και άνοιξα πυρ»

Ισραηλινό δικαστήριο παρατείνει την κράτηση των δύο ακτιβιστών του Global Sumud Flotila – Ξεκίνησαν απεργία πείνας
Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι ο Keshek και ο Avila συνδέονται με τη Λαϊκή Διάσκεψη για τους Παλαιστινίους του Εξωτερικού (PCPA), η οποία έχει κατηγορηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ότι «ενεργεί κρυφά για λογαριασμό» της Χαμάς.

Ιράν: Εκτελέστηκε άνδρας που είχε καταδικαστεί για συνέργεια σε φόνο στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου
Σύμφωνα με τις αρχές στο Ιράν οι διαδηλώσεις στις αρχές του χειμώνα ξεκίνησαν ειρηνικά προτού μετατραπούν σε «ταραχές υποκινούμενες από το εξωτερικό»

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τρεις νεκροί σε Οδησσό και Χερσώνα από ρωσικά πλήγματα με drones
Σε απάντηση σε αυτούς τους καθημερινούς βομβαρδισμούς, που πλέον είναι συχνότεροι και στη διάρκεια της ημέρας, η Ουκρανία έπληξε πολλούς στόχους στη Ρωσία, τόσο στρατιωτικούς όσο και ενεργειακούς

Το σούπερ-γιοτ που αγνόησε τον πόλεμο
Η διέλευση του Nord από τα Στενά του Ορμούζ εν μέσω γεωπολιτικής έντασης αποκαλύπτει τα όρια της διεθνούς πίεσης και τη δύναμη των παγκόσμιων ελίτ

Η Ευρώπη στο περιθώριο των «mega deals»
Πώς οι ΗΠΑ χτίζουν τους νέους οικονομικούς κολοσσούς - Οι συγχωνεύσεις-μαμούθ αναδιαμορφώνουν την παγκόσμια οικονομία, με την Ευρώπη να αναζητά νέα στρατηγική ανάμεσα σε ρύθμιση και ανταγωνιστικότητα

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 3-1: Έγκλημα και τιμωρία
Ένα γκολ-εφεύρεση άνοιξε τον δρόμο για τον ΠΑΟΚ, ένα… τσουβάλι γκολ έχασε ο Ολυμπιακός και μαζί… τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα (3-1).

H Chloe Cherry πιστεύει ότι πολλοί στρέφονται στο OnlyFans λόγω φτώχειας
Η Chloe Cherry, την οποία είδαμε στο «Euphoria», δήλωσε ότι η σεξεργασία έχει κανονικοποιηθεί λόγω του καπιταλισμού και της οικονομικής κατάστασης που βρισκόμαστε.

LIVE: Άστον Βίλα – Τότεναμ
LIVE: Άστον Βίλα – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Τότεναμ για την 35η αγωνιστική της Premier League.

Καιρός: Μια πολύ ισχυρή ψυχρή εισβολή τον Μάιο – Καταγράφηκε ρεκόρ χαμηλότερης θερμοκρασίας
Ο καιρός… «τρελάθηκε». Η ψυχρή εισβολή έφερε χιόνια στα ορεινά, βροχές σε πολλές περιοχές και θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Θερμοκρασία ρεκόρ όλων των εποχών.

LIVE: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
LIVE: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – ΑΕΚ για την 3η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

«Έι, τράβα μου μια φωτογραφία» – Το Met Gala πριν την εποχή των κοινωνικών δικτύων και της ψηφιακής εικόνας
Αναμνήσεις κι ενσταντανέ από το Met Gala, όπως τα αποτύπωσαν φωτογράφοι, σχεδιαστές και προσωπικότητες που παρευρέθηκαν τη δεκαετία του ’80, του ’90 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Νέα Αριστερά: Η γεμάτη συμβολισμούς συνάντηση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη με την Φραντσέσκα Αλμπανέζε
Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, μαζί με αντιπροσωπεία του κόμματος, συναντήθηκε με την Ειδική Εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών, Φραντσέσκα Αλμπανέζε στα γραφεία της ΝΕΑΡ στη Βουλή.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ 3-2: Πήραν το ντέρμπι και «κλείδωσε» το Champions League
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν η μεγάλη νικήτρια του ντέρμπι στο «Ολντ Τράφορντ» επικρατώντας της Λίβερπουλ με 3-2 και εξασφάλισε μια θέση στο Champions League της επόμενης σεζόν,

Πράματα και θάματα στην Τούμπα – Δεν έπρεπε να μετρήσει το γκολ του ΠΑΟΚ
Ούτε τα προσχήματα οι Ιταλοί διαιτητές στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Το γκολ του Γερεμέγεφ δεν έπρεπε να μετρήσει καθώς ο Μπάμπα παρεμπόδιζε το οπτικό πεδίο του Τζολάκη.

ΟΦΗ – Άρης 0-2: Νίκη γοήτρου για τους «κίτρινους» κόντρα στον Κυπελλούχο (vid)
Αν και βαθμολογικά αδιάφορα τα ματς του 5-8, ο Άρης νίκησε 2-0 (Ντουντού 11', Γιαννιώτα 86') τον ΟΦΗ, ο οποίος μπροστά σε οκτώ χιλιάδες οπαδούς του γιόρτασε την πρόσφατη κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας

H σημαντική προειδοποίηση του Στίβεν Σπίλμπεργκ προς το Χόλιγουντ
Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έκανε δημόσια έκκληση να παραμένουν οι ταινίες στις αίθουσες για περισσότερο χρόνο πριν από την πρεμιέρα τους στις πλατφόρμες streaming, ενώ προχώρησε και σε μια προειδοποίηση.

Στο χείλος της κρίσης: Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τον τέλειο οικονομικό κυκλώνα
Ενώ το φάσμα του στασιμοπληθωρισμού πλανάται στην Ευρωζώνη, τα εξαντλημένα εισοδήματα των καταναλωτών και οι παγωμένες προσλήψεις προμηνύουν μια βαθιά πολιτική κρίση

Λεβαδειακός-Βόλος 5-2: Με επίδειξη δύναμης παραμένουν πέμπτοι οι Βοιωτοί
«Αέρας» ο Λεβαδειακός κέρδισε άνετα τον Βόλο με 5-2 και επέστρεψε στις νίκες μετά από δυο αγωνιστικές. «Κέρβερος» ο γκολκίπερ των γηπεδούχων Λούκας ‘Ανακερ. Με τρία πέναλτι ισάριθμα γκολ των Βοιωτών

Ευχάριστα νέα: Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του
Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον αισθάνθηκε αδιαθεσία πριν το Γιουνάιτεντ-Λίβερπουλ, μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, εξετάστηκε, αλλά δεν διαπιστώθηκε κάτι ανησυχητικό και επέστρεψε στο σπίτι του

LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός για την 3η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Πνεύμα και σάρκα – Δεν υπάρχει τίποτα πιο σέξι από ένα ζευγάρι που γράφει μαζί
Το νέο αυτοβιογραφικό έργο της Σίρι Χάστβεντ για τη ζωή της με τον Πολ Όστερ αποδεικνύει ότι οι ταλαντούχοι συγγραφείς μπορούν να ζουν και να εργάζονται μαζί σε γόνιμη αρμονία.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

