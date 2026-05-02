Συνελήφθησαν τρεις νεαρές για τους βανδαλισμούς στο Εφετείο Αθηνών – Βρέθηκαν βαριοπούλες και αντιασφυξιογόνες μάσκες

Εκτεταμένες φθορές στην πρόσοψη του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, στην περιοχή των Αμπελοκήπων, προκάλεσε το βράδυ της 25ης Απριλίου, ομάδα ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, χρησιμοποιώντας σφυριά, πυροσβεστήρα και μπουκάλια με κόκκινη μπογιά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. και Ο.Π.Κ.Ε.) οι οποίες εντόπισαν και ακινητοποίησαν σε κοντινή απόσταση από το κτήριο τρεις γυναίκες, ηλικίας 25 και 23 ετών, οι οποίες προσήχθησαν στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας.

Πέταξαν τσάντα

Παράλληλα, οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν συνεργών.

Επίσης, κοντά στο σημείο της σύλληψης βρέθηκε και κατασχέθηκε σακούλα που είχαν πετάξει οι γυναίκες και η οποία περιείχε καπέλα, ιατρικές μάσκες και μαύρα αντιανεμικά μπουφάν, τα οποία φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν για την απόκρυψη των χαρακτηριστικών τους κατά την επίθεση.

Ακολούθησαν έρευνες στα σπίτια των κατηγορουμένων, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν βαριοπούλες, αντιασφυξιογόνες μάσκες, δοχείο με κόκκινη μπογιά, τετράδια με ιδιόχειρες σημειώσεις, φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα.

Η δικογραφία

Σημειώνεται ότι οι τρεις συλληφθείσες αρνήθηκαν να υποβληθούν στη νόμιμη διαδικασία δακτυλοσκόπησης κατά την παραμονή τους στην αρμόδια υπηρεσία.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, παράνομη βία κατά συναυτουργία και άρνηση υποβολής σε δακτυλοσκόπηση, ενώ οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.