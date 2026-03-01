Μέση Ανατολή: Χάος στις αεροπορικές μετακινήσεις – Χάρτης δείχνει τα αεροσκάφη να απομακρύνονται

Χιλιάδες ταξιδιώτες παραμένουν εγκλωβισμένοι στα αεροδρόμια χωρών στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ισραήλ, το Κατάρ, η Συρία, το Ιράν, το Ιράκ, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν έχουν κλείσει τον εναέριο χώρο τους μετά τις επιθέσεις στο Ιράν και τα αντίποινα της Τεχεράνης σε αμερικανικές βάσεις του Κόλπου.

Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν αναστείλει τις πτήσεις τους και δεν καταγράφεται καμία πτητική δραστηριότητα πάνω από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Την ίδια στιγμή, το κλείσιμο των αεροδρομίων Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι οδήγησε στην ακύρωση περισσότερων από 1.000 πτήσεων από μεγάλες αεροπορικές εταιρείες της Μέσης Ανατολής, όπως αναφέρει ο Guardian.

Συνολικά, σύμφωνα με το FlightRadar24, έχουν ακυρωθεί περισσότερες από 3.400 πτήσεις σε επτά αεροδρόμια της περιοχής.

Ο χάρτης που δείχνει τον εναέριο χώρο άδειο είναι χαρακτηριστικός

More than 3,400 flights have been cancelled today across seven airports in the Middle East (DXB, DOH, AUH, SHJ, KWI, BAH, DWC), as many airspaces remain closed for security reasons. pic.twitter.com/L48tAlVmGU — Flightradar24 (@flightradar24) March 1, 2026

Οι εταιρείες που έχουν αναστείλει ή ακυρώσει πτήσεις

Η Emirates ανακοίνωσε ότι αναστέλλει προσωρινά όλες τις πτήσεις από και προς το Ντουμπάι μέχρι τουλάχιστον τις 15:00 ώρα ΗΑΕ τη Δευτέρα, λόγω του κλεισίματος του εναέριου χώρου σε όλη την περιοχή.

«Εξαιτίας της κατάστασης ασφαλείας» η Air France ακύρωσε χθες τις πτήσεις της προς το Τελ Αβίβ και τη Βηρυτό. Στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι ακυρώνονται και οι πτήσεις με προορισμό το Ντουμπάι και το Ριάντ και οι σημερινές προς το Τελ Αβίβ.

Η Lufthansa, ένας από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς αεροπορικούς ομίλους, ακύρωσε τις πτήσεις της προς το Τελ Αβίβ, τη Βηρυτό, το Αμάν, την Αρμπίλ και την Τεχεράνη ως τις 7 Μαρτίου.

Εξάλλου αεροπορικές εταιρείες του ομίλου ανέστειλαν τις πτήσεις τους από και προς το Ντουμπάι και το Αμπού Ντάμπι ως την Κυριακή (1/3), επεσήμανε η Lufthansa σε ανακοίνωσή της επικαλούμενη «την τρέχουσα κατάσταση στη Μέση Ανατολή».

Η ελβετική αεροπορική εταιρεία Swiss, που ανήκει στον ίδιο όμιλο, επεσήμανε ότι αναστέλλει τις πτήσεις τις από και προς το Τελ Αβίβ ως τις 7 Μαρτίου. «Με δεδομένο το κλείσιμο αρκετών εναέριων χώρων λόγω της τρέχουσας κατάστασης, αποφασίσαμε επίσης να ακυρώσουμε τις πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα και αύριο μεταξύ Ζυρίχης και Ντουμπάι», πρόσθεσε η Swiss.

Η British Airways ακύρωσε τις πτήσεις της προς το Τελ Αβίβ και το Μπαχρέιν ως τις 3 Μαρτίου.

Η Norwegian ανέστειλε τις πτήσεις της προς και από το Ντουμπάι ως τις 4 Μαρτίου.

Η Turkish Airlines, που εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό προορισμών στην περιοχή, ανέστειλε τις πτήσεις της προς δέκα χώρες της Μέσης Ανατολής. «Οι πτήσεις προς Λίβανο, Συρία, Ιράκ, Ιράν και Ιορδανία έχουν ακυρωθεί μέχρι τις 2 Μαρτίου», έγραψε ο εκπρόσωπος Γιαχία Ουστούν στο X.

Η στιγμή που αδειάζει ο εναέριος χώρος πάνω από τη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις στο Ιράν

Airspace clearing after strikes by the United States and Israel in Iran. pic.twitter.com/Oub4T6SrkF — Flightradar24 (@flightradar24) February 28, 2026

Η Air India αποφάσισε να αναστείλει «όλες» τις πτήσεις της «προς όλους τους προορισμούς της Μέσης Ανατολής».

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τις πτήσεις προς το Ιράν και το Ισραήλ «μέχρι νεοτέρας».

Η ιταλική ITA Airways ανέστειλε τις πτήσεις της από και προς το Τελ Αβίβ ως τις 7 Μαρτίου, ενώ πρόσθεσε ότι δεν θα χρησιμοποιεί τον εναέριο χώρο του Ισραήλ, του Λιβάνου της Ιορδανίας, του Ιράν και του Ιράκ μέχρι την ίδια ημερομηνία. Οι πτήσεις από και προς το Ντουμπάι αναστέλλονται ως την 1η Μαρτίου.