Άκαρπες αποδείχτηκαν οι προσπάθειες του Πακιστάν για επανέναρξη των συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν το περασμένο Σαββατοκύριακο, καθώς η Τεχεράνη αρνήθηκε να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων χωρίς να έχουν προχωρήσει οι συζητήσεις και το πλαίσιο μιας πιθανής συμφωνίας. Οι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ που επρόκειτο να ταξιδέψουν στο Ισλαμαμπάντ, τελικά έμειναν στις ΗΠΑ με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η στάση των Ιρανών τον οδήγησε να ακυρώσει το ταξίδι για την διαπραγματευτική του ομάδα.

«Δεν βλέπω κανένα νόημα να τους στείλουμε σε μια 18ωρη πτήση στην τρέχουσα κατάσταση. Είναι πολύ μεγάλη. Μπορούμε να το κάνουμε εξίσου καλά τηλεφωνικά. Οι Ιρανοί μπορούν να μας καλέσουν αν θέλουν. Δεν πρόκειται να ταξιδέψουμε απλώς για να καθόμαστε εκεί», είπε ο Τραμπ.

Ο Αραγτσί την Κυριακή μετέβη στο Ομάν για συνομιλίες που επικεντρώθηκαν στα Στενά του Ορμούζ και στη συνέχεια επέστρεψε στο Ισλαμαμπάντ για έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών. Σήμερα έφτασε στη Μόσχα όπου θα συναντηθεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Υπενθυμίζουμε ότι η Ρωσία, σύμμαχος του Ιράν, έχει προτείνει να αναλάβει τη φύλαξη του εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης σε ένα πλαίσιο εκεχειρίας με τις ΗΠΑ.

Σε μεταγενέστερο στάδιο οι συζητήσεις για τα πυρηνικά

Σύμφωνα με το Axios, που επικαλείται αμερικανό αξιωματούχο και δύο πηγές με γνώση των συνομιλιών, το Ιράν υπέβαλε μία νέα πρόταση για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό του πολέμου, με τις πυρηνικές διαπραγματεύσεις να αναβάλλονται για μεταγενέστερο στάδιο.

Μια πηγή ανέφερε ότι ο Αραγτσί κατέστησε σαφές στους μεσολαβητές του Πακιστάν, της Αιγύπτου, της Τουρκίας και του Κατάρ το Σαββατοκύριακο ότι δεν υπάρχει συναίνεση εντός της ιρανικής ηγεσίας σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των απαιτήσεων των ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ θέλουν το Ιράν να αναστείλει τον εμπλουτισμό ουρανίου για τουλάχιστον μια δεκαετία και να απομακρύνει το εμπλουτισμένο ουράνιο από τη χώρα.

Η νέα πρόταση, που δόθηκε στις ΗΠΑ μέσω των Πακιστανών μεσολαβητών, επικεντρώνεται πρώτα στην επίλυση της κρίσης για τα Στενά και τον αμερικανικό αποκλεισμό.

Στο πλαίσιο αυτού, η εκεχειρία θα παραταθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα ή τα μέρη θα συμφωνήσουν σε έναν μόνιμο τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με την πρόταση, οι πυρηνικές διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν μόνο σε μεταγενέστερο στάδιο, μετά το άνοιγμα των Στενών και την άρση του αποκλεισμού.

Ο Λευκός Οίκος έχει λάβει την πρόταση, αλλά δεν είναι σαφές εάν οι ΗΠΑ είναι πρόθυμες να την διερευνήσουν.

«Πρόκειται για ευαίσθητες διπλωματικές συζητήσεις και οι ΗΠΑ δεν θα διαπραγματευτούν μέσω του Τύπου. Όπως έχει πει ο πρόεδρος, οι Ηνωμένες Πολιτείες κρατούν τα χαρτιά και θα κάνουν μόνο μια συμφωνία που θα θέτει τον αμερικανικό λαό πάνω απ’ όλα, και δεν θα επιτρέψουν ποτέ στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Ολίβια Γουέιλς, στο Axios.

Εκπρόσωποι του στρατού και του υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Σχέδιο τριών φάσεων

Σε ένα ξεχωριστό δημοσίευμα του Al Mayadeen – λιβανέζικου μέσου που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ- αναφέρεται ότι η πρόταση του Ιράν που κατέθεσε ο Αραγτσί στο Ισλαμαμπάντ περιλαμβάνει τρεις φάσεις.

Η πρώτη φάση επικεντρώνεται στον τερματισμό της αμερικανο-ισραηλινής επιθετικότητας και στην εξασφάλιση εγγυήσεων ότι οι εχθροπραξίες δεν θα ξαναρχίσουν εναντίον του Ιράν και του Λιβάνου. Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου, το Ιράν δεν θα συζητήσει άλλα ζητήματα, ανέφερε το ρεπορτάζ.

Εάν επιτευχθεί συμφωνία για την πρώτη φάση, οι συζητήσεις θα προχωρήσουν σε ένα δεύτερο στάδιο με επίκεντρο τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ. Το σχέδιο φέρεται να προβλέπει συντονισμό με το Ομάν για τη δημιουργία ενός νέου νομικού πλαισίου που θα διέπει τη στρατηγική πλωτή οδό.

Η τρίτη φάση θα αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο η Τεχεράνη θα είναι έτοιμη να συζητήσει μόνο αφού επιτευχθούν συμφωνίες για τις δύο πρώτες φάσεις, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.