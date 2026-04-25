Σάββατο 25 Απριλίου 2026
24.04.2026 | 13:13
Ένταση στο Εφετείο μετά την αθώωση Ρωμανού – Δακρυγόνα από την ΕΛ.ΑΣ.
Ιράν – ΗΠΑ: Διπλωματικά παιχνίδια στο Ισλαμαμπάντ – Επισφαλής η εκεχειρία στον Λίβανο
Κόσμος 25 Απριλίου 2026, 05:45

Ιράν – ΗΠΑ: Διπλωματικά παιχνίδια στο Ισλαμαμπάντ – Επισφαλής η εκεχειρία στον Λίβανο

Εξαιρετικά επισφαλής φαντάζει η εκεχειρία στον Λίβανο, ενώ στο Ισλαμαμπάντ, όπου ήδη βρίσκεται ο ΥΠΕΞ του Ιράν, αναμένονται οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Σχέση: Πώς θα αποκτήσετε ουσιαστική οικειότητα;

Η πιθανότητα να ξαναρχίσουν σήμερα συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος έμοιαζε να παίρνει μορφή χθες Παρασκευή, καθώς αντιπρόσωποι των δυο χωρών, ορκισμένων εχθρών, στάλθηκαν στην πακιστανική πρωτεύουσα, το Ισλαμαμπάντ, αλλά χωρίς καμιά εγγύηση ότι θα διεξαχθούν απευθείας διαπραγματεύσεις, δυο εβδομάδες μετά την αποτυχία του πρώτου εγχειρήματος (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Asim Hafeez).

Παράλληλα, η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, το άλλο βασικό θέατρο των εχθροπραξιών, φάνταζε χθες εξαιρετικά επισφαλής.

«Δεν σχεδιάζεται να γίνει καμιά συνάντηση Ιράν – ΗΠΑ», τονίζει ο Εσμαΐλ Μπαγαεΐ

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους — στη μεγάλη πλειονότητά τους στην Ισλαμική Δημοκρατία και στον Λίβανο — και έχει κλονίσει την παγκόσμια οικονομία.

Στην πακιστανική πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ αναμενόταν εδώ και μέρες να ξαναρχίσουν οι αμερικανοϊρανικές συνομιλίες που άρχισαν πριν από δυο εβδομάδες κι ανεστάλησαν έπειτα από δεκαπέντε ώρες, ενώ η κατάπαυση του πυρός ανανεώθηκε μονομερώς μέχρι νεοτέρας από τις ΗΠΑ.

Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί έφθασε χθες βράδυ στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες με κορυφαίους πακιστανούς αξιωματούχους.

Ομως «δεν σχεδιάζεται να γίνει καμιά συνάντηση Ιράν – ΗΠΑ», τόνισε μέσω X ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, απλώς θα μεταφερθούν θέσεις του Ιράν στην αμερικανική πλευρά από τους πακιστανούς μεσολαβητές.

Οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ

Απεσταλμένοι του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, προγραμματίζεται να μεταβούν σήμερα στο Πακιστάν ενόψει συνομιλιών «με αντιπροσώπους» του Ιράν, δήλωνε μολαταύτα προηγουμένως η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Κάρολαϊν Λέβιτ, κατά την οποία η συνάντηση ζητήθηκε από την Τεχεράνη.

Ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, που ήταν επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας πριν από δυο εβδομάδες, δεν αναμένεται να κάνει το ταξίδι αυτήν τη φορά — κάτι όμως που μπορεί να αλλάξει αν σημειωθεί πρόοδος, διευκρίνισε η κ. Λέβιτ.

Μετά το Πακιστάν, ο κ. Αραγτσί αναμένεται να συνεχίσει περιοδεία με τους άλλους σταθμούς του να είναι το Ομάν και τη Ρωσία.

Παράλληλα, η παράλυση της ναυσιπλοΐας συνεχίζεται στα Στενά του Ορμούζ, από όπου υπό κανονικές συνθήκες περνά το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) που προορίζεται για τις διεθνείς αγορές — καθώς η θαλάσσια οδός εξακολουθεί να υπόκειται σε διπλό αποκλεισμό, ιρανικό και αμερικανικό.

Οι αγορές φάνηκαν να υποδέχονται με πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία την προοπτική νέων διαπραγματεύσεων Ουάσιγκτον – Τεχεράνης.

Η τιμή του WTI, αμερικανικής ποικιλίας αργού αναφοράς, υποχωρούσε στα 94,40 δολάρια το βαρέλι (–1,51%), αυτή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, διεθνούς ποικιλίας αναφοράς, συνέχισε να ανεβαίνει μεν, αλλά με πιο βραδύ ρυθμό, κλείνοντας στα 105,33 δολάρια (+0,25%).

Εκεχειρία με βομβαρδισμούς

Στο άλλο κύριο μέτωπο του πολέμου, το λιβανικό, η κατάπαυση του πυρός, που προχθές Πέμπτη ανακοινώθηκε από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ πως παρατείνεται για τρεις εβδομάδες έπειτα από συνομιλίες αντιπροσώπων του Λιβάνου και του Ισραήλ στον Λευκό Οίκο, ήδη τίθεται υπό σοβαρή δοκιμασία.

«Αεροπορικά πλήγματα του ισραηλινού εχθρού στον νότιο Λίβανο (…) είχαν αποτέλεσμα να γίνουν μάρτυρες έξι πολίτες και να τραυματιστούν άλλοι δύο», ανέφερε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε αργά χθες βράδυ.

Ο ισραηλινός στρατός διαβεβαίωσε ότι μέλη του σκότωσαν έξι μαχητές της Χεζμπολάχ κατά τη διάρκεια ανταλλαγών πυρών, αφού ανέφερε πως το σιιτικό κίνημα κατέρριψε ισραηλινό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα.
Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι προσπαθεί να «σαμποτάρει» τη «διαδικασία για να επιτύχουμε ιστορική (σ.σ. συμφωνία) ειρήνης ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο».

Το σιιτικό κίνημα, που κατηγορείται πως έσυρε τον Λίβανο στον πόλεμο ξαναρχίζοντας εχθροπραξίες με το Ισραήλ τη 2η Μαρτίου, κάλεσε από την πλευρά του το λιβανικό κράτος να απέχει «από απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ» και έκρινε ότι η παράταση της κατάπαυσης του πυρός «δεν έχει νόημα» εξαιτίας των συνεχιζόμενων «εχθρικών ενεργειών» του ισραηλινού στρατού.

«Θα γυρίσουμε στο σπίτι μας»

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε χθες Παρασκευή διαταγή να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι κάτοικοι χωριού του νοτίου Λιβάνου, την πρώτη μετά την παράταση της κατάπαυσης του πυρός.

Το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI έκανε κατόπιν λόγο για ισραηλινό βομβαρδισμό στο Ντέιρ Αμες.

Η απευθείας διαπραγμάτευση με το Ισραήλ «σημαίνει αναγνώριση του εχθρού», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αχμαντ Σουμάρι, 74 ετών, ο οποίος, παρά τους δισταγμούς του, αποφάσισε να φύγει από τη Σαΐντα, όπου είχε βρει καταφύγιο, και να γυρίσει στο χωριό του, έπειτα από την αμερικανική ανακοίνωση πως η κατάπαυση του πυρός παρατείνεται για τρεις εβδομάδες.

«Θα γυρίσουμε στο σπίτι μας», είπε, έχοντας γύρω του σακούλες και στρώματα, εκφράζοντας την ελπίδα ότι «η κατάπαυση του πυρός θα μονιμοποιηθεί».

Παράλληλα, η ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (FINUL στα γαλλικά, UNIFIL στα αγγλικά) ανακοίνωσε χθες τον θάνατο ακόμη ενός ινδονήσιου κυανόκρανου, ο οποίος είχε τραυματιστεί την 29η Μαρτίου στον νότο.

Πηγή: ΑΠΕ

S&P: Διατήρηση αξιολόγησης της Ελλάδας στο BBB – Σταθερό outlook εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας

Wall Street: Ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq με ώθηση από την Intel και ελπίδες για αποκλιμάκωση με το Ιράν

Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Σύνταξη
The Lancet: Το κορυφαίο ιατρικό περιοδικό αρνείται να καταθέσει στη Γερουσία των ΗΠΑ για την Covid-19
Αρνείται να καταθέσει 25.04.26

Το κορυφαίο The Lancet γυρίζει την πλάτη στον Τραμπ για την Covid-19

«Λάβαμε ένα αίτημα να προσέλθουμε και να καταθέσουμε στοιχεία σε μια έρευνα της Γερουσίας (των ΗΠΑ για την Covid-19), κάτι που δεν πρόκειται να κάνουμε», ανακοινώνει η ιατρική επιθεώρηση The Lancet.

Σύνταξη
Βενεζουέλα και Κολομβία ανακοινώνουν στρατιωτική συνεργασία ενάντια στις «μαφίες»
Στρατιωτική συνεργασία 25.04.26

Χέρι χέρι Βενεζουέλα και Κολομβία ενάντια στις «μαφίες»

Οι κυβερνήσεις της Βενεζουέλας και της Κολομβίας προχωρούν σε πολύ πιο στενή στρατιωτική συνεργασία ενάντια στις «μαφίες» και τις «εγκληματικές συμμορίες» που δρουν στα σύνορά τους.

Σύνταξη
Γάζα: Νέες σφαγές, ακόμα και παιδιών, από τις ισραηλινές δυνάμεις – Σκότωσαν μητέρα με 2 παιδιά της
Γάζα 25.04.26

Νέες σφαγές, ακόμα και παιδιών, από το Ισραήλ

Γυναίκα 43 ετών με δυο παιδιά της, 4 και 11 ετών, και ένα ακόμα παιδί περίπου 12 ετών, βρίσκονται ανάμεσα στους 13 Παλαιστινίους που σκότωσαν οι ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα.

Σύνταξη
Τραμπ vs πρίγκιπα Χάρι – «Πώς τα πάει; Πώς είναι η σύζυγός του;»
Φυσάει κόντρα 24.04.26

Τραμπ vs πρίγκιπα Χάρι – «Πώς τα πάει; Πώς είναι η σύζυγός του;»

Ο Τραμπ δήλωσε πρόσφατα ότι ο πρίγκιπας Χάρι «δεν μιλούσε εκ μέρους του Ηνωμένου Βασιλείου» όταν κάλεσε τις ΗΠΑ να επιδείξουν «ηγετικό ρόλο» σε ότι αφορά τον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η κυβέρνηση Τραμπ διευκολύνει τις ομοσπονδιακές εκτελέσεις, επαναφέρει και το εκτελεστικό απόσπασμα
Κόσμος 24.04.26

Η κυβέρνηση Τραμπ διευκολύνει τις ομοσπονδιακές εκτελέσεις, επαναφέρει και το εκτελεστικό απόσπασμα

Εντολή Τραμπ για επαναφορά και διευκόλυνση της θανατικής ποινής για τα σοβαρότερα εγκλήματα, όπως και για τις δολοφονίες αστυνομικών και τα εγκλήματα μεταναστών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα

Σύνταξη
ΕΕ: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποκλείουν την ταχεία ένταξη της Ουκρανίας στην Ένωση
Κόσμος 24.04.26

ΕΕ: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποκλείουν την ταχεία ένταξη της Ουκρανίας στην Ένωση

Οι ηγέτες των χωρών - μελών της ΕΕ είπαν στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι πως σκοπεύουν να τηρήσουν τους ενταξιακούς κανόνες για την είσοδο της Ουκρανίας στην ΕΕ, με την πρόθεση συμμετοχής σε συνόδους.

Σύνταξη
Εκατομμυριούχος σκοτώθηκε από ελέφαντες την ώρα που κυνηγούσε αντιλόπες στην Αφρική
Πώς συνέβη 24.04.26

Εκατομμυριούχος σκοτώθηκε από ελέφαντες την ώρα που κυνηγούσε αντιλόπες στην Αφρική

Η «εκδίκηση» της Φύσης επήλθε με φρικτώ των τρόπω για τον Αμερικανό θηρευτή, ο οποίος αιφνιδιάστηκε από ελέφαντες που τον ποδοπάτησαν μέχρι θανάτου στην Αφρική.

Σύνταξη
Ο αποκλεισμός των ΗΠΑ στο Ιράν «αποκτά παγκόσμια διάσταση», δηλώνει ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Χέγκσεθ
Κόσμος 24.04.26

Ο αποκλεισμός των ΗΠΑ στο Ιράν «αποκτά παγκόσμια διάσταση», δηλώνει ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Χέγκσεθ

«Κανείς δεν κάνει τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ προς οπουδήποτε στον κόσμο χωρίς την άδεια του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ», δήλωσε ο Πιτ Χέγκσεθ

Σύνταξη
Ο Νετανιάχου πάσχει από καρκίνο του προστάτη και υποβλήθηκε σε ακτινοθεραπεία – Δύο μήνες μετά η ανακοίνωση
Κόσμος 24.04.26

Ο Νετανιάχου πάσχει από καρκίνο του προστάτη και υποβλήθηκε σε ακτινοθεραπεία – Δύο μήνες μετά η ανακοίνωση

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, πάσχει από καρκίνο του προστάτη και υποβλήθηκε σε ακτινοθεραπεία χωρίς να το γνωστοποιήσει στο κοινό την ίδια στιγμή, όπως προκύπτει από την ετήσια ιατρική του έκθεση, η οποία δημοσιεύθηκε από το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ. Σύμφωνα με την έκθεση, ο καρκίνος ανακαλύφθηκε πριν από δύο μήνες, σε μια μαγνητική […]

Σύνταξη
Πρόγραμμα «Προλαμβάνω»: Προς ένταξη και ο γονιδιακός έλεγχος για καρκίνο μαστού
Πρόληψη 25.04.26

Πρόγραμμα «Προλαμβάνω»: Προς ένταξη και ο γονιδιακός έλεγχος για καρκίνο μαστού

Εξετάζεται ποια προγράμματα θα συνεχιστούν και μετά τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης – Έχουν προληφθεί 200.000 περιστατικά καρκίνου και καρδιαγγειακών νοσημάτων

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Η Google θα επενδύσει 40 δισ. δολάρια στην εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης Anthropic
Τεχνητή Νοημοσύνη 25.04.26

Επένδυση 40 δισ. δολαρίων της Google στην Anthropic

Δέκα δισ. δολάρια θα επενδύσει άμεσα η Google στην Anthropic, με βάση την τρέχουσα αποτίμησή της, και θα καταβάλει άλλα 30 δισ. ανάλογα με την απόδοσή της.

Σύνταξη
Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Κωδικός 10%
Media 25.04.26

Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Κωδικός 10%

Το εκλογικό σχέδιο του Μαξίμου • Η «χαρτογράφηση» του εκλογικού σώματος • Σε ποιες κοινωνικές ομάδες θα αναζητηθεί το κρίσιμο ποσοστό που τους λείπει

Σύνταξη
Πόλεμος στο Ιράν: Πώς απειλεί την fast fashion – Έρχεται κύμα ανατιμήσεων σε ρούχα και sneakers
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Πόλεμος στο Ιράν: Πώς απειλεί την fast fashion – Έρχεται κύμα ανατιμήσεων σε ρούχα και sneakers

Ο πόλεμος στο Ιράν ταράζει την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού, αυξάνοντας το κόστος του πολυεστέρα και απειλώντας με νέες ανατιμήσεις τη βιομηχανία της fast fashion

Νατάσα Σινιώρη
Μπέτις – Ρεάλ Μαδρίτης 1-1: Σοκ για τη «Βασίλισσα» στο 90+4′, πιο κοντά στον τίτλο η Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 25.04.26

Σοκ για τη Ρεάλ στο 90+4′, ακόμη πιο κοντά στον τίτλο η Μπαρτσελόνα (1-1)

Η Ρεάλ Μαδρίτης κρατούσε τη νίκη στα χέρια της κόντρα στην Μπέτις, όμως ο Έκτορ Μπεγερίν ισοφάρισε στο 94' (1-1) και «ψαλίδισε» ακόμη περισσότερο τις ελπίδες τις «βασίλισσας» για το πρωτάθλημα

Αλέξανδρος Κωτάκης
Νότιγχαμ πέντε αστέρων, διέλυσε τη Σάντερλαντ
Ποδόσφαιρο 25.04.26

Νότιγχαμ πέντε αστέρων, διέλυσε τη Σάντερλαντ

Σαρωτική η Νότιγχαμ στο εκτός έδρας ματς με τη Σάντερλαντ, καθώς επιβλήθηκε με 5-0. Με τέσσερα γκολ σε 20' στο πρώτο ημίχρονο, έκανε μεγάλο βήμα παραμονής . Στο +8 από την επικίνδυνη ζώνη.

Σύνταξη
Τέμπη: Βίντεο που δεν συμπεριλήφθηκε στη δικογραφία βρέθηκε στο σπίτι δικαστικού πραγματογνώμονα
Ελλάδα 24.04.26

Τέμπη: Βίντεο που δεν συμπεριλήφθηκε στη δικογραφία βρέθηκε στο σπίτι δικαστικού πραγματογνώμονα

Η οικογένεια Τηλκερίδη έστειλε εξώδικο στην εταιρεία που χειρίζεται τις κάμερες και ζητά εντός 48 ωρών να της παραδοθεί το σύνολο του βιντεοληπτικού υλικού αλλά και να κοινοποιήσει όλες τις λεπτομέρειες της διακίνησής του.

Σύνταξη
Η ΕΠΟ ανακοίνωσε οδηγίες προς τους φιλάθλους που θα πάνε στον Βόλο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson
Ποδόσφαιρο 24.04.26

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε οδηγίες προς τους φιλάθλους που θα πάνε στον Βόλο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΠΟ με οδηγίες προς τους οπαδούς ΠΑΟΚ και ΟΦΗ που θα πάνε στον Βόλο να παρακολουθήσουν τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson στο Πανθεσσαλικό Στάδιο

Σύνταξη
Η υπόκλιση στην Κάρλα, είναι το ποδόσφαιρο (που θέλεις να υπάρχει)…
Ποδόσφαιρο 24.04.26

Η υπόκλιση στην Κάρλα, είναι το ποδόσφαιρο (που θέλεις να υπάρχει)…

Η Κάρλα Βίτι μετά από 28 χρόνια ως φροντίστρια των Go Ahead Eagles, βγήκε στη σύνταξη και οι οπαδοί της ολλανδικής ομάδας την έκαναν πανό και κορεό, υπενθυμίζοντας πως το ποδόσφαιρο θα είναι πάντα συνυφασμένο με έννοιες όπως πίστη, αφοσίωση, αγάπη, αυταπάρνηση.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Μαρκοϊσβίλι: «Φοβερή ομάδα ο Ολυμπιακός, έχει εξαιρετικό προπονητή»
Μπάσκετ 24.04.26

Μαρκοϊσβίλι: «Φοβερή ομάδα ο Ολυμπιακός, έχει εξαιρετικό προπονητή»

O προπονητής της Μονακό, Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ποιότητα του Ολυμπιακού, αλλά και στον προπονητή του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά την πρόκριση των Μονεγάσκων επί της Μπαρτσελόνα

Σύνταξη
OT Delphi Economic Forum XI – Μαργώνης (Παπαστράτος): Τα 95 χρόνια μετασχηματισμού και το στοίχημα της καινοτομίας
Οικονομικές Ειδήσεις 24.04.26

OT Delphi Economic Forum XI – Μαργώνης (Παπαστράτος): Τα 95 χρόνια μετασχηματισμού και το στοίχημα της καινοτομίας

Ο πρόεδρος και CEO της Παπαστράτος μιλώντας στο OT Delphi Economic Forum XI εξηγεί τα κλειδιά της διαχρονικής επιτυχίας και γιατί το ελληνικό μοντέλο αποτελεί case study

Σύνταξη
Μάικ Τζέιμς: «Θα έχουμε τις ευκαιρίες μας κόντρα στον Ολυμπιακό»
Μπάσκετ 24.04.26

Μάικ Τζέιμς: «Θα έχουμε τις ευκαιρίες μας κόντρα στον Ολυμπιακό»

Μετά την πρόκριση της Μονακό επί της Μπαρτσελόνα ο Μάικ Τζέιμς στάθηκε στη μακρά ιστορία που έχουν οι Μονεγάσκοι με τον Ολυμπιακό και τόνισε πως ανάμεσα στις δύο ομάδες θα γίνουν μεγάλες μάχες.

Σύνταξη
Το πρόγραμμα των play off της Euroleague – Πότε παίζουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός
Euroleague 24.04.26

Το πρόγραμμα των play off της Euroleague – Πότε παίζουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός

Η διαδικασία των play in της Euroleague ολοκληρώθηκε και η διοργάνωση μπαίνει στην προτελευταία στροφή της, με τα play off που ξεκινούν την προσεχή Τρίτη (28/4) - Το πρόγραμμα και οι ώρες των αγώνων του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.

Σύνταξη
Ταφόπλακα στο «θεσμικό» προφίλ Μητσοτάκη από Γεωργιάδη που στοχοποιεί την Κοβέσι προσωπικά
Πολιτική Γραμματεία 24.04.26

Ταφόπλακα στο «θεσμικό» προφίλ Μητσοτάκη από Γεωργιάδη που στοχοποιεί την Κοβέσι προσωπικά

Η εκτός ορίων επίθεση Γεωργιάδη κατά της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, με ανοίκειες αναφορές σε πολιτικές φιλοδοξίες της Λ. Κοβέσι και η εμφάνισή του ως αυτόκλητου (;) υπερασπιστή των Ελλήνων ανώτατων δικαστών, κουρελιάζει το αφήγημα της κυβέρνησης περί σεβασμού των ευρωπαϊκών δικαστικών θεσμών και καταδεικνύει την επιλεκτικότητα της «εμπιστοσύνης» της στη Δικαιοσύνη.

Σύνταξη
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

