Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει «δυσανάλογο αντίκτυπο» στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, δήλωσε σήμερα η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας και δεσμεύτηκε να συνεργαστεί στενά με την Ιαπωνία για την «αντιμετώπιση των παγκόσμιων αναταράξεων».

Τη δήλωση αυτή έκανε η Γουόνγκ κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Τόκιο λίγες μέρες πριν από το ταξίδι της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι στην Αυστραλία και το Βιετνάμ από την 1η έως τις 5 Μαΐου.

Η επίσκεψη της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας αποτελεί μέρος των προσπαθειών για την ενίσχυση της οικονομικής ασφάλειας της χώρας και τη διασφάλιση «σταθερού ενεργειακού εφοδιασμού» και κρίσιμων ορυκτών, δήλωσε σήμερα ο βασικός εκπρόσωπος της κυβέρνησης Μινόρου Κιχάρα.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο Τόκιο, η Γουόνγκ συναντήθηκε με τον ομόλογό της Τοσιμίτσου Μοτέγκι και εξήρε τις «στενά διασυνδεδεμένες» εφοδιαστικές αλυσίδες μεταξύ των δύο χωρών, μέσω των οποίων η Αυστραλία έχει προμηθευτεί καύσιμα από την Ιαπωνία.

Αυτή η οικονομική σχέση «γίνεται ολοένα και πιο σημαντική καθώς αντιμετωπίζουμε παγκόσμιες αναταράξεις», είπε. «Ανυπομονώ να συνεχίσω να συντονίζω σε συνεργασία με εσάς την απάντησή μας μετά τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ και τον δυσανάλογο αντίκτυπό του στην περιοχή μας», τόνισε η Γουόνγκ.

Το στενό του Ορμούζ και η… Ασία

Η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους υδρογονάνθρακες από τις χώρες του Κόλπου για τον ενεργειακό της εφοδιασμό.

Ωστόσο, το Στενό του Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται κανονικά το ένα πέμπτο του παγκόσμιου αργού πετρελαίου και ένα μεγάλο μέρος του πετρελαίου που προορίζεται για τις ασιατικές χώρες, έχει ουσιαστικά κλείσει από τα τέλη Φεβρουαρίου λόγω της σύγκρουσης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, προκαλώντας την εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου.

Η επίσκεψη της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας στην Αυστραλία έρχεται μετά την περσινή ανακοίνωση μιας σημαντικής σύμβασης για την πώληση έντεκα πολεμικών φρεγατών από την Ιαπωνία στο Αυστραλιανό Πολεμικό Ναυτικό: οι δύο χώρες επιβεβαίωσαν την παράδοση των τριών πρώτων στα μέσα Απριλίου.

Η συμφωνία αυτή, σύμφωνα με το ΑΠΕ αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατιωτικής ανάπτυξης από την Καμπέρα με στόχο την αύξηση των δυνατοτήτων κρούσης μεγάλου βεληνεκούς απέναντι στην Κίνα.

Η ίδια η Ιαπωνία επιθυμεί να ενισχύσει τη συνεργασία της με τους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, οι οποίοι, όπως και η Ιαπωνία, εμπλέκονται σε εδαφικές ή διπλωματικές διαφορές με την Κίνα.

Η Τακαΐτσι έχει επίσης προγραμματίσει να εκφωνήσει ομιλία για την εξωτερική πολιτική στο Βιετνάμ.

«Μεταξύ των χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας, το Βιετνάμ γνωρίζει αξιοσημείωτη ανάπτυξη και η ενίσχυση των σχέσεών μας με την Αυστραλία, έναν βασικό εταίρο μεταξύ των χωρών με ίδιες αξίες, είναι εξαιρετικά σημαντική για την υλοποίηση ενός ελεύθερου και ανοιχτού Ινδο-Ειρηνικού», κατέληξε ο Κιχάρα.