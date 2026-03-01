newspaper
Κυριακή 01 Μαρτίου 2026
Μέση Ανατολή: Χάος στις αεροπορικές μετακινήσεις – Χάρτης δείχνει τα αεροσκάφη να απομακρύνονται
Κόσμος 01 Μαρτίου 2026, 14:28

Μέση Ανατολή: Χάος στις αεροπορικές μετακινήσεις – Χάρτης δείχνει τα αεροσκάφη να απομακρύνονται

Σύμφωνα με το FlightRadar24, έχουν ακυρωθεί περισσότερες από 3.400 πτήσεις σε επτά αεροδρόμια στη Μέση Ανατολή

Χιλιάδες ταξιδιώτες παραμένουν εγκλωβισμένοι στα αεροδρόμια χωρών στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ισραήλ, το Κατάρ, η Συρία, το Ιράν, το Ιράκ, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν έχουν κλείσει τον εναέριο χώρο τους μετά τις επιθέσεις στο Ιράν και τα αντίποινα της Τεχεράνης σε αμερικανικές βάσεις του Κόλπου.

Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν αναστείλει τις πτήσεις τους και δεν καταγράφεται καμία πτητική δραστηριότητα πάνω από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Την ίδια στιγμή, το κλείσιμο των αεροδρομίων Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι οδήγησε στην ακύρωση περισσότερων από 1.000 πτήσεων από μεγάλες αεροπορικές εταιρείες της Μέσης Ανατολής, όπως αναφέρει ο Guardian.

Συνολικά, σύμφωνα με το FlightRadar24, έχουν ακυρωθεί περισσότερες από 3.400 πτήσεις σε επτά αεροδρόμια της περιοχής.

Ο χάρτης που δείχνει τον εναέριο χώρο άδειο είναι χαρακτηριστικός

Οι εταιρείες που έχουν αναστείλει ή ακυρώσει πτήσεις

Η Emirates ανακοίνωσε ότι αναστέλλει προσωρινά όλες τις πτήσεις από και προς το Ντουμπάι μέχρι τουλάχιστον τις 15:00 ώρα ΗΑΕ τη Δευτέρα, λόγω του κλεισίματος του εναέριου χώρου σε όλη την περιοχή.

«Εξαιτίας της κατάστασης ασφαλείας» η Air France ακύρωσε χθες τις πτήσεις της προς το Τελ Αβίβ και τη Βηρυτό. Στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι ακυρώνονται και οι πτήσεις με προορισμό το Ντουμπάι και το Ριάντ και οι σημερινές προς το Τελ Αβίβ.

Η Lufthansa, ένας από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς αεροπορικούς ομίλους, ακύρωσε τις πτήσεις της προς το Τελ Αβίβ, τη Βηρυτό, το Αμάν, την Αρμπίλ και την Τεχεράνη ως τις 7 Μαρτίου.

Εξάλλου αεροπορικές εταιρείες του ομίλου ανέστειλαν τις πτήσεις τους από και προς το Ντουμπάι και το Αμπού Ντάμπι ως την Κυριακή (1/3), επεσήμανε η Lufthansa σε ανακοίνωσή της επικαλούμενη «την τρέχουσα κατάσταση στη Μέση Ανατολή».

Η ελβετική αεροπορική εταιρεία Swiss, που ανήκει στον ίδιο όμιλο, επεσήμανε ότι αναστέλλει τις πτήσεις τις από και προς το Τελ Αβίβ ως τις 7 Μαρτίου. «Με δεδομένο το κλείσιμο αρκετών εναέριων χώρων λόγω της τρέχουσας κατάστασης, αποφασίσαμε επίσης να ακυρώσουμε τις πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα και αύριο μεταξύ Ζυρίχης και Ντουμπάι», πρόσθεσε η Swiss.

Η British Airways ακύρωσε τις πτήσεις της προς το Τελ Αβίβ και το Μπαχρέιν ως τις 3 Μαρτίου.

Η Norwegian ανέστειλε τις πτήσεις της προς και από το Ντουμπάι ως τις 4 Μαρτίου.

Η Turkish Airlines, που εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό προορισμών στην περιοχή, ανέστειλε τις πτήσεις της προς δέκα χώρες της Μέσης Ανατολής. «Οι πτήσεις προς Λίβανο, Συρία, Ιράκ, Ιράν και Ιορδανία έχουν ακυρωθεί μέχρι τις 2 Μαρτίου», έγραψε ο εκπρόσωπος Γιαχία Ουστούν στο X.

Η στιγμή που αδειάζει ο εναέριος χώρος πάνω από τη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις στο Ιράν

Η Air India αποφάσισε να αναστείλει «όλες» τις πτήσεις της «προς όλους τους προορισμούς της Μέσης Ανατολής».

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τις πτήσεις προς το Ιράν και το Ισραήλ «μέχρι νεοτέρας».

Η ιταλική ITA Airways ανέστειλε τις πτήσεις της από και προς το Τελ Αβίβ ως τις 7 Μαρτίου, ενώ πρόσθεσε ότι δεν θα χρησιμοποιεί τον εναέριο χώρο του Ισραήλ, του Λιβάνου της Ιορδανίας, του Ιράν και του Ιράκ μέχρι την ίδια ημερομηνία. Οι πτήσεις από και προς το Ντουμπάι αναστέλλονται ως την 1η Μαρτίου.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πετρέλαιο
Ιράν: Ο πόλεμος απειλεί να αυξήσει τις τιμές του πετρελαίου και τον πληθωρισμό

Ιράν: Ο πόλεμος απειλεί να αυξήσει τις τιμές του πετρελαίου και τον πληθωρισμό

Κόσμος
Ιράν: Σε εξέλιξη τα αντίποινα του Ιράν – Με αδιάκοπα πλήγματα απειλεί την Τεχεράνη το Ισραήλ

Ιράν: Σε εξέλιξη τα αντίποινα του Ιράν – Με αδιάκοπα πλήγματα απειλεί την Τεχεράνη το Ισραήλ

Ιράν: Βίντεο και φωτογραφίες από τη στιγμή του βομβαρδισμού στο συγκρότημα που σκοτώθηκε ο Αλί Χαμενεΐ
Κόσμος 01.03.26

Βίντεο και φωτογραφίες από τη στιγμή του βομβαρδισμού στο συγκρότημα που σκοτώθηκε ο Αλί Χαμενεΐ

Η επίθεση στο συγκρότημα που σκοτώθηκε ο Χαμενεΐ απαιτούσε σχετικά λίγα αεροσκάφη, αλλά ήταν οπλισμένα με πυρομαχικά μεγάλης εμβέλειας και υψηλής ακρίβειας.

Σύνταξη
Νέες απειλές Νετανιάχου: Θα χτυπήσουμε χιλιάδες στόχους στο Ιράν τις επόμενες ημέρες
Κόσμος 01.03.26

Νέες απειλές Νετανιάχου: Θα χτυπήσουμε χιλιάδες στόχους στο Ιράν τις επόμενες ημέρες

«Πολίτες του Ιράν τώρα είναι η ώρα να ενώσετε τις δυνάμεις σας για να ανατρέψετε το καθεστώς και να εξασφαλίσετε το μέλλον σας», αναφέρει ο Νετανιάχου απευθυνόμενος στους Ιρανούς

Σύνταξη
Ισραήλ: Σε ασφαλή τοποθεσία το Μεγάλο Χειρόγραφο του Ησαΐα λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν
Μέση Ανατολή 01.03.26

Ισραήλ: Σε ασφαλή τοποθεσία το Μεγάλο Χειρόγραφο του Ησαΐα λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν

Το αρχαιότερο σχεδόν πλήρες βιβλικό κείμενο που έχει διασωθεί, ηλικίας άνω των 2.100 ετών, απομακρύνθηκε από το Μουσείο του Ισραήλ για λόγους ασφαλείας, μετά τις έκτακτες οδηγίες των αρχών εν μέσω της κρίσης με το Ιράν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Συναγερμός: Ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν προς την κατεύθυνση βρετανικών βάσεων στην Κύπρο
Κόσμος 01.03.26 Upd: 14:05

Συναγερμός: Ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο

Το γεγονός αποκάλυψε ο Υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου. Διαψεύδει η Κυπριακή Δημοκρατία, σημειώνοντας πως δεν υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι υπήρξε απειλή για τη χώρα,

Σύνταξη
Από το τζακούζι στο Μπρουνέι στη φωτογραφία του 1999: Διπλή πίεση για τους Κλίντον εν μέσω καταθέσεων για τον Έπσταϊν
Μπιλ & Χίλαρι 01.03.26

Από το τζακούζι στο Μπρουνέι στη φωτογραφία του 1999: Διπλή πίεση για τους Κλίντον εν μέσω καταθέσεων για τον Έπσταϊν

Η εικόνα του Μπιλ Κλίντον σε πολυτελές τζακούζι το 2002 και μια παλαιότερη φωτογραφία από την Ουάσιγκτον επανέρχονται στο προσκήνιο, καθώς ο ίδιος και η Χίλαρι Κλίντον καταθέτουν για τις σχέσεις τους με τον Τζέφρι Έπσταϊν, πυροδοτώντας νέα πολιτική αντιπαράθεση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αλί Χαμενεΐ: Πώς τον εντόπισαν και τον σκότωσαν – Η πληροφορία της CIA και το χτύπημα του Ισραήλ
Κόσμος 01.03.26

Πώς εντόπισαν και σκότωσαν τον Αλί Χαμενεΐ - Η πληροφορία της CIA και το χτύπημα του Ισραήλ

Η δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ και άλλων κορυφαίων Ιρανών αξιωματούχων έγινε μετά από στενή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ

Σύνταξη
Ιράκ: Διαδηλωτές προσπάθησαν να καταλάβουν την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη
Κόσμος 01.03.26

Ιράκ: Διαδηλωτές προσπάθησαν να καταλάβουν την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη

Διαδηλωτές, ορισμένοι από τους οποίους ανέμιζαν λάβαρα ένοπλων οργανώσεων προσκείμενων στο Ιράν, πέταξαν πέτρες εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας, που ανταπέδωσαν εκτοξεύοντας δακρυγόνα, μετέδωσε ο δημοσιογράφος του AFP επιτόπου.

Σύνταξη
Ιράν: Στους 148 οι νεκροί από την επίθεση σε δημοτικό σχολείο θηλέων – Δεκάδες τραυματισμένα παιδιά
Πλήγμα σε κλινική 01.03.26

Στους 148 οι νεκροί από την επίθεση σε δημοτικό σχολείο θηλέων στο Ιράν - Δεκάδες τραυματισμένα παιδιά

Το σχολείο Shajareh Tayyebeh χτυπήθηκε απευθείας κατά τη διάρκεια των σχολικών ωρών, προκαλώντας σημαντικό αριθμό θυμάτων μεταξύ των μαθητριών, αναφέρουν μέσα ενημέρωσης του Ιράν

Σύνταξη
Εξωγήινοι: Πιθανοί, αλλά άφαντοι
Αναφορές θεάσεων 01.03.26

Πιθανοί, αλλά άφαντοι οι εξωγήινοι

Η δήλωση Ομπάμα ότι οι εξωγήινοι είναι αληθινοί αναζωπυρώνει τη συζήτηση για ζωή στο Σύμπαν - Στατιστική πιθανότητα δεν σημαίνει απόδειξη, λένε οι επιστήμονες

Κατερίνα Τζαβάρα
Ιράν και Ισραήλ ανταλλάσσουν σφοδρά χτυπήματα – Εκρήξεις σε χώρες του Κόλπου
Φλέγεται η Μέση Ανατολή 01.03.26 Upd: 13:51

Ιράν και Ισραήλ ανταλλάσσουν σφοδρά χτυπήματα – Εκρήξεις σε χώρες του Κόλπου

Υψηλός παραμένει ο κίνδυνος περιφερειακής ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Χαμενεΐ από πλήγματα των ΗΠΑ και Ισραήλ - Η Τεχεράνη υπόσχεται εκδίκηση και εξαπολύει επιθέσεις σε βάσεις που φιλοξενούν αμερικανικά στρατεύματα - Δείτε live στο in, όλες τις εξελίξεις

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ιράν: Βίντεο και φωτογραφίες από τη στιγμή του βομβαρδισμού στο συγκρότημα που σκοτώθηκε ο Αλί Χαμενεΐ
Κόσμος 01.03.26

Βίντεο και φωτογραφίες από τη στιγμή του βομβαρδισμού στο συγκρότημα που σκοτώθηκε ο Αλί Χαμενεΐ

Η επίθεση στο συγκρότημα που σκοτώθηκε ο Χαμενεΐ απαιτούσε σχετικά λίγα αεροσκάφη, αλλά ήταν οπλισμένα με πυρομαχικά μεγάλης εμβέλειας και υψηλής ακρίβειας.

Σύνταξη
Ο Σούπερμαν δεν χρειάζεται άλλον έναν θάνατο: Η ιστορία που ο Τζέιμς Γκαν οφείλει να αφήσει στο ράφι
Culture Live 01.03.26

Ο Σούπερμαν δεν χρειάζεται άλλον έναν θάνατο: Η ιστορία που ο Τζέιμς Γκαν οφείλει να αφήσει στο ράφι

Ο Σούπερμαν έχει πίσω του μία από τις πιο σοκαριστικές στιγμές στην ιστορία των κόμικς, όμως η μεταφορά του «The Death of Superman» στο νέο DC Universe θα έμοιαζε πρόωρη και προβλέψιμη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ημισκούμπρια: Reunion για τα «30 Χρόνια Επιτυχίες» στο Release Athens 2026
inTickets 01.03.26

Ημισκούμπρια: Reunion για τα «30 Χρόνια Επιτυχίες» στο Release Athens 2026

Τριάντα χρόνια μετά την πρώτη τους κυκλοφορία και δέκα από την τελευταία τους εμφάνιση, τα Ημισκούμπρια επιστρέφουν για ένα και μοναδικό live στην Πλατεία Νερού, το Σάββατο 20 Ιουνίου, στο πλαίσιο του Release Athens 2026.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν: «Η ειρήνη προϋποθέτει συνεννόηση και σεβασμό στο διεθνές δίκαιο»
Πολιτική Γραμματεία 01.03.26

Ανδρουλάκης για επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν: «Η ειρήνη προϋποθέτει συνεννόηση και σεβασμό στο διεθνές δίκαιο»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, εξέφρασε μεταξύ άλλων την οδύνη του «για τον άδικο χαμό των μαθητριών και των μαθητών στο Ιράν από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ»

Σύνταξη
Κολωνός: Συνελήφθη ο σύντροφος της εγκύου που βρέθηκε νεκρή
Είχαν τσακωμούς 01.03.26

Συνελήφθη ο σύντροφος της εγκύου που βρέθηκε νεκρή στον Κολωνό - Τη Δευτέρα η νεκροτομή της

Ο 38χρονος υποστήριξε στις Αρχές ότι βρήκε τη σύντροφό του πεσμένη στις σκάλες, μέσα σε λίμνη αίματος - Γείτονες αναφέρου ότι άκουγαν συχνά φασαρίες και τσακωμούς από το σπίτι τους στον Κολωνό

Σύνταξη
Κινητοποίηση του ΠΑΜΕ στην Αμερικανική Πρεσβεία ενάντια στην επίθεση στο Ιράν
Ελλάδα 01.03.26

Κινητοποίηση του ΠΑΜΕ στην Αμερικανική Πρεσβεία ενάντια στην επίθεση στο Ιράν

Με κεντρικό σύνθημα στο πανό του ΠΑΜΕ «Σπέρνουν τον όλεθρο στη Μέση Ανατολή. Έξω η Ελλάδα από τη σφαγή», οι διαδηλωτές εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στους λαούς της Μέσης Ανατολής.

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
Ιράν: Ο πόλεμος μπορεί να εκτοξεύσει τις τιμές του πετρελαίου και του πληθωρισμού
Διεθνής Οικονομία 01.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να εκτοξεύσει τις τιμές του πετρελαίου και του πληθωρισμού

Η διακοπή των τεράστιων εξαγωγών ενέργειας της Μέσης Ανατολής λόγω του πολέμου στο Ιράν θα μπορούσε να έχει εκτεταμένες οικονομικές συνέπειες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ο Εμμανουήλ Καραλής, η αγκαλιά με τον πατέρα του, ο Ντουμπλάντις και η κλήση του Μπούμπκα (pic, vids)
Στίβος 01.03.26

Ο Εμμανουήλ Καραλής, η αγκαλιά με τον πατέρα του, ο Ντουμπλάντις και η κλήση του Μπούμπκα (pic, vids)

Ο Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ιστορία και όσα έγιναν στην Παιανία δεν πρόκειται να ξεχαστούν ποτέ – Ο αθλητής του Ολυμπιακού πέρασε για πάντα στο πάνθεον του παγκόσμιου στίβου

Σύνταξη
Νέες απειλές Νετανιάχου: Θα χτυπήσουμε χιλιάδες στόχους στο Ιράν τις επόμενες ημέρες
Κόσμος 01.03.26

Νέες απειλές Νετανιάχου: Θα χτυπήσουμε χιλιάδες στόχους στο Ιράν τις επόμενες ημέρες

«Πολίτες του Ιράν τώρα είναι η ώρα να ενώσετε τις δυνάμεις σας για να ανατρέψετε το καθεστώς και να εξασφαλίσετε το μέλλον σας», αναφέρει ο Νετανιάχου απευθυνόμενος στους Ιρανούς

Σύνταξη
Ισραήλ: Σε ασφαλή τοποθεσία το Μεγάλο Χειρόγραφο του Ησαΐα λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν
Μέση Ανατολή 01.03.26

Ισραήλ: Σε ασφαλή τοποθεσία το Μεγάλο Χειρόγραφο του Ησαΐα λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν

Το αρχαιότερο σχεδόν πλήρες βιβλικό κείμενο που έχει διασωθεί, ηλικίας άνω των 2.100 ετών, απομακρύνθηκε από το Μουσείο του Ισραήλ για λόγους ασφαλείας, μετά τις έκτακτες οδηγίες των αρχών εν μέσω της κρίσης με το Ιράν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ελ. Βενιζέλος»: Συνεχίζονται οι ακυρώσεις πτήσεων από Αθήνα με προορισμό χώρες στη Μέση Ανατολή
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

Συνεχίζονται οι ακυρώσεις πτήσεων από το «Ελ. Βενιζέλος» που έχουν προορισμό χώρες στη Μέση Ανατολή

Από χθες, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν εκδώσει ανακοινώσεις για ακυρώσεις πτήσεων από και προς Τελ Αβίβ, Χάιφα, Ντόχα, Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι

Σύνταξη
Live streaming: Ολυμπιακός – Εθνικός
Ποδόσφαιρο 01.03.26

Live streaming: Ολυμπιακός – Εθνικός

Live streaming: Ολυμπιακός – Εθνικός. Παρακολουθήστε μέσω live streaming την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Εθνικός για την 11η αγωνιστική της Γ’ Εθνικής κατηγορίας ποδοσφαίρου γυναικών.

Σύνταξη
Κηφισιά: Συνελήφθη 22χρονος που έτρεχε με 197 χλμ/ώρα – Δεν είχε δίπλωμα οδήγησης
Ελλάδα 01.03.26

Συνελήφθη 22χρονος που έτρεχε με 197 χλμ/ώρα - Παραβίασε «κόκκινο» για να διαφύγει, δεν είχε δίπλωμα οδήγησης

Συνελήφθη χθες 22χρονος οδηγός αυτοκινήτου ο οποίος κινούνταν με 197 χλμ/ώρα, υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά 97 χλμ/ώρα.

Σύνταξη
Μητσοτάκης για Ιράν: Δεν κακοκαρδίζει Ισραήλ – ΗΠΑ, αλλά «πρέπει να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση»
Πολιτική Γραμματεία 01.03.26

Μητσοτάκης για Ιράν: Δεν κακοκαρδίζει Ισραήλ – ΗΠΑ, αλλά «πρέπει να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει για την ανάγκη να υπάρξει αποτελεσματικός «έλεγχος του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος του Ιράν, ώστε να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου», κάνει όμως και μια αναφορά στο διεθνές δίκαιο.

Σύνταξη
Τέμπη: «Όσο αναπνέω θα παλεύω για να μπουν φυλακή όσοι φταίνε» – Συγκλονίζει η Άλμα Λάτα που έχασε την κόρη της
Δεν ξεχνάμε 01.03.26

«Όσο αναπνέω θα παλεύω για να μπουν φυλακή όσοι φταίνε» - Συγκλονίζει η Άλμα Λάτα που έχασε την κόρη της στα Τέμπη

«Κάναμε το τρισάγιο στο τόπο του εγκλήματος και κλαίγαμε όλοι μαζί - Μόνο αγκαλιές ο ένας με τον άλλον, να είμαστε δυνατοί μέχρι τη δίκη», δήλωσε η μητέρα της Κλαούντιας που σκοτώθηκε στα Τέμπη

Σύνταξη
Από την Κοιλάδα των Βασιλέων στα μικρόφωνα του BBC: Η αποκάλυψη του Τουταγχαμών έπειτα από 3.300 χρόνια σιωπής
«Tutmania» 01.03.26

Από την Κοιλάδα των Βασιλέων στα μικρόφωνα του BBC: Η αποκάλυψη του Τουταγχαμών έπειτα από 3.300 χρόνια σιωπής

Σε ηχογράφηση του BBC το 1936, ο Χάουαρντ Κάρτερ ανακαλεί τη συγκλονιστική ημέρα του 1924 όταν αντίκρισε για πρώτη φορά τη σαρκοφάγο του Τουταγχαμών, 3.300 χρόνια μετά την ταφή του, περιγράφοντας ένα θέαμα «υπέροχων πραγμάτων» που άλλαξε την ιστορία της αρχαιολογίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
H εξαιρετική εμφάνιση που έκανε ο Αβδάλας στην ήττα του Βιρτζίνια Τεκ, «διπλός» ο Χιτικούδης
Μπάσκετ 01.03.26

H εξαιρετική εμφάνιση που έκανε ο Αβδάλας στην ήττα του Βιρτζίνια Τεκ, «διπλός» ο Χιτικούδης

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Νεοκλής Αβδάλας στην ήττα του Βιρτζίνια Τεκ από τους Νορθ Καρολάινα – Φοβερός ο «διπλός» Νικόλας Χιτικούδης στη νίκη του Ρόμπερτ Μόρις

Σύνταξη
Συναγερμός: Ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν προς την κατεύθυνση βρετανικών βάσεων στην Κύπρο
Κόσμος 01.03.26 Upd: 14:05

Συναγερμός: Ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο

Το γεγονός αποκάλυψε ο Υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου. Διαψεύδει η Κυπριακή Δημοκρατία, σημειώνοντας πως δεν υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι υπήρξε απειλή για τη χώρα,

Σύνταξη
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

