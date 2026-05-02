Η αμερικανική Spirit Airlines κλείνει – Είναι η πρώτη αεροπορική που πληρώνει το τίμημα του πολέμου στο Ιράν

Η χρεοκοπημένη χαμηλού κόστους αεροπορική εταιρεία Spirit Airlines διέκοψε τις δραστηριότητές της. Η χρεοκοπία της συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν, αφού δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την υποστήριξη των πιστωτών για ένα σχέδιο διάσωσης που είχε καταθέσει η κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Η κατάρρευση της αεροπορικής εταιρείας μετά τον διπλασιασμό των τιμών των καυσίμων αεροσκαφών κατά τη διάρκεια του δίμηνου πολέμου στο Ιράν θα κοστίσει χιλιάδες θέσεις εργασίας. Σε μια επποχή που όλες οι αεροπορικές αντιμετωπίζουν προβλήματα. Θεωρείται πλήγμα και για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε προτείνει σχέδιο διάσωσης 500 εκατ. δολαρίων για τη Spirit. Το σχέδιο είχε δει την αντίθεση ορισμένων από τους στενότερους συμβούλους του και πολλών Ρεπουμπλικανών στο Κογκρέσο.

Η Spirit είχε φτάσει να καλύπτει το 5% των πτήσεων στις ΗΠΑ. Καμία αμερικανική αεροπορική εταιρεία του μεγέθους της δεν έχει χρεοκοπήσει εδώ και δύο δεκαετίες. Η Spirit βοήθησε να διατηρηθούν οι τιμές χαμηλότερες σε αγορές όπου ανταγωνιζόταν τους μεγάλους αερομεταφορείς.

Δεν επιτεύχθηκε συμφωνία για τη Spirit

H συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Spirit ολοκληρώθηκε χωρίς συμφωνία για τη διάσωση της εταιρείας. «Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες της εταιρείας, η πρόσφατη σημαντική αύξηση των τιμών του πετρελαίου και άλλες πιέσεις στην επιχείρηση έχουν επηρεάσει σημαντικά τις οικονομικές προοπτικές της Spirit», ανέφερε σε ανακοίνωσή της. Επίσης υποσχέθηκε «ομαλή παύση των δραστηριοτήτων».



Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί, ανέφερε η ανακοίνωση, ζητώντας από τους επιβάτες να μην πάνε στο αεροδρόμιο.

Η Spirit είχε προγραμματίσει 4.119 εσωτερικές πτήσεις μεταξύ 1ης Μαΐου και 15ης Μαΐου, προσφέροντας 809.638 θέσεις, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης αεροπορίας Cirium.

Το κόστος καυσίμων

Οι παγκόσμιοι αερομεταφορείς αντιμετωπίζουν την αύξηση των τιμών των καυσίμων αεροσκαφών από τότε που έκλεισαν τα Στενά του Ορμούζ. Πρόκειται για τη χειρότερη κρίση της αεροπορικής βιομηχανίας από την πανδημία COVID-19. Η Spirit ήδη δυσκολευόταν να έχει κέρδος πριν από το σοκ καυσίμων.

Η Spirit έχτισε το εμπορικό σήμα της γύρω από προσιτές τιμές για ταξιδιώτες με περιορισμένο προϋπολογισμό. Άνθρωποι που ήταν διατεθειμένοι να ταξιδέψουν χωρίς αποσκευές και διάφορες ανέσεις.

Απειλή για τις αδύναμες εταιρείες

Η κατάρρευση της Spirit υπογραμμίζει τις ακούσιες συνέπειες του πολέμου στο Ιράν που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ.

Η κατάρρευση δείχνει πώς το σοκ της τιμής των καυσίμων από τον πόλεμο στο Ιράν έχει εκθέσει τις ασθενέστερες αεροπορικές εταιρείες. Το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Spirit υπολόγιζε το κόστος των καυσίμων για αεροσκάφη περίπου 2,24 δολάρια το γαλόνι το 2026 και 2,14 δολάρια το 2027. Αλλά οι τιμές είχαν ανέβει σε περίπου 4,51 δολάρια το γαλόνι μέχρι τα τέλη Απριλίου, αφήνοντας τον αερομεταφορέα ανίκανο να επιβιώσει χωρίς νέα χρηματοδότηση.

Τα καύσιμα για αεροσκάφη αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τέταρτο των λειτουργικών εξόδων των αεροπορικών εταιρειών. Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, δήλωσε στο Reuters ότι προσπάθησε να πείσει πολλές αεροπορικές εταιρείες να αγοράσουν την Spirit, αλλά δεν βρήκε αγοραστές. «Τι θα αγόραζε κάποιος;» ρώτησε ο Ντάφι. «Αν κανείς άλλος δεν θέλει να τους αγοράσει, γιατί να τους αγοράσουμε εμείς;»

Πηγές ανέφεραν ότι η κυβέρνηση είχε προτείνει χρηματοδότηση 500 εκατομμυρίων δολαρίων σε αντάλλαγμα για εντάλματα μετοχών ισοδύναμα με το 90% των μετοχών της Spirit. Υπήρξαν διαφωνίες εντός της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με το εάν και πώς θα χρηματοδοτηθεί η διάσωση, ανέφερε η Wall Street Journal, επικαλούμενη άτομα που γνωρίζουν το θέμα.