newspaper
Σάββατο 02 Μαϊου 2026
weather-icon 13o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
02.05.2026 | 11:50
Νέα σεισμική δόνηση 3,9 Ρίχτερ στο Λασίθι
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή, 63 μέρες μετά: Οι χαμένοι και οι κερδισμένοι μιας σύγκρουσης σε τέλμα
Κόσμος 02 Μαΐου 2026, 15:00

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή, 63 μέρες μετά: Οι χαμένοι και οι κερδισμένοι μιας σύγκρουσης σε τέλμα

Αναμφίβολα μεταξύ των άμεσα και βασικών εμπλεκόμενων ο πόλεμος εναντίον το Ιράν έχει επηρεάσει κυρίως τους λαούς και όχι μόνο.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Scrolling Zombie: Να τι κάνεις στον εγκέφαλό σου χωρίς να το καταλάβεις

Scrolling Zombie: Να τι κάνεις στον εγκέφαλό σου χωρίς να το καταλάβεις

Spotlight

Έπειτα από δύο μήνες σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή μετά την απροκάλυπτη επίθεση των ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, όλοι οι λαοί πλην του ισραηλινού, τάσσονται κατά του πολέμου, καθώς βλέπουν ότι δεν κερδίζει κανείς. Πράγματι οι χαμένοι είναι πολύ περισσότεροι από τους νικητές, καθώς ο πόλεμος δεν έχει λήξει στην πραγματικότητα.

Σύμφωνα νέα δημοσκόπηση των Washington Post/ABC News/Ipsos, το 61% των Αμερικανών θεωρεί ότι η στρατιωτική δράση κατά του Ιράν ήταν λάθος. Ο αμερικανικός λαός φαίνεται πως είναι ανάμεσα στους μεγάλους χαμένους του πολέμου, με πρώτους από όλους του Ιρανούς και Λιβανέζους που έχουν πληγεί από τους βομβαρδισμούς των Αμερικανών και Ισραηλινών.

Ποιοι είναι λοιπόν οι χαμένοι και οι «κερδισμένοι» από τον πόλεμο σύμφωνα με όσα αναφέρει το CNN έπειτα από δύο μήνες σύγκρουσης;

Χαμένοι

Τρεις λαοί

Σε κάθε σύγκρουση, οπουδήποτε στον κόσμο, οι απλοί άνθρωποι είναι εκείνοι που έχουν μακράν τα περισσότερα να χάσουν από έναν πόλεμο – και πουθενά αυτό δεν είναι πιο αληθινό από ό,τι στο Ιράν.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν πλήξει χιλιάδες στόχους στο Ιράν -συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων σε πολιτικές υποδομές- σκοτώνοντας περισσότερους από 3.600 ανθρώπους, εκ των οποίων πάνω από 1.700 άμαχοι, σύμφωνα με την οργάνωση Human Rights Activists in Iran. Ο Τραμπ έφτασε στο σημείο να απειλήσει ότι θα καταστρέψει «ολόκληρο τον πολιτισμό» του Ιράν αν οι ηγέτες της χώρας δεν υποκύψουν στις απαιτήσεις του.

Ο λιβανέζικος λαός έχει εγκλωβιστεί στη σύγκρουση μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ για δεκαετίες. Το Ισραήλ εξαπέλυσε κύμα φονικών αεροπορικών επιδρομών και βαθύτερη χερσαία εισβολή με στόχο την καταστροφή της Χεζμπολάχ. Περισσότεροι από 2.500 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο από τις 2 Μαρτίου, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Σύμφωνα με το CNN το Ισραήλ έχει υιοθετήσει την ίδια στρατηγική στον Λίβανο που είχε χρησιμοποιήσει προηγουμένως στη Γάζα και πλέον ισοπεδώνει ολόκληρα χωριά.

Ο πόλεμος έχει επιβαρύνει το πορτοφόλι, όχι τη ζωή των Αμερικανών. Ήδη πληρώνουν περισσότερα για βενζίνη και αεροπορικά εισιτήρια, καθώς και για ορισμένες υπηρεσίες, καθώς περισσότερες επιχειρήσεις αρχίζουν να προσθέτουν επιβάρυνση καυσίμων στις τιμές τους. Ο ετήσιος πληθωρισμός αυξήθηκε στο 3,3% τον Μάρτιο, από 2,4% τον Φεβρουάριο. Το καταναλωτικό κλίμα καταρρέει.

«Δεν υπάρχει ευγενικός τρόπος να το πει κανείς: η κατάσταση για τις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή δεν είναι καλή», δήλωσε η Melanie Sisson, ανώτερη συνεργάτιδα στο Brookings Instituten. «Η αμερικανική οικονομία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο για τη μεταφορά ανθρώπων και αγαθών και έχει επενδύσει ανεπαρκώς στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας».

Χώρες του Κόλπου

Σύμφωνα με το μεγάλο αμερικανικό μέσο, οι χώρες του Κόλπου έχουν επηρεαστεί καταλυτικά από τον πόλεμο.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν πληγεί περισσότερο από κάθε άλλη χώρα, δεχόμενα περισσότερους ιρανικούς πυραύλους και drones από οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ. Αν και η συντριπτική πλειονότητα αναχαιτίστηκε, η ζημιά έχει γίνει, απειλώντας το καθεστώς των ΗΑΕ ως περιφερειακού κόμβου επιχειρήσεων και τουρισμού.

Παράλληλα, το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ είχε καταστροφικές επιπτώσεις στο Ιράκ, το Κατάρ και το Κουβέιτ, που βασίζονται σε αυτό το στενό θαλάσσιο πέρασμα για να πουλήσουν το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και άλλες εξαγωγές τους.

Το ΔΝΤ έχει μειώσει τις προβλέψεις οικονομικής ανάπτυξης για αυτές τις χώρες και αναμένει ότι οι οικονομίες του Ιράκ, του Κατάρ και του Κουβέιτ θα συρρικνωθούν φέτος.

ΗΠΑ

Ο Τραμπ πήρε ένα μεγάλο ρίσκο, το οποίο δεν απέδωσε λέει στη συνέχεια το CNN. Υποσχέθηκε έναν σύντομο πόλεμο με στόχο τον τερματισμό των ιρανικών πυρηνικών και πυραυλικών απειλών – και ενδεχομένως ακόμη και την ανατροπή του καθεστώτος. Ωστόσο, αυτοί οι στόχοι δεν έχουν ακόμη επιτευχθεί και το τέλος της σύγκρουσης παραμένει άπιαστο.

Στο εσωτερικό των ΗΠΑ, ο πόλεμος δεν ήταν δημοφιλής εξαρχής. Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις του CNN το ποσοστό αποδοχής του προέδρου μόλις στο 37% τις τρεις εβδομάδες έως τη Δευτέρα.

«Πολιτικά, οι τιμές της βενζίνης είναι ήδη υψηλές και αυξάνονται, κάτι που δεν βοηθά τη κυβέρνηση Τραμπ. Και διπλωματικά, ο Τραμπ φαίνεται αδύναμος. Φαίνεται πλέον να κατανοεί ότι η επανέναρξη των μαχών θα κοστίσει πολύ στις ΗΠΑ και δεν είναι πολύ πιθανό να επιφέρει τα αποτελέσματα που επιθυμεί – στο πυρηνικό ζήτημα, στο Στενό, στην αλλαγή καθεστώτος», πρόσθεσε η Sisson.

Το CNN σημειώνει ότι το Ιράν φαίνεται απίθανο τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα να υποκύψει στις πιέσεις Τραμπ, κάτι το οποίο θα τον αναδείκνυε σε νικητή.

Ισραήλ

Το γεγονός ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατάφερε να πείσει τον Τραμπ ότι μια κοινή επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν ήταν ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης του καθεστώτος και του πυρηνικού του προγράμματος ήταν στρατηγική νίκη για τον πρωθυπουργό, τουλάχιστον αρχικά.

Ωστόσο, ενώ στο Ισραήλ επικρατεί φιλοπολεμικό κλίμα, οι Εβραίοι, σύμφωνα με το CNN, δεν πιστεύουν ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κερδίζουν. Ο πόλεμος έχει επίσης πλήξει περαιτέρω τη θέση του Ισραήλ στις ΗΠΑ, η οποία ήδη είχε επιβαρυνθεί λόγω της καταστροφικής σύγκρουσης στη Γάζα. Υπάρχουν επίσης ανησυχίες για την ασφάλεια μεγάλου αριθμού ανθρώπων που ζουν στο βόρειο Ισραήλ, όπου η απειλή από ρουκέτες και drones της Χεζμπολάχ έχει αυξηθεί ξανά.

Κερδισμένοι… προς το παρόν

Λαμβάνοντας υπόψιν τα στοιχεία που δίνει το CNN στους έως τώρα κερδισμενους μπορεί να συμπεριληφθούν το ιρανικό καθεστώς, η Κίνα και η Ρωσία.

Το ιρανικό καθεστώς εξακολουθεί να στέκεται όρθιο και οι νέοι ηγέτες του φαίνονται πιο ριζοσπαστικοί και πιο πρόθυμοι για αντιπαράθεση από τους προηγούμενους. Καθοριστικά, το καθεστώς έχει αποκτήσει νέο διπλωματικό μοχλό πίεσης δείχνοντας ότι μπορεί να προκαλέσει παγκόσμιο χάος κλείνοντας τα Στενά του Ορμούζ.

«Έπαιξαν το ρίσκο, και τώρα, ως αποτέλεσμα αυτής της μάλλον επικίνδυνης κίνησης, έχουν αποδείξει ότι έχουν de facto έλεγχο του στενού, και αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις για το μέλλον της περιοχής και της παγκόσμιας οικονομίας», δήλωσε η Mona Yacoubian, διευθύντρια του Προγράμματος Μέσης Ανατολής στο Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Κίνα

Για την Κίνα οι ειδικοί λένε ότι το Πεκίνο μπορεί να βγει από αυτή τη σύγκρουση σε ισχυρότερη θέση, έχοντας αντέξει την πετρελαϊκή κρίση σχετικά καλά. Με τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου, διαφοροποίησε τις πηγές εισαγωγών και επιταχύνε τη στροφή προς την ηλεκτρική ενέργεια, που τροφοδοτείται από εγχώριες πηγές, συμπεριλαμβανομένου του άνθρακα και των ανανεώσιμων. Αυτό βοηθά τη χώρα να αντέξει την πίεση των υψηλών τιμών πετρελαίου. Θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ζήτηση για κινεζικά ηλιακά πάνελ και ανεμογεννήτριες στο μέλλον, καθώς η ζήτηση για ανανεώσιμες πηγές αναμένεται να αυξηθεί.

Υπάρχει επίσης διπλωματική διάσταση. Η Κίνα μπορεί επίσης να επωφεληθεί από τη φθορά της φήμης που έχει υποστεί οι ΗΠΑ λόγω του πολέμου, δήλωσε η Yacoubian.

«Οι ΗΠΑ έχουν δεχθεί ένα τεράστιο πλήγμα παγκοσμίως ως αποτέλεσμα αυτού του πολέμου. Είναι ένας αντιδημοφιλής πόλεμος, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε όλο τον κόσμο… και η Κίνα έχει καταφέρει κατά κάποιο τρόπο να πάρει το ηθικό πλεονέκτημα σε αυτό και να παρουσιαστεί ως βασικός υποστηρικτής της παγκόσμιας ειρήνης και ασφάλειας και του διεθνούς δικαίου», είπε.

Επίσης, η επίθεση στο Ιράν έχει αναγκάσει τις ΗΠΑ να μεταφέρουν ορισμένα από τα πιο κρίσιμα στρατιωτικά τους μέσα μακριά από την Ασία, αποδυναμώνοντας τη θέση αποτροπής τους έναντι της Κίνας.

Η Ρωσία

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ρωσική οικονομία ενισχύεται από τη σύγκρουση. Οι υψηλές τιμές πετρελαίου και λιπασμάτων έχουν σημάνει επιπλέον έσοδα για το Κρεμλίνο – ειδικά αφού οι ΗΠΑ χαλάρωσαν προσωρινά τις κυρώσεις στο ρωσικό αργό που βρισκόταν ήδη στη θάλασσα για να εισάγουν νέα προσφορά στην αγορά πετρελαίου καθώς οι τιμές αυξάνονταν.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι τα ενεργειακά έσοδα της Ρωσίας σχεδόν διπλασιάστηκαν τον Μάρτιο, στα 19 δισεκατομμύρια δολάρια, από 9,75 δισεκατομμύρια τον Φεβρουάριο. Ωστόσο, τα συνεχιζόμενα πλήγματα της Ουκρανίας σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις – ιδιαίτερα σε λιμάνια και διυλιστήρια – έχουν περιορίσει την ποσότητα πετρελαίου που μπορεί να πουλήσει η Ρωσία.

«Αλλά υπάρχει ένα σημαντικό “αλλά” εδώ», δήλωσε η Yacoubian, επισημαίνοντας τις νέες σχέσεις που έχει συνάψει η Ουκρανία στον Κόλπο. «Για τους Ρώσους, οι οποίοι φυσικά έχουν επίσης παρουσία στον Κόλπο, το να βλέπουν τον βασικό τους αντίπαλο να εισέρχεται στη Μέση Ανατολή πρέπει να είναι βαθιά ανησυχητικό», είπε, αναφερόμενη στη μακρόχρονη παρουσία και τους δεσμούς της Μόσχας με την περιοχή.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
Γεωργία: Η «χαμένη» δεκαετία των επενδύσεων – Το έλλειμμα στον αγροτικό τομέα [γραφήματα]

Γεωργία: Η «χαμένη» δεκαετία των επενδύσεων – Το έλλειμμα στον αγροτικό τομέα [γραφήματα]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Scrolling Zombie: Να τι κάνεις στον εγκέφαλό σου χωρίς να το καταλάβεις

Scrolling Zombie: Να τι κάνεις στον εγκέφαλό σου χωρίς να το καταλάβεις

Κόσμος
Ιράν: Είναι πιθανό οι ΗΠΑ να ξαναρχίσουν τον πόλεμο

Ιράν: Είναι πιθανό οι ΗΠΑ να ξαναρχίσουν τον πόλεμο

inWellness
inTown
inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Αναμενόμενο» – Η Γερμανία απαντά στην απόσυρση των 5.000 αμερικανών στρατιωτών
Κόσμος 02.05.26

«Αναμενόμενο» – Η Γερμανία απαντά στην απόσυρση των 5.000 αμερικανών στρατιωτών

Για τις μελλοντικές μας αποστολές, θα συντονιστούμε στενά με την Ομάδα των Πέντε (Βρετανία, Γαλλία, Πολωνία, Ιταλία), «πρέπει να γίνουμε περισσότερο Ευρωπαίοι», υπογράμμισε ο υπουργός Αμυνας της Γερμανίας

Σύνταξη
Δύο νεκροί στη Χερσώνα από ρωσικές επιθέσεις – «Συστηματική τρομοκρατία αμάχων» καταγγέλλει η Ουκρανία
Και 7 τραυματίες 02.05.26

Δύο νεκροί στη Χερσώνα από ρωσικές επιθέσεις – «Συστηματική τρομοκρατία αμάχων» καταγγέλλει η Ουκρανία

«Τέτοιου είδους επιθέσεις αποτελούν μέρος μιας συστηματικής πολιτικής τρομοκρατίας κατά του άμαχου πληθυσμού», κατήγγειλε ο συνήγορος ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ουκρανίας, Ντμίτρο Λούμπινετς

Σύνταξη
Είναι πιθανό οι ΗΠΑ να ξαναρχίσουν τον πόλεμο, λέει το Ιράν και δηλώνει «πλήρως προετοιμασμένο»
Αδιέξοδο 02.05.26 Upd: 15:29

Είναι πιθανό οι ΗΠΑ να ξαναρχίσουν τον πόλεμο, λέει το Ιράν και δηλώνει «πλήρως προετοιμασμένο»

Ο Τραμπ εμφανίστηκε δυσαρεστημένος και με την αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν ενώ επέβαλε κυρώσεις σε πετρελαϊκό σταθμό στην Κίνα - Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον νότιο Λίβανο

«Άνοιξη της δυσαρέσκειας» στη Ρωσία; – Ο Πούτιν απέναντι σε αυξανόμενες φωνές διαμαρτυρίας
Κλίμα δυσαρέσκειας 02.05.26

«Άνοιξη της δυσαρέσκειας» στη Ρωσία; – Ο Πούτιν απέναντι σε αυξανόμενες φωνές διαμαρτυρίας

Προβληματική οικονομία, περιορισμοί στο διαδίκτυο, κόπωση από τον πόλεμο στην Ουκρανία, πτώση των ποσοστών του προέδρου Πούτιν: η δυσαρέσκεια συσσωρεύεται στη Ρωσία πριν από τις βουλευτικές εκλογές

ΗΠΑ: Θα αποσύρουν 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία
Κόσμος 02.05.26

Η ενόχληση Τραμπ για τις δηλώσεις Μερτς - Οι ΗΠΑ αποσύρουν 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία

Αυτή η ανακοίνωση έγινε αφού ο Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μείωσης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που σταθμεύουν στη Γερμανία, σύμμαχο των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, μετά από σχόλια του Μερτς που τον εξόργισαν.

Σύνταξη
Βολιβία: Η εργατική συνομοσπονδία κήρυξε απεργία διαρκείας
Εργατική συνομοσπονδία 02.05.26

Απεργία διαρκείας κηρύχτηκε στη Βολιβία

Η εργατική συνομοσπονδία στη Βολιβία κήρυξε απεργία διαρκείας, ζητώντας αύξηση του κατώτατου μισθού και των συντάξεων, και κατάργηση μιας φορολογικής μεταρρύθμισης που πλήττει τις μικρές επιχειρήσεις.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας άνω των 8,6 δισ. δολαρίων από τις ΗΠΑ σε συμμάχους τους
Μέση Ανατολή 02.05.26

Οι ΗΠΑ πωλούν τώρα όπλα άνω των 8,6 δισ. δολαρίων σε συμμάχους τους

Οι ΗΠΑ ανακοινώνουν την πώληση σε συμμάχους τους στη Μέση Ανατολή όπλων αξίας άνω των 8,6 δισ. δολαρίων, εννέα εβδομάδες μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων εναντίον του Ιράν.

Σύνταξη
Λίβανος: 12 νεκροί, ανάμεσά τους ένα παιδί, σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς παρά την εκεχειρία
Λίβανος 02.05.26

Συνεχίζει να σκοτώνει, και παιδιά, το Ισραήλ παρά την εκεχειρία

Δώδεκα άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, σκοτώθηκαν χθες Παρασκευή εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων στον νότιο Λίβανο, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας. Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου, οκτώ άνθρωποι – ανάμεσά τους ένα παιδί και δύο γυναίκες – σκοτώθηκαν κι άλλοι 21 τραυματίστηκαν εξαιτίας πληγμάτων στο χωριό Χαμπούς, του οποίου την εκκένωση είχε διατάξει ο […]

Σύνταξη
Μεξικό: Τουλάχιστον 11 νεκροί και 30 τραυματίες σε ανατροπή λεωφορείου
Μεξικό 02.05.26

Πολύνεκρη ανατροπή λεωφορείου με εκδρομείς

Λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν εκδρομείς, βγήκε από τον δρόμο και ανατράπηκε, με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο τουλάχιστον 11 άνθρωποι και άλλοι 30 να τραυματιστούν.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πώς ο Ολυμπιακός έφερε το +51 στα δύο ματς play offs με τη Μονακό… (pics, vids)
Euroleague 02.05.26

Πώς ο Ολυμπιακός έφερε το +51 στα δύο ματς play offs με τη Μονακό… (pics, vids)

Ο Ολυμπιακός «κατατρόπωσε» τη Μονακό στα δύο πρώτα παιχνίδια και ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε διαφορετικούς πρωταγωνιστές – Η «τρομακτική» πολυτέλεια στο ερυθρόλευκο ρόστερ.

ΣΥΡΙΖΑ για αποκάλυψη in: Ο Τζαβέλλας αθώωσε τον εαυτό του, τεκμηριώνεται η καταπάτηση του κράτους δικαίου
Υποκλοπές 02.05.26

ΣΥΡΙΖΑ για αποκάλυψη in: Ο Τζαβέλλας αθώωσε τον εαυτό του, τεκμηριώνεται η καταπάτηση του κράτους δικαίου

«Ο κ. Τζαβέλλας, έχοντας υπογράψει ο ίδιος την επισύνδεση 11 στόχων του Predator αρνήθηκε να διερευνήσει όχι μόνο αν υπήρχε ενιαίο κέντρο ΕΥΠ - Predator», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, σχολιάζοντας τις αποκαλύψεις του in

Σύνταξη
Κόντρα Μαρινάκη και Τσουκαλά για τις Ανεξάρτητες Αρχές – «Η συμμορία του Μαξίμου είναι πολλαπλώς εκτεθειμένη»
Αντιπαράθεση 02.05.26

Κόντρα Μαρινάκη και Τσουκαλά για τις Ανεξάρτητες Αρχές – «Η συμμορία του Μαξίμου είναι πολλαπλώς εκτεθειμένη»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απάντησε στην ανακοίνωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ. «Είναι γνωστό ότι έχει μαλώσει με την αλήθεια», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Σάμος: Καταδίωξη ταχύπλοου με μετανάστες – Περισυνελέγησαν 14 άνθρωποι, συνελήφθη ο φερόμενος διακινητής
Ανακοίνωση Λιμενικού 02.05.26

Καταδίωξη ταχύπλοου με μετανάστες στη Σάμο - Περισυνελέγησαν 14 άνθρωποι, συνελήφθη ο φερόμενος διακινητής

Το ταχύπλοο με τους μετανάστες κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα προς τις βορειοανατολικές ακτές της Σάμου, όταν εντοπίστηκε από το περιπολικό του Λιμενικού

Σύνταξη
Αμπελόκηποι: Αυτό είναι το «κολαστήριο» ηλικιωμένων – «Ούτε που φανταζόμουν ότι είναι γηροκομείο»
Ελλάδα 02.05.26 Upd: 14:25

«Ούτε που φανταζόμουν ότι είναι γηροκομείο - Έκαναν πάρτι παλιά» - Τι λέει ένοικος της πολυκατοικίας για το «κολαστήριο» ηλικιωμένων

Αυτό είναι το κτίριο που λειτουργούσε το «κολαστήριο» ηλικιωμένων - Για τις 6 Μαΐου αναβλήθηκε η δίκη της 72χρονης κατηγορουμένης

Σύνταξη
Μουντιάλ 2026: Στη Ζυρίχη κρίνεται η συμμετοχή του Ιράν
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Μουντιάλ 2026: Στη Ζυρίχη κρίνεται η συμμετοχή του Ιράν

Σε μια κομβική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της FIFA στη Ζυρίχη ανάμεσα στους αξιωματούχους της παγκόσμιας ομοσπονδίας και τους ιθύνοντες αυτής του Ιράν, θα κριθεί η συμμετοχή της ασιατικής ομάδας στο καλοκαιρινό Μουντιάλ.

Σύνταξη
Κρήτη: Στη ΜΕΘ εκτός κινδύνου ο 4χρονος που δέχτηκε άγρια επίθεση σκύλου – Εκτεταμένα τα τραύματά του
Εκτός κινδύνου 02.05.26

Στη ΜΕΘ παραμένει ο 4χρονος που δέχτηκε άγρια επίθεση σκύλου - Εκτεταμένα τα τραύματά του

Ο μεγαλόσωμος σκύλος - με πίεση σαγονιού που υπολογίζεται στα 240 κιλά - κατάφερε εκτεταμένες δαγκωματιές στο 4χρονο παιδί που έπαιζε μαζί του στην αυλή του σπιτιού του στην Κρήτη

Σύνταξη
Πανεπιστημιακές κάλπες
Αυτοδιοίκητο; 02.05.26

Πανεπιστημιακές κάλπες

Απορίες ενός πανεπιστημιακού ψηφοφόρου για τον θεσμό του Συμβουλίου Διοίκησης

Υποκλοπές: Οι 11 στόχοι του Predator που είχε παρακολουθήσει η ΕΥΠ με υπογραφή Τζαβέλλα – Επικαλέστηκε «καθήκον εχεμύθειας»
Αποκάλυψη in 02.05.26

Οι 11 στόχοι του Predator που είχε παρακολουθήσει η ΕΥΠ με υπογραφή Τζαβέλλα - Επικαλέστηκε «καθήκον εχεμύθειας» στη Βουλή

Το in αποκαλύπτει την απόρρητη κατάθεση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κων. Τζαβέλλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές και τα 11 πρόσωπα για τα οποία υπέγραψε την παρακολούθησή τους από την ΕΥΠ και βρέθηκαν ταυτόχρονα στο στόχαστρο του Predator. Την παραίτησή του ζητά ο ΔΣΑ, «ο ελεγχόμενος επέλεξε τα καθήκοντα του ελεγκτή», τόνισε ο Ζαχαρίας Κεσσές

Εκρηκτικό κλίμα στη ΝΔ – Οι ομάδες «γαλάζιων» βουλευτών που διαμορφώνονται – Το… φάντασμα Σαμαρά στο Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 02.05.26

Εκρηκτικό κλίμα στη ΝΔ – Οι ομάδες «γαλάζιων» βουλευτών που διαμορφώνονται – Το… φάντασμα Σαμαρά στο Μαξίμου

Πώς οργανώνεται και μορφοποιείται, με αφετηρία το κείμενο των 5, η κριτική των «γαλάζιων» βουλευτών προς την κυβέρνηση. Μεγάλη αναστάτωση στο Μαξίμου, αλλά και σαφής διάθεση Μητσοτάκη να στείλει στην Κ.Ο. το μήνυμα ότι «δεν συγκυβερνάμε».

ΠΑΣΟΚ: Το ψέμα έχει γίνει δεύτερη φύση για το Μαξίμου – Πολλή αγωνία έχει ο Π. Μαρινάκης για τη δεύτερη θέση
Δήλωση Τσουκαλά 02.05.26

ΠΑΣΟΚ: Το ψέμα έχει γίνει δεύτερη φύση για το Μαξίμου – Πολλή αγωνία έχει ο Π. Μαρινάκης για τη δεύτερη θέση

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, απάντησε σε υψηλούς τόνους στον Παύλο Μαρινάκη, τονίζοντας πως «ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νομίζει ότι είναι η επίσημη φωνή της 'Ομάδας Αλήθειας' και όχι της ελληνικής κυβέρνησης»

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 02 Μαϊου 2026
Cookies