Ο Τραμπ λέει όχι σε «πρόωρο τέλος του πολέμου» – Έξι στους δέκα Αμερικανούς θεωρούν λάθος την επέμβαση στο Ιράν
Κόσμος 02 Μαΐου 2026, 08:52

Ο Τραμπ λέει όχι σε «πρόωρο τέλος του πολέμου» – Έξι στους δέκα Αμερικανούς θεωρούν λάθος την επέμβαση στο Ιράν

Ο Τραμπ εμφανίστηκε δυσαρεστημένος και με την αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν ενώ επέβαλε κυρώσεις σε πετρελαϊκό σταθμό στην Κίνα - Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον νότιο Λίβανο

Φύλλια Πολίτη
Το Ιράν υπέβαλε την αναθεωρημένη πρόταση του για το πλαίσιο διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε δυσαρεστημένος και σε δηλώσεις του δεν απέκλεισε την επανέναρξη των επιθέσεων.

Ταυτόχρονα οι ΗΠΑ αυξάνουν τις απειλές σε συμμάχους και εχθρούς. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επέβαλε κυρώσεις σε πετρελαϊκό σταθμό της Κίνας ενώ το Πεντάγωνο διέταξε την απόσυρση 5.000 αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία σε μία πρωτοφανή κίνηση επίπληξης προς το Βερολίνο εξαιτίας της μη στήριξής του στον πόλεμο του Ιράν.

Στο εσωτερικό των ΗΠΑ ο Τραμπ προσπαθεί να αποφύγει τον έλεγχο από το Κογκρέσο χρησιμοποιώντας την εκεχειρία ως τέχνασμα για να μην χρειαστεί να ζητήσει άδεια για τη διεξαγωγή πολέμου, ενώ σε νέα δημοσκόπηση έξι στους δέκα δηλώνουν ότι ο πόλεμος στο Ιράν ήταν λάθος.

Στον Λίβανο η εκεχειρία παραβιάζεται διαρκώς με ισραηλινούς βομβαρδισμούς και θύματα, ενώ η Χεζμπολάχ λέει ότι καταφέρνει πλήγματα σε ισραηλινούς στόχους.

Έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών: Η ανοιχτή πληγή που ανησυχεί το οικονομικό επιτελείο 

Societe Generale: Ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να αυξάνεται

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

«Άνοιξη της δυσαρέσκειας» στη Ρωσία; – Ο Πούτιν απέναντι σε αυξανόμενες φωνές διαμαρτυρίας
Κλίμα δυσαρέσκειας 02.05.26

Προβληματική οικονομία, περιορισμοί στο διαδίκτυο, κόπωση από τον πόλεμο στην Ουκρανία, πτώση των ποσοστών του προέδρου Πούτιν: η δυσαρέσκεια συσσωρεύεται στη Ρωσία πριν από τις βουλευτικές εκλογές

Μαργαρίτα Βεργολιά
ΗΠΑ: Θα αποσύρουν 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία
Κόσμος 02.05.26

Αυτή η ανακοίνωση έγινε αφού ο Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μείωσης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που σταθμεύουν στη Γερμανία, σύμμαχο των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, μετά από σχόλια του Μερτς που τον εξόργισαν.

Σύνταξη
Βολιβία: Η εργατική συνομοσπονδία κήρυξε απεργία διαρκείας
Εργατική συνομοσπονδία 02.05.26

Η εργατική συνομοσπονδία στη Βολιβία κήρυξε απεργία διαρκείας, ζητώντας αύξηση του κατώτατου μισθού και των συντάξεων, και κατάργηση μιας φορολογικής μεταρρύθμισης που πλήττει τις μικρές επιχειρήσεις.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας άνω των 8,6 δισ. δολαρίων από τις ΗΠΑ σε συμμάχους τους
Μέση Ανατολή 02.05.26

Οι ΗΠΑ ανακοινώνουν την πώληση σε συμμάχους τους στη Μέση Ανατολή όπλων αξίας άνω των 8,6 δισ. δολαρίων, εννέα εβδομάδες μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων εναντίον του Ιράν.

Σύνταξη
Λίβανος: 12 νεκροί, ανάμεσά τους ένα παιδί, σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς παρά την εκεχειρία
Λίβανος 02.05.26

Δώδεκα άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, σκοτώθηκαν χθες Παρασκευή εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων στον νότιο Λίβανο, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας. Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου, οκτώ άνθρωποι – ανάμεσά τους ένα παιδί και δύο γυναίκες – σκοτώθηκαν κι άλλοι 21 τραυματίστηκαν εξαιτίας πληγμάτων στο χωριό Χαμπούς, του οποίου την εκκένωση είχε διατάξει ο […]

Σύνταξη
Μεξικό: Τουλάχιστον 11 νεκροί και 30 τραυματίες σε ανατροπή λεωφορείου
Μεξικό 02.05.26

Λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν εκδρομείς, βγήκε από τον δρόμο και ανατράπηκε, με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο τουλάχιστον 11 άνθρωποι και άλλοι 30 να τραυματιστούν.

Σύνταξη
Τραμπ προς Κογκρέσο: Οι εχθροπραξίες στο Ιράν «έχουν τερματιστεί» – Κρύβεται στην εκεχειρία για να αποφύγει έλεγχο
Πόλεμος στο Ιράν 01.05.26

Σε μια κίνηση ρελάνς, ο Ντόναλντ Τραμπ με επιστολή στο Κογκρέσο, ισχυρίζεται ότι λόγω της εκεχειρίας, οι εχθροπραξίες έχουν τερματιστεί. Έτσι προσπαθεί να ξεπεράσει τον σκόπελο της διορίας των 60 ημερών για να λάβει έγκριση.

Σύνταξη
Ο Τραμπ μετατρέπει τον Λευκό Οίκο σε Βερσαλλίες και δεν το κάνει για λόγους ασφαλείας
Ξέσπασμα Washington Post 01.05.26

Με ένα ιδιαίτερα επικριτικό άρθρο η Washington Post προειδοποιεί τις αρχές να σεβαστούν τον Λευκό Οίκο και τους «αισθητικούς κανόνες της δημοκρατίας», και να μην χτίσουν μια Ανατολική Πτέρυγα που θα ωφελεί τους Αμερικανούς ολιγάρχες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Το Ιράν έχει ένα ισχυρό μέσο αποτροπής – Και όχι, δεν είναι τα ανύπαρκτα πυρηνικά του όπλα
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή 01.05.26

Η νέα αποτυχία του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει μια συμφωνία αποδεικνύει ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε πιο δύσκολη θέση από το Ιράν. Η Τεχεράνη έχει μέτρα αποτροπής και ταυτόχρονα ισχυρά διαπραγματευτικά χαρτιά.

Αρχοντία Κάτσουρα
Βύθιση του σούπεργιοτ Bayesian: Δεν έφταιξε η κακοκαιρία, αλλά μια σειρά από ανθρώπινα λάθη
Ναυάγιο στη Σικελία 01.05.26

Οι ειδικοί που ανέλαβαν την έρευνα για τη βύθιση του σούπεργιοτ του δισεκατομμυριούχου της τεχνολογίας, Μάικ Λιντς, διαπιστώνουν ότι τα αίτια είναι διαφορετικά από ό,τι πιστευόταν στην αρχή. Το Bayesian δεν ανατράπηκε εξαιτίας της σπάνιας καταιγίδας.

Σύνταξη
Ολυμπία Κηρύκου: Νέες μαρτυρίες φωτίζουν την υπόθεση της εξαφάνισης της νεαρής γυναίκας 30 χρόνια μετά
Ελλάδα 02.05.26

Τριάντα χρόνια μετά τη μυστηριώδη εξαφάνιση της Ολυμπίας Κηρύκου, η έρευνα του «Τούνελ» φέρνει στο φως νέες μαρτυρίες που φωτίζουν την σκοτεινή εξαφάνιση

Σύνταξη
Ανοίγοντας την πραγματική συζήτηση
Editorial 02.05.26

Η χώρα έχει ανάγκη μια συγκροτημένη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης που να εκπροσωπεί την κοινωνική πλειοψηφία. Το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα συνεισφέρει στον αναγκαίο διάλογο θέτοντας τη βάση.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το «αθόρυβο» μοντέλο της QSI
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Η στρατηγική της Μπράγκα και το δίκτυο των Καταριανών - Μακριά από την επιθετική επενδυτική πολιτική άλλων πολυεθνικών ομίλων, ο Νασέρ Αλ Κελαϊφί οικοδομεί στην Πορτογαλία ένα πρότυπο «ήπιας ισχύος».

Γιώργος Μαζιάς
Πολυτελή ακίνητα: Πωλείται το ιδιωτικό νησί του εκλιπόντος δισεκατομμυριούχου της Swarovski κοντά στη Βενετία
Οικονομικές Ειδήσεις 02.05.26

Ένα οικογενειακό καταπίστευμα για τον Gernot Langes-Swarovski, δισέγγονο του ιδρυτή της εταιρείας κρυστάλλων, πουλάει το νησί Isola Santa Cristina, έκτασης 72 στρεμμάτων για 24 εκ. ευρώ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Σύνταξη
Η μάχη των μεταγωγικών: C-130 και C-390 ανταγωνίζονται για την κατάκτηση των ελληνικών αιθέρων
Πολιτική 02.05.26

Η Ελλάδα προσανατολίζεται στην ανανέωση του στόλου των μεταγωγικών της με τις επικρατέστερες επιλογές να εμφανίζονται να είναι αυτή των C-130 της Lockheed Martin και των C-390 της Embraer.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Δημογραφικό: Ραγδαία ανατροπή της κρίσιμης αναλογίας εργαζομένων προς συνταξιούχους
Ρήγμα 02.05.26

Η ραγδαία μείωση του παραγωγικού πληθυσμού καθιστά τη μετανάστευση και την τεχνητή νοημοσύνη τις μόνες σανίδες σωτηρίας για μια Ευρώπη που γερνάει και αδειάζει επικίνδυνα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Από το Παλλάς στο Ηράκλειο: Ο Αλέξης Τσίπρας, η Ιθάκη του και η νέα περιπέτεια που τώρα αρχίζει
Πολιτική 02.05.26

Ο Αλέξης Τσίπρας ολοκλήρωσε τη σειρά των παρουσιάσεων της «Ιθάκης» του σε επιλεγμένα μέρη στην επικράτεια μέσα σε πέντε μήνες. Το πραγματικό ταξίδι όμως, τώρα αρχίζει....

Δημήτρης Τερζής
Εφορία: Δύο δισ. ευρώ φόροι έμειναν απλήρωτοι το πρώτο δίμηνο του έτους
Οφειλές 02.05.26

Συνολικά τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την Εφορία έχουν εκτοξευτεί στα 114,537 δισ. ευρώ - Από τους 3.681.752 οφειλέτες, οι 2.332.133 είναι ανοιχτοί σε κατασχέσεις καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων

Μαρία Βουργάνα
Οι νέοι δασμοί Τραμπ σε ευρωπαϊκά οχήματα δείχνουν την αναξιοπιστία των ΗΠΑ, δηλώνει αξιωματούχος της ΕΕ
Ευρωπαίος αξιωματούχος 02.05.26

Η απειλή Τραμπ για επιβολή δασμών 25% σε ευρωπαϊκά οχήματα είναι μια κίνηση που «καταδεικνύει πόσο αναξιόπιστη είναι η αμερικανική πλευρά», τονίζει αξιωματούχος της ΕΕ.

Σύνταξη
Βραβεία Οσκαρ: Δεν θα είναι επιλέξιμα «ηθοποιοί» και σενάρια που έχουν δημιουργηθεί με Τεχνητή Νοημοσύνη
Ακαδημία Κινηματογράφου 02.05.26

«Ηθοποιοί» και σενάρια που έχουν δημιουργηθεί με Τεχνητή Νοημοσύνη δεν θα είναι επιλέξιμα για βραβεία Οσκαρ, ανακοινώνει η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου.

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

