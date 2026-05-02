Ο Τραμπ λέει όχι σε «πρόωρο τέλος του πολέμου» – Έξι στους δέκα Αμερικανούς θεωρούν λάθος την επέμβαση στο Ιράν
Ο Τραμπ εμφανίστηκε δυσαρεστημένος και με την αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν ενώ επέβαλε κυρώσεις σε πετρελαϊκό σταθμό στην Κίνα - Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον νότιο Λίβανο
Το Ιράν υπέβαλε την αναθεωρημένη πρόταση του για το πλαίσιο διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε δυσαρεστημένος και σε δηλώσεις του δεν απέκλεισε την επανέναρξη των επιθέσεων.
Ταυτόχρονα οι ΗΠΑ αυξάνουν τις απειλές σε συμμάχους και εχθρούς. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επέβαλε κυρώσεις σε πετρελαϊκό σταθμό της Κίνας ενώ το Πεντάγωνο διέταξε την απόσυρση 5.000 αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία σε μία πρωτοφανή κίνηση επίπληξης προς το Βερολίνο εξαιτίας της μη στήριξής του στον πόλεμο του Ιράν.
Στο εσωτερικό των ΗΠΑ ο Τραμπ προσπαθεί να αποφύγει τον έλεγχο από το Κογκρέσο χρησιμοποιώντας την εκεχειρία ως τέχνασμα για να μην χρειαστεί να ζητήσει άδεια για τη διεξαγωγή πολέμου, ενώ σε νέα δημοσκόπηση έξι στους δέκα δηλώνουν ότι ο πόλεμος στο Ιράν ήταν λάθος.
Στον Λίβανο η εκεχειρία παραβιάζεται διαρκώς με ισραηλινούς βομβαρδισμούς και θύματα, ενώ η Χεζμπολάχ λέει ότι καταφέρνει πλήγματα σε ισραηλινούς στόχους.
Δείτε live
Όλες οι εξελίξεις
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις