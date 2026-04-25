Τραμπ: Δεν ξέρουμε ποιος ηγείται του Ιράν – Αραγκτσί: Δεν ξέρουμε αν οι ΗΠΑ είναι σοβαρές στην διπλωματία

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι «κανείς δεν ξέρει ποιος είναι επικεφαλής» στο Ιράν, αφότου ακύρωσε το ταξίδι του ειδικού του απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ και του γαμπρού του Τζάρεντ Κούσνερ στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες με την Τεχεράνη, επικαλούμενος «τεράστια σύγχυση στην ιρανική ηγεσία».

«Υπάρχουν τεράστιες εσωτερικές διαμάχες και μεγάλη σύγχυση εντός της ‘ηγεσίας’ τους. Κανείς δεν ξέρει ποιος είναι επικεφαλής, ούτε αυτοί οι ίδιοι», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Truth Social, τη δική του πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, όπως σημειώνει το ΑΠΕ.

«Πάρα πολύς χρόνος σπαταλήθηκε σε ταξίδια, πάρα πολλή δουλειά! Εκτός αυτού, υπάρχει τεράστια εσωτερική διαμάχη και σύγχυση εντός της ‘ηγεσίας’ τους. Κανείς δεν ξέρει ποιος είναι επικεφαλής, ούτε αυτοί οι ίδιοι. Επίσης, εμείς έχουμε όλα τα χαρτιά, αυτοί δεν έχουν κανένα! Αν θέλουν να μιλήσουν, το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να τηλεφωνήσουν!!!», έγραψε.

Very fruitful visit to Pakistan, whose good offices and brotherly efforts to bring back peace to our region we very much value. Shared Iran’s position concerning workable framework to permanently end the war on Iran. Have yet to see if the U.S. is truly serious about diplomacy. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 25, 2026

Μένει να δούμε αν οι ΗΠΑ είναι πράγματι σοβαρές στη διπλωματία, έγραψε ο Αραγκτσί

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί δήλωσε σήμερα ότι δεν είναι σαφές εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι «πράγματι σοβαρές στη διπλωματία», μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών στο Πακιστάν, και ενώ η Ουάσινγκτον ακύρωσε την αποστολή της αντιπροσωπείας της στη μεσολαβήτρια χώρα.

Σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα X αφότου αναχώρησε από το Ισλαμαμπάντ με το τέλος των συνομιλιών που είχε με υψηλόβαθμους Πακιστανούς αξιωματούχους, ο Ιρανός υπουργός δήλωσε ότι «παρουσίασε τη θέση του Ιράν που αφορά ένα βιώσιμο πλαίσιο για να τεθεί τέλος μόνιμα στον πόλεμο», προσθέτοντας ότι «δεν γνωρίζει ακόμη εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πράγματι σοβαρές στη διπλωματία».

Η επίσκεψη στο Πακιστάν ήταν πολύ παραγωγική, δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος έφθασε στη Μουσκάτ, την πρωτεύουσα του Ομάν, μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Λίγο μετά την αναχώρηση του Αραγκτσί από το Πακιστάν, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον δεν θα στείλει απεσταλμένους στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες, όπως είχε προγραμματιστεί.