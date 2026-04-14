Τρίτη 14 Απριλίου 2026
Αεροπορικές: Το σοκ με τα καύσιμα αεροσκαφών λόγω Ιράν επιδεινώνει την κρίση στον κλάδο
Οικονομικές Ειδήσεις 14 Απριλίου 2026, 22:22

Οι τιμές των καυσίμων για τις αεροπορικές στην Ευρώπη έχουν υπερδιπλασιαστεί μετά την έναρξη των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεις κατά του Ιράν

Δημήτρης Σταμούλης
Η νυχτερινή συνήθεια που αυξάνει αθόρυβα τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Η χειρότερη κρίση των αερομεταφορών των τελευταίων ετών επιδεινώθηκε περαιτέρω την Τρίτη, καθώς η Qantas Airways προειδοποίησε για εκρηκτική αύξηση του κόστους, η Lufthansa ανέφερε ότι ενδέχεται να αναγκαστεί να καθηλώσει αεροσκάφη στο έδαφος και η Virgin Atlantic επισήμανε μια επικείμενη κρίση εφοδιασμού, με τη σύγκρουση στο Ιράν να περιορίζει τις προμήθειες καυσίμων.

Η Qantas ανέβαλε ένα προγραμματισμένο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών, επικαλούμενη τις υψηλότερες και ασταθείς τιμές των καυσίμων

Ο πόλεμος έχει ανατρέψει τις πτήσεις μεταξύ Ασίας και Ευρώπης που βασίζονταν στους κόμβους του Κόλπου, ενώ ο διπλασιασμός των τιμών των καυσίμων και η μείωση των προμηθειών πλήττουν σοβαρά τις αεροπορικές εταιρείες. Από την έναρξη των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν αυξήσει τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων, έχουν εισαγάγει επιπλέον χρεώσεις καυσίμων και έχουν μειώσει τις πτήσεις.

Υπογραμμίζοντας τις προσπάθειές της για τη διατήρηση των ταμειακών διαθεσίμων, η Qantas ανέβαλε ένα προγραμματισμένο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών, επικαλούμενη τις υψηλότερες και ασταθείς τιμές των καυσίμων, αποτελώντας μία από τις πρώτες μεγάλες αεροπορικές εταιρείες που αναστέλλουν τις αποδόσεις προς τους μετόχους.

Εν τω μεταξύ, ο διευθύνων σύμβουλος της Lufthansa, Carsten Spohr προειδοποίησε ότι οι προμήθειες καυσίμων αεροσκαφών θα παραμείνουν περιορισμένες, οδηγώντας σε αύξηση του κόστους.

«Η κηροζίνη θα παραμείνει σε έλλειψη και, ως εκ τούτου, θα είναι πιο ακριβή για το υπόλοιπο του έτους», δήλωσε ο Spohr στη γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Η Lufthansa δεν έχει ακόμη καθηλώσει αεροσκάφη λόγω ελλείψεων, αλλά αυτό «ενδέχεται να είναι αναπόφευκτο», καθώς η διαθεσιμότητα κηροζίνης είναι ήδη κρίσιμη σε ορισμένα αεροδρόμια, ιδίως στην Ασία, ανέφερε.

Στη Νότια Κορέα, η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους T’way Air σχεδιάζει να θέσει σε άδεια άνευ αποδοχών μέρος του πληρώματος καμπίνας τον Μάιο και τον Ιούνιο, σύμφωνα με τοπική αναφορά, και συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων αεροπορικών εταιρειών που προχωρούν σε περικοπές προσωπικού.

Η εκεχειρία δύο εβδομάδων δεν έχει προσφέρει μεγάλη ανακούφιση, καθώς ο Στενός του Ορμούζ παραμένει κλειστός, απομακρύνοντας περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου από την αγορά, ενώ τα διυλιστήρια θα χρειαστούν χρόνο για να επιδιορθώσουν τις ζημιές που υπέστησαν.

«Παρά την παύση της σύγκρουσης, εξακολουθούμε να ανησυχούμε για την προσφορά κηροζίνης και την αύξηση των τιμών», ανέφερε ο αναλυτής της UBS Jarrod Castle σε σημείωμα την Τρίτη, προσθέτοντας ότι οι τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης κηροζίνης για τον Δεκέμβριο εξακολουθούν να είναι αυξημένες κατά περισσότερο από 50% σε ετήσια βάση.

Τα καύσιμα, που συνήθως αποτελούν το δεύτερο μεγαλύτερο κόστος των αεροπορικών εταιρειών μετά το εργατικό κόστος, αντιπροσωπεύουν περίπου το 27% των λειτουργικών εξόδων. Οι τιμές έχουν υπερδιπλασιαστεί από την έναρξη της σύγκρουσης, ξεπερνώντας κατά πολύ την αύξηση κατά περίπου 50% στις τιμές του αργού πετρελαίου πριν από την κατάπαυση του πυρός.

Η αναταραχή ενδέχεται να οδηγήσει σε συγχωνεύσεις, με τις ισχυρότερες αεροπορικές εταιρείες να κερδίζουν μερίδιο αγοράς από τους πιο αδύναμους ανταγωνιστές τους, σύμφωνα με αναλυτές και στελέχη.

Το Reuters μετέδωσε τη Δευτέρα ότι ο διευθύνων σύμβουλος της United Airlines, Σκοτ Κίρμπι, ανέφερε το ενδεχόμενο συγχώνευσης με την American Airlines λίγες ημέρες πριν από τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν.

Οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών στην Ευρώπη έχουν υπερδιπλασιαστεί μετά την έναρξη των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεις κατά του Ιράν

Οι ευρωπαϊκές αεροπορικές καλούν την ΕΕ να αναλάβει δράση

Η χωρητικότητα των πτήσεων, ιδίως από τη Μέση Ανατολή αλλά και προς την Ευρώπη, έχει συρρικνωθεί και δεν προβλέπεται να επανέλθει σύντομα στα προ της σύγκρουσης επίπεδα, σύμφωνα με αναλυτές.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Virgin Atlantic, Corneel Koster, δήλωσε σε συνέντευξή του στους Financial Times ότι η αεροπορική εταιρεία διαθέτει εφόδια καυσίμων για περίπου έξι εβδομάδες, πριν η κατάσταση γίνει πιο αβέβαιη.

Και οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες κάλεσαν την Τρίτη τις Βρυξέλλες να παρέμβουν με έκτακτα μέτρα για την άμβλυνση των επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς κηροζίνης σε επίπεδο ΕΕ, της προσωρινής αναστολής της αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για την αεροπορία και της κατάργησης ορισμένων φόρων στον τομέα της αεροπορίας.

Ο ο επίσημος επαγγελματικός σύνδεσμος των ευρωπαϊκών αεροδρομίων, Airports Council International Europe (ACI), προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι η Ευρώπη ενδέχεται να αντιμετωπίσει συστημική έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών σε τρεις εβδομάδες.

Αρκετές αεροπορικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων και η SAS, δεν έχουν προβεί σε αντιστάθμιση κινδύνου, με αποτέλεσμα να είναι πλήρως εκτεθειμένες στην εκτίναξη του κόστους των καυσίμων. Η Delta Air Lines δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το κόστος καυσίμων αεροσκαφών της για το τρέχον τρίμηνο θα είναι περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια υψηλότερο από πέρυσι.

Ενώ η Qantas έχει αντισταθμίσει μεγάλο μέρος της έκθεσής της στο αργό πετρέλαιο, παραμένει σημαντικά εκτεθειμένη στην απότομη αύξηση των περιθωρίων κέρδους στα καύσιμα αεροσκαφών.

Για να αντισταθμίσει τα αυξανόμενα κόστη, η εθνική αεροπορική εταιρεία της Αυστραλίας αυξάνει τις τιμές των εισιτηρίων και μετατοπίζει τη χωρητικότητά της προς δρομολόγια με μεγαλύτερη ζήτηση, όπως η Ευρώπη, όπου η ζήτηση παραμένει σταθερή, ενώ μειώνει τη χωρητικότητα στα εσωτερικά δρομολόγια κατά περίπου 5 ποσοστιαίες μονάδες το τρίμηνο του Ιουνίου.

Ο Spohr της Lufthansa δήλωσε ότι τα ρεκόρ εσόδων στις ασιατικές διαδρομές βοηθούσαν επίσης στην αντιστάθμιση του αντίκτυπου της αύξησης του κόστους του κηροζίνης. Ωστόσο, η αεροπορική εταιρεία έχει ετοιμάσει σχέδια έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της χωρητικότητάς της κατά 2,5% ή 5% και της ακινητοποίησης 20 έως 40 παλαιότερων, λιγότερο αποδοτικών αεροσκαφών που προορίζονται για πρόωρη απόσυρση.

Οι αεροπορικές εταιρείες της Μέσης Ανατολής επιδιώκουν την επιστροφή στα προ της σύγκρουσης επίπεδα

Πηγή ΟΤ

Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ σκέπτεται να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας

Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ σκέπτεται να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας

