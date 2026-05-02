Η Γερμανία ξανά στα… όπλα – Τι σημαίνει αυτό για την Ευρώπη;

Ένα μήνα μετά τη δημοσίευση του άρθρου της με τίτλο «Οι κίνδυνοι της γερμανικής ισχύος», η ιστορικός Λιάνα Φιξ έλαβε μια ασυνήθιστη πρόσκληση για δείπνο στην Ουάσινγκτον. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς βρισκόταν στην πόλη τον Μάρτιο για συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ και ήθελε να συναντήσει την Γερμανίδα ερευνήτρια κατ’ ιδίαν, προκειμένου να συζητήσουν το άρθρο της, το οποίο είχε αιφνιδιάσει το Βερολίνο. Στο δοκίμιο, η Φιξ περιέγραψε πώς τα φιλόδοξα σχέδια επανεξοπλισμού της χώρας της θα μπορούσαν να αποτύχουν — από τον βιομηχανικό ανταγωνισμό με χώρες όπως η Γαλλία έως ένα σενάριο στο οποίο το ακροδεξιό, φιλικό προς τη Ρωσία κόμμα «Εναλλακτική για τη Γερμανία» θα χρησιμοποιούσε τη στρατιωτική του επιρροή για να εκφοβίσει τους γείτονές του.

Η Γερμανία, έγραψε, έπρεπε να συγκρατήσει τις ηγεμονικές της τάσεις και να βρει έναν τρόπο να καθησυχάσει τους γείτονές της στην ΕΕ. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι τέτοιες ανησυχίες είναι υπερβολικές και δεν αντανακλώνται στις επαφές τους με τους Ευρωπαίους συμμάχους τους, οι οποίοι, αντίθετα, προτρέπουν τη Γερμανία να ανασυγκροτήσει την άμυνά της το συντομότερο δυνατό. Το κείμενο της Φιξ φαίνεται να άγγιξε ένα ευαίσθητο σημείο, επισημαίνουν οι Financial Times. Λόγω της τεράστιας αύξησης των δαπανών που έθεσε σε κίνηση ο Mερτς, ο αμυντικός προϋπολογισμός της Γερμανίας αναμένεται να φτάσει το άθροισμα των αντίστοιχων προϋπολογισμών Βρετανίας και Γαλλίας μέχρι το τέλος της δεκαετίας και έχει ήδη αρχίσει να μετατοπίζει την ισορροπία δυνάμεων εντός της Ευρώπης. Ακόμη και πριν συναντήσει τη Φιξ στην Ουάσιγκτον, η καγκελάριος είχε προσπαθήσει δημοσίως να αντικρούσει τη θέση της.

Ιστορικός επανεξοπλισμός για τη Γερμανία

Αν και το Βερολίνο θα αναλάβει ηγετικό ρόλο στην άμυνα της ηπείρου, δήλωσε στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου τον Φεβρουάριο ότι αυτό θα γίνει με καθαρά πολυμερείς όρους: «Ηγεσία βασισμένη στη συνεργασία: ναι· ηγεμονικές φαντασιώσεις: όχι. Ποτέ ξανά εμείς οι Γερμανοί δεν θα προχωρήσουμε μόνοι μας». Ο Mερτς έχει επανειλημμένα περιγράψει τον ιστορικό επανεξοπλισμό ως απάντηση στην απειλή που αποτελεί η Ρωσία, στην ασταθή δέσμευση των ΗΠΑ προς την Ευρώπη υπό τον Τραμπ και στην ίδια την εξέλιξη της Γερμανίας ως σύγχρονης δυτικής δημοκρατίας. Θεωρείται ευρέως σε όλη την Ευρώπη ως απαραίτητος, επείγων και καθυστερημένος.

Ωστόσο, τα σχέδια δαπανών προκαλούν επίσης ανησυχία, ιδίως στη Γαλλία και την Πολωνία — όχι τόσο για την επιστροφή της γερμανικής στρατιωτικής δύναμης στην καρδιά της Ευρώπης, περίπου οκτώ δεκαετίες μετά τον πόλεμο, όσο για τις πρακτικές συνέπειες για την αμυντική βιομηχανία της ηπείρου. Παρά το επιχείρημα της Φιξ που έκανε πρωτοσέλιδο, η ανησυχία στο Παρίσι ειδικότερα έχει λιγότερη σχέση με την πολιτική των μεγάλων δυνάμεων του 20ού αιώνα και περισσότερο με τις εκτιμήσεις του 21ου αιώνα σχετικά με τη δύναμη του πορτοφολιού του Βερολίνου. Η ραγδαία αύξηση των δαπανών της Γερμανίας κινδυνεύει να παγιώσει βασικές επιλογές προμηθειών για δεκαετίες, ενδεχομένως παρατείνοντας την εξάρτηση από αμερικανικά συστήματα, όπως μαχητικά αεροσκάφη και συστήματα αεροπορικής άμυνας, ενώ παράλληλα ενισχύει τη γερμανική βιομηχανία χωρίς να εγγυάται στους γείτονες της χώρας μερίδιο από τα οφέλη.

«Ζητήθηκε από τη Γερμανία να επανεξοπλιστεί, αλλά ταυτόχρονα βλέπω ανθρώπους στο Παρίσι να αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη αυτόν τον μαζικό επανεξοπλισμό και το διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ των αμυντικών δαπανών της Γαλλίας και της Γερμανίας», λέει ο Τζέικομπ Ρος, αναλυτής του Γερμανικού Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων με έδρα το Παρίσι. «Η Γερμανία βρισκόταν καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας της στη δύσκολη θέση να θεωρείται υπερβολικά ισχυρή ή υπερβολικά μεγάλη στο πλαίσιο της ισορροπίας δυνάμεων στην Ευρώπη», προσθέτει. «Πολλοί πίστευαν ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είχε επιλύσει αυτό το ζήτημα.» Ωστόσο, η τεράστια κλίμακα των σχεδίων της Γερμανίας — και το πόσο επισκιάζουν αυτά των ευρωπαίων συμμάχων της — αποτελεί ρήξη με τη μεταπολεμική ιστορία. Με πολλές χώρες της ΕΕ να αντιμετωπίζουν δημοσιονομικούς περιορισμούς, πολλά θα εξαρτηθούν από το Βερολίνο για να καλύψει τα κενά ασφαλείας που θα αφήσει η μειωμένη παρουσία των ΗΠΑ. Ο Mερτς έχει υποσχεθεί να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση, δεσμευόμενος να μετατρέψει τη Bundeswehr σε «τον μεγαλύτερο συμβατικό στρατό της Ευρώπης» για άλλη μια φορά.

Επενδύσεις μαμούθ στην αμυντική βιομηχανία

Αφού χαλάρωσε πέρυσι το συνταγματικό φρένο για το χρέος, ώστε να καταστεί δυνατή η πρακτικά απεριόριστη δαπάνη στον τομέα αυτό, το Βερολίνο σκοπεύει να διαθέσει 779 δισ. ευρώ για την άμυνα μεταξύ 2026 και 2030 — ποσό που υπερβαίνει το διπλάσιο σε σχέση με τα προηγούμενα πέντε χρόνια. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας — περισσότερο από πέντε χρόνια πριν από την ημερομηνία-στόχο του 2035 — η χώρα θα ξεπεράσει τον στόχο του ΝΑΤΟ για δαπάνες 3,5% του ΑΕΠ στον στρατό, με ετήσιο προϋπολογισμό που θα φτάνει σχεδόν τα 190 δισ. ευρώ. «Η Γερμανία δεν είναι μόνο ικανή να δαπανήσει περισσότερα για την άμυνα, αλλά το κάνει και μάλιστα νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα», λέει η Κλαούντια Μέιτζορ, επικεφαλής του γραφείου του German Marshall Fund στο Βερολίνο. «Υπάρχει τόσο η φιλοδοξία του Merz, όσο και η προσδοκία της Ευρώπης, να ηγηθεί η Γερμανία. Δύο χώρες δεν αισθάνονται άνετα με αυτό: η Γαλλία και η Πολωνία.» Οι επιφυλάξεις των γειτόνων Μια ρήξη με το Παρίσι στον τομέα της άμυνας θα έθετε υπό πίεση τις γαλλο-γερμανικές σχέσεις, που έχουν χτιστεί εδώ και καιρό πάνω στην αμοιβαία συνεργασία στο επίκεντρο της ΕΕ. Για ορισμένους παλιούς Γάλλους, η ιστορία εξακολουθεί να βαραίνει.

«Το ζήτημα της γερμανικής κυριαρχίας υπήρξε πάντα μια σιωπηρή αλήθεια» μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας, λέει ο Ζακ Αταλί, πρώην σύμβουλος του αείμνηστου προέδρου Φρανσουά Μιτεράν. «Για τους Γερμανούς, οι ΗΠΑ έχουν αποτελέσει εγγύηση ενάντια στους δικούς τους δαίμονες. Πιστεύουν ότι αν οι ΗΠΑ αποσυρθούν, ίσως αυτοί οι δαίμονες να ξαναεμφανιστούν.» Λίγοι από όσους ασκούν σήμερα την εξουσία στη Γαλλία πιστεύουν ότι η Γερμανία θα μπορούσε να αποτελέσει και πάλι στρατιωτική απειλή. Ωστόσο, με το γεωπολιτικό τοπίο να αλλάζει τόσο πολύ, το Παρίσι πιέζει το Βερολίνο να εντάξει τις φιλοδοξίες του σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο.

«Η Γερμανία αναμένεται να ηγηθεί στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, διαβεβαιώνοντας παράλληλα τους εταίρους της ΕΕ ότι όλα αυτά δεν θα θέσουν υπό αμφισβήτηση τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η οποία χτίστηκε πάνω στην υπόσχεση ότι καμία χώρα δεν θα κυριαρχούσε», λέει ο Ρος. Το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζεται διαφορετικά από τις δύο χώρες. Η Γερμανία απαγορεύεται συνταγματικά να στέλνει ένοπλες αποστολές στο εξωτερικό χωρίς την έγκριση του κοινοβουλίου και διεθνή εντολή — πρακτικά από το ΝΑΤΟ, την ΕΕ ή τον ΟΗΕ — και φιλοξενεί αμερικανικά πυρηνικά όπλα στο έδαφός της.

Αντίθετα, η Γαλλία διατηρεί πιο περίπλοκες σχέσεις με τη συμμαχία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, αναπτύσσοντας συχνά στρατεύματα μονομερώς και υπερηφανευόμενη για την ανεξάρτητη πυρηνική της δύναμη («force de frappe»).

Οι φόβοι της Πολωνίας

Στην Πολωνία, η οποία για αιώνες φοβόταν τόσο τη Γερμανία όσο και τη Ρωσία, οι πολιτικοί έχουν εκφράσει πιο έντονες προειδοποιήσεις. Ο Ματέους Μοραβιέτσκι, πρώην πρωθυπουργός του δεξιού κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη, αναρωτήθηκε σε άρθρο του το περασμένο καλοκαίρι αν μια Γερμανία «που δεν δεσμεύεται πλέον από ειρηνιστικές αρχές» θα μπορούσε να «επιστρέψει σε στενή συνεργασία με μια αποικιακή, αυτοκρατορική Ρωσία».

Ο υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι, της κεντροδεξιάς «Συμμαχίας των Πολιτών», δήλωσε πέρυσι στο πολωνικό κοινοβούλιο: «Όσο η Γερμανία παραμένει μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, φοβάμαι περισσότερο την αποστροφή των Γερμανών προς τον εξοπλισμό παρά τον ίδιο τον γερμανικό στρατό». Ωστόσο, σε ομιλία του στο Βερολίνο το 2022, προειδοποίησε επίσης: «Μην επανεξοπλίζεστε με καθαρά εθνικά κριτήρια». Πρόσθεσε ότι ορισμένοι θα αμφισβητούσαν «αν η Γερμανία θα επανεξοπλιστεί εναντίον της Ρωσίας ή της Πολωνίας». Ο πρέσβης της χώρας στο Βερολίνο, Γιαν Τομπίνσκι, τονίζει τον στόχο να διασφαλιστεί ότι η δαπανηρή πολεμική εκστρατεία της Γερμανίας θα ενισχύσει την αποτροπή έναντι της Ρωσίας — της πιο πιεστικής απειλής για την Πολωνία — αντί να την κατακερματίσει. «Δεν πρέπει να είμαστε αιχμάλωτοι των πολέμων του παρελθόντος», λέει. Το βασικό ερώτημα είναι «τι μπορούμε να κάνουμε μαζί με αυτά τα χρήματα και σε ποιο βαθμό μας βοηθούν».

Το στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα

Στο Παρίσι, οι ανησυχίες επικεντρώνονται στη βιομηχανική ισχύ της Γερμανίας και στην εξάρτησή της από προμηθευτές των ΗΠΑ και εκτός Ευρώπης. Γάλλοι αξιωματούχοι και εμπειρογνώμονες στον τομέα της άμυνας προειδοποιούν ότι το Βερολίνο ακολουθεί μια εθνική προσέγγιση για την ανασυγκρότηση του αμυντικού του τομέα, ενώ παράλληλα προβαίνει σε μεγάλες παραγγελίες συστημάτων από τις ΗΠΑ, παρά τις δεσμεύσεις του να ευνοεί τις ευρωπαϊκές προμήθειες και τη «στρατηγική αυτονομία». «Υπήρχε μια σιωπηρή αντίληψη ότι η Γερμανία ήταν ο μικρότερος εταίρος σε στρατιωτικά θέματα — η Γερμανία δεν θέλει πλέον να είναι ο μικρότερος εταίρος, σε βιομηχανικό και στρατηγικό επίπεδο», λέει η Γιοχάνα Μόρινγκ, ερευνήτρια στην École Normale Supérieure και στο Πανεπιστήμιο της Γκρενόμπλ-Αλπ. Η δυσπιστία είναι αμοιβαία και οδηγεί σε βιομηχανικό ανταγωνισμό, σύμφωνα με τον Πολ Μορίς, ειδικό στις γαλλο-γερμανικές σχέσεις στο think-tank Ifri. «Στη Γερμανία υπάρχει πάντα σκεπτικισμός απέναντι στις γαλλικές εκκλήσεις για ευρωπαϊκή κυριαρχία, επειδή θεωρείται ότι η Γαλλία απλώς προωθεί τη βιομηχανία της», λέει.

Οι Γάλλοι αξιωματούχοι δεν πιστεύουν ότι η χώρα θα χάσει τη θέση της ως ηγετική στρατιωτική δύναμη στην Ευρώπη, καθώς διαθέτει πυρηνική βόμβα και έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο Μορίς, όμως, υποστηρίζει ότι «η εισροή τόσο μεγάλου ποσού θα αλλάξει το πρόσωπο της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, αυξάνοντας το μέγεθος και την εμβέλεια των γερμανικών εταιρειών». Πράγματι, το γεγονός ότι η Γερμανία, σε αντίθεση με τη Βρετανία και τη Γαλλία, δεν διαθέτει ένα δαπανηρό πυρηνικό αποτρεπτικό μέσο που απαιτεί συντήρηση σημαίνει ότι υπάρχουν ακόμη περισσότερα χρήματα διαθέσιμα για συμβατικά όπλα. Οι δυσκολίες των κοινών έργων, όπως το γαλλο-γερμανικό Future Combat Air System, αποτελούν ένα σύμπτωμα αυτής της έντασης. Ενθαρρυμένη από τον διευρυμένο αμυντικό προϋπολογισμό του Βερολίνου και την επιθυμία να ενισχύσει την εγχώρια τεχνογνωσία, η γερμανική αμυντική μονάδα της Airbus έχει εμπλακεί σε διαμάχη με τη γαλλική Dassault Aviation σχετικά με τη λήψη αποφάσεων, την κατανομή των εργασιών και την πνευματική ιδιοκτησία του κοινού μαχητικού αεροσκάφους, αφήνοντας το πρόγραμμα σε κατάσταση τεχνητής διατήρησης.

Ένα νέο ρήγμα έχει δημιουργηθεί γύρω από το γερμανικό πρόγραμμα «Sky Shield», το οποίο αποσκοπεί στη σύσταση μιας ομάδας χωρών για την ανάπτυξη ευρωπαϊκών συστημάτων αεροπορικής άμυνας. Η Γερμανία και η πρωτοβουλία αυτή έχουν δώσει έμφαση στην αγορά συστημάτων αεροπορικής άμυνας από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, αποκλείοντας παράλληλα μια γαλλο-ιταλική εκδοχή. Η Γερμανία σχεδιάζει επίσης να δαπανήσει 35 δισ. ευρώ για την εκτόξευση δικών της στρατιωτικών δορυφόρων, στο πλαίσιο ενός προγράμματος που ανταγωνίζεται μια πρωτοβουλία της ΕΕ. Πολλοί στο Βερολίνο υποδηλώνουν ότι οι προειδοποιήσεις της Γαλλίας πηγάζουν από τον φόβο της απώλειας του καθεστώτος της χώρας ως δύναμης ασφάλειας της ηπείρου και ως αμυντικής βιομηχανικής υπερδύναμης. «Οι Γάλλοι είναι επιφυλακτικοί, αλλά αυτό λέει περισσότερα για τις γαλλικές ανασφάλειες», λέει ο Major του GMF. Στους κύκλους ασφαλείας του Βερολίνου, δεν λείπουν οι επικρίσεις για την αμυντική πολιτική της κυβέρνησης. Πολλοί συμφωνούν ότι η Γερμανία πρέπει να μειώσει τη στρατιωτική εξάρτησή της από την Ουάσιγκτον για βασικά συστήματα όπως τα μαχητικά F-35 και τα συστήματα αεροπορικής άμυνας Patriot. Ωστόσο, η δυσπιστία απέναντι στη Γαλλία δεν λείπει ποτέ.

Ο Νίκο Λάνγκε, πρώην σύμβουλος της πρώην υπουργού Άμυνας της Γερμανίας Άνεγκρετ Κραμπ-Καρενμπάουερ, δηλώνει ότι υποστηρίζει τη γαλλική έννοια της «ευρωπαϊκής κυριαρχίας». ‍Ωστόσο, προσθέτει: «Ως η χώρα που δαπανά τα περισσότερα, η Γερμανία έχει την ευθύνη να διαθέτει τα χρήματα με ευρωπαϊκό πνεύμα, αλλά αυτό δεν πρέπει απαραίτητα να σημαίνει ότι τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά γαλλικού εξοπλισμού». Δεν βοηθά το γεγονός ότι «όλοι όσοι εργάζονται σε γαλλο-γερμανικά έργα έχουν την αίσθηση ότι είναι σαν να πηγαίνουν στον οδοντίατρο κάθε μέρα — δεν είναι διασκεδαστικό», λέει.

Ορισμένοι υψηλόβαθμοι Γερμανοί πολιτικοί έχουν επίσης προειδοποιήσει για πιθανή αντίδραση εναντίον της Rheinmetall, της εκτεταμένης εταιρείας κατασκευής από άρματα μάχης έως πυρομαχικά, η οποία έχει χτίσει εργοστάσια και ιδρύσει κοινοπραξίες σε όλη την Ευρώπη. Η ανησυχία που εκφράζουν είναι ότι αν η Rheinmetall γίνει πολύ μεγάλη στην Ευρώπη σε βάρος εταιρειών άλλων χωρών, αυτό θα μπορούσε με τη σειρά του να τροφοδοτήσει την δυσαρέσκεια προς το Βερολίνο. Ωστόσο, κυβερνητικοί αξιωματούχοι επισημαίνουν την αμέριστη υποστήριξη από τις χώρες της Βαλτικής και τις σκανδιναβικές χώρες για την αμυντική προσπάθεια της Γερμανίας. Η Λιθουανία, για παράδειγμα, έχει υποδεχτεί μια γερμανική ταξιαρχία στο έδαφός της για να ενισχύσει την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ έναντι της Ρωσίας.

Οι αξιωματούχοι επισημαίνουν επίσης τη δέσμευση του Μερτς για στενή αμυντική συνεργασία με το Παρίσι. Τον περασμένο μήνα, ο γερμανός καγκελάριος και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συμφώνησαν να διερευνήσουν τη δυνατότητα στενότερης συνεργασίας, με στόχο να στείλουν το μήνυμα στους αντιπάλους ότι η πυρηνική προστασία της Γαλλίας θα μπορούσε να επεκταθεί και στη Γερμανία. Σύμφωνα με τις προτάσεις, το Βερολίνο θα μπορούσε να συμμετέχει σε κοινές ασκήσεις και να αναπτύξει τις συμβατικές δυνάμεις του σε αποστολές υποστήριξης των πυρηνικών δυνάμεων της Γαλλίας. Αν και τα σχέδια βρίσκονται σε αρχικό στάδιο, Γερμανοί και Γάλλοι αξιωματούχοι τα παρουσιάζουν ως ορόσημο που θα εδραιώσει περαιτέρω την αμυντική συνεργασία μεταξύ Παρισιού και Βερολίνου. Η Γαλλία διερευνά επίσης τέτοιους δεσμούς σε θέματα πυρηνικών όπλων με περίπου έξι άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Όσον αφορά την προοπτική μιας κυβέρνησης που θα υποστηρίζεται από το AfD, ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η πιο πιεστική πρόκληση από την ακροδεξιά βρίσκεται στη Γαλλία, με το εθνικιστικό και ευρωσκεπτικιστικό Rassemblement National να προηγείται στις δημοσκοπήσεις εν όψει των προεδρικών εκλογών του 2027. «Το ερώτημα για τη Γερμανία είναι γιατί θα πρέπει να δεσμευτεί με τη Γαλλία, αν η ακροδεξιά είναι κοντά στην ανάληψη της εξουσίας εκεί;», αναρωτιέται ο Χανς Κουντνάνι, ερευνητής εξωτερικής πολιτικής.

Ο δρόμος της Γερμανίας προς τον επανεξοπλισμό

Η Φιξ, η γερμανίδα ιστορικός που ζει στη Ουάσινγκτον, περιγράφει τη στροφή της χώρας της στον τομέα της άμυνας «ως μια μεγάλη ιστορική στιγμή, εφάμιλλη της επανένωσης», προσθέτοντας ότι «κάτι καινούργιο έρχεται και δεν ξέρουμε ακριβώς τι». «Για δεκαετίες, το να ανήκει στη Δύση καθόριζε τη γερμανική ταυτότητα», προσθέτει. «Πώς θα μοιάζει μια εξωτερική και αμυντική πολιτική χωρίς τις ΗΠΑ στο επίκεντρό της; Κανείς δεν ξέρει πραγματικά.» Υποστηρίζει ότι οι Γερμανοί αποχωρίζονται μια μακροχρόνια εικόνα του εαυτού τους ως καθαρά πολιτικής δύναμης.

Μετά την επανίδρυσή του το 1955, κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, ο γερμανικός στρατός έγινε η μεγαλύτερη χερσαία δύναμη στη Δυτική Ευρώπη, αλλά δεν είχε σχεδιαστεί ως πλήρως αυτόνομη μαχητική δύναμη. Τα οικονομικά του στρατού ελέγχονται αυστηρά από το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο (Bundestag), το οποίο μπορεί να ασκήσει βέτο σε αποφάσεις προμηθειών που υπερβαίνουν τα 25 εκατομμύρια ευρώ. Στο παρελθόν, οι στρατιωτικοί ιθύνοντες της Γερμανίας έπρεπε να αντιμετωπίσουν τόσο λαϊκές κινητοποιήσεις, όπως οι διαμαρτυρίες της δεκαετίας του 1980 κατά της ανάπτυξης αμερικανικών πυρηνικών πυραύλων, όσο και διαρθρωτική υποεπένδυση μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Ωστόσο, στην πράξη, η γερμανική εξωτερική πολιτική είχε αλλάξει, θέτοντας τα θεμέλια για τη σημερινή αποδοχή της στρατιωτικής ισχύος, λέει η Φιξ.

«Μας άρεσε να πιστεύουμε ότι δεν μας άρεσε η στρατιωτική δύναμη, ότι ήμασταν πιο προοδευτικοί, πιο πολιτισμένοι», λέει. «Αλλά αυτή η ταυτότητα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα εδώ και πολύ καιρό.» Γερμανοί στρατιώτες είχαν αποσταλεί στο Αφγανιστάν, αλλά αντιμετώπισαν εχθρότητα στην πατρίδα τους, σημειώνει. Η κοινή γνώμη εξακολουθεί να αντανακλά αυτή την αμφιθυμία. Σχεδόν τα τρία τέταρτα των Γερμανών υποστηρίζουν τα σχέδια για διπλασιασμό των αμυντικών δαπανών, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ιδρύματος Körber. Ωστόσο, το 61% εξακολουθεί να αντιτίθεται στο να αναλάβει η Γερμανία ηγετικό στρατιωτικό ρόλο στην Ευρώπη.

Η ζωή ενός ατόμου μπορεί μερικές φορές να αποτυπώσει την αγωνιώδη μεταπολεμική στάση της χώρας απέναντι στη στρατιωτική δύναμη. Ο Winfried «Winni» Nachtwei, ένας βετεράνος πολιτικός των Πρασίνων, είπε στους καλεσμένους του στα 80ά του γενέθλια στο Μύνστερ αυτό το μήνα πώς εγκατέλειψε τον πασιφισμό που είχε διακηρύξει πριν από μισή ζωή για να γίνει υποστηρικτής του επανεξοπλισμού. Εξακολουθώντας να είναι ενθουσιώδης για τις αντιπυρηνικές διαμαρτυρίες της δεκαετίας του 1980, έκτοτε έχει αγκαλιάσει τους αγώνες του Κοσσυφοπεδίου, του Αφγανιστάν και της Ουκρανίας. «Αυτός δεν είναι απλώς ένας ακόμη πόλεμος», λέει ο Nachtwei για την πλήρη εισβολή του Βλαντιμίρ Πούτιν το 2022. «Στόχος του είναι να καταστρέψει την κρατική υπόσταση της Ουκρανίας, τη δημοκρατία της, και να αποσταθεροποιήσει την Ευρώπη στο σύνολό της.» Η μεγαλύτερη δημοκρατία της Ευρώπης φέρει πλέον «μια ιδιαίτερη ευθύνη για τη συλλογική ασφάλεια», προσθέτει. «Δεν μπορούμε να παραμείνουμε αμέτοχοι».

Θα αποκομίσει η Γερμανία τα αναμενόμενα οφέλη; Ένα ερώτημα που παραμένει στη Γαλλία είναι πόσο ικανή και έτοιμη στρατιωτικά θα είναι πραγματικά η Γερμανία. Υπάρχει μια βαθιά ριζωμένη πεποίθηση ότι το Βερολίνο στερείται της στρατηγικής τεχνογνωσίας και της προθυμίας να αναπτύξει τις στρατιωτικές του δυνάμεις, όπως αποδείχθηκε από την έλλειψη δέσμευσής του να στείλει στρατεύματα για την υποστήριξη της Ουκρανίας μετά την κατάπαυση του πυρός, σε αντίθεση με την ίδια τη Γαλλία και τη Βρετανία. Ο στρατηγός Νικολά Ρισού, πρώην ακόλουθος άμυνας της Γαλλίας στο Βερολίνο, λέει ότι η υπόσχεση του Μερτς να κάνει τη Γερμανία τον ισχυρότερο στρατό ξηράς στην Ευρώπη τον έκανε να «χαμογελάσει». Για να γίνει ο γερμανικός στρατός ένα αξιόπιστο αποτρεπτικό μέσο, «θα πρέπει να είναι πρόθυμος κάποια μέρα να πληρώσει το τίμημα με αίμα», λέει. «Δεδομένης της ιστορίας της, που χαρακτηρίζεται από έντονο αίσθημα ειρηνισμού, αυτό δεν φαίνεται πιθανό.»

Ο Ρισού θεωρεί θετικό ένα ισχυρό γερμανικό συμβατικό στρατό — που θα συμπληρώνει, και όχι θα αντικαθιστά, τις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις. Ενώ λέει ότι ο αμυντικός προϋπολογισμός της Γαλλίας ύψους 55 δισ. ευρώ χρηματοδοτεί τον στόλο πυρηνικών βομβών, μαχητικών αεροσκαφών και υποβρυχίων της χώρας, καθώς και τον πιο ικανό στρατό της Ευρώπης, για τη Γερμανία «η λέξη-κλειδί είναι ‘να καλύψει τη διαφορά’». Ο Lange, πρώην σύμβουλος στο υπουργείο Άμυνας στο Βερολίνο, προσθέτει ότι το Παρίσι θα πρέπει να ανησυχεί περισσότερο για τη γερμανική αδράνεια παρά για τη γερμανική κυριαρχία. «Όλοι στο σύστημα ξαφνικά έχουν μεγάλα παντελόνια λόγω των χρημάτων, αλλά η τάση είναι να μην αλλάξει τίποτα», λέει. «Οι δομές, οι άνθρωποι και η στρατιωτική γραφειοκρατία είναι οι ίδιες — γιατί να περιμένεις να παράγουν διαφορετικά αποτελέσματα;»

Πράγματι, τα στοιχεία δείχνουν ότι το Βερολίνο δίνει προτεραιότητα στα υπάρχοντα συστήματα, με πάνω από το 80% των μελλοντικών αμυντικών δαπανών να προορίζεται για υφιστάμενες δυνατότητες, σύμφωνα με το Ινστιτούτο του Κιέλου. Το μερίδιο των προγραμματισμένων δαπανών για νέα αμυντική τεχνολογία δεν θα υπερβεί το 5% των συνολικών επενδύσεων, ενώ το μερίδιο της έρευνας και ανάπτυξης θα παραμείνει στάσιμο. Τελικά, η πραγματική διαμάχη μεταξύ Βερολίνου και Παρισιού ενδέχεται να αφορά τη χρηματοδότηση.

Γερμανοί αξιωματούχοι υποψιάζονται ότι το Παρίσι επικαλείται φόβους για γερμανική κυριαρχία προκειμένου να πείσει το Βερολίνο να υποστηρίξει την κοινή δανειοδότηση σε επίπεδο ΕΕ για την άμυνα. Η ιδέα υποστηρίζεται από τον Μακρόν, αλλά αντιτίθεται ο Μερτς, ο οποίος ανησυχεί για αντίδραση από το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του ή την CDU. Ωστόσο, το Παρίσι πιέζει για τη διεύρυνση της προσέγγισης σε τομείς όπως οι δορυφόροι, οι υπηρεσίες πληροφοριών και οι δυνατότητες βαθιάς επίθεσης — οι οποίοι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του σύγχρονου πολέμου. Γερμανοί αξιωματούχοι και υψηλόβαθμοι βουλευτές της CDU απορρίπτουν την ιδέα, υποστηρίζοντας ότι τα σχέδια δαπανών του Μερτς έχουν ήδη εξαντλήσει σχεδόν το πολιτικό του κεφάλαιο στο κόμμα του, το οποίο είναι αντίθετο στο χρέος. Η κοινή δανειοδότηση της ΕΕ θα ήταν ο ταχύτερος τρόπος για να οδηγήσει την AfD στην εξουσία σε μια χώρα που αντιτίθεται στο χρέος, σύμφωνα με έναν κυβερνητικό παράγοντα.

Ωστόσο, ορισμένοι εκπρόσωποι του γερμανικού κατεστημένου διαφωνούν έντονα. Ο Μόριτς Σουλάρικ του Ινστιτούτου του Κιέλου, ο οποίος λειτουργεί ως σύμβουλος του γερμανικού υπουργείου Άμυνας, έχει ζητήσει την κοινή χρηματοδότηση από την ΕΕ ως πρώτο βήμα για την προώθηση των κοινών προμηθειών. «Η Γερμανία πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να ενισχύσει μόνη της τις στρατιωτικές δυνατότητες της Ευρώπης», λέει ο Κάρλο Μασάλα, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Μπουντεσβέερ στο Μόναχο, προσθέτοντας ότι «ακόμη και η CDU πρέπει να κάνει ένα βήμα παραπάνω» όσον αφορά τον κοινό δανεισμό. Από την Ουάσινγκτον, η Fix υποστηρίζει επίσης ότι η εσωτερική πολιτική, και όχι τα συμφέροντα της Ευρώπης, είναι αυτή που εμποδίζει τον Merz. «Οι πολιτικοί ηγέτες μας δεν αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο της ακούσιας ηγεμονίας», λέει. «Έχουν ξεχάσει τις μεγάλες ευρωπαϊκές συμφωνίες: αν μεγαλώνουμε, πρέπει να αναρωτηθούμε τι μπορούμε να προσφέρουμε στις άλλες χώρες της ΕΕ».

Πηγή: ΟΤ