newspaper
Σάββατο 25 Απριλίου 2026
weather-icon 19o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΗΠΑ: Η υπόθεση των αγνοούμενων επιστημόνων φτάνει από το ίντερνετ στον Λευκό Οίκο – Θεωρία συνωμοσίας ή αποκάλυψη;
Κόσμος 25 Απριλίου 2026, 21:57

ΗΠΑ: Η υπόθεση των αγνοούμενων επιστημόνων φτάνει από το ίντερνετ στον Λευκό Οίκο – Θεωρία συνωμοσίας ή αποκάλυψη;

Οι ισχυρισμοί για μια δόλια συνωμοσία τραβούν την προσοχή των βουλευτών και του προέδρου των ΗΠΑ – αλλά συνδέονται πραγματικά οι εξαφανίσεις με τους θανάτους;

ΕπιμέλειαΣύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Συνδέονται πραγματικά οι εξαφανίσεις ή οι θάνατοι τουλάχιστον 11 Αμερικανών επιστημόνων, οι οποίοι φέρεται να έχουν κάποια σχέση με τη διαστημική, αμυντική και πυρηνική έρευνα των ΗΠΑ, με μια δόλια συνωμοσία;  

Μια συνωμοσία στην οποία εμπλέκονται οι Κινέζοι ή άλλοι κρατικοί εχθροί, ή που ενδεχομένως συνδέεται με τα UFO; 

Μια θεωρία συνωμοσίας που υποστηρίζει ακριβώς αυτό έχει εξαπλωθεί τις τελευταίες εβδομάδες σε τμήματα του αμερικανικού πληθυσμού, διαπερνώντας γρήγορα το διαδίκτυο, τα δεξιά μέσα ενημέρωσης και, εντέλει, τον κύριο τύπο.  

Η υπόθεση αυτή έχει προκαλέσει ακόμη και έρευνα από το Κογκρέσο και ερωτήσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ. 

Μπορεί αυτή η θεωρία να περιέχει έστω μια σταγόνα αλήθειας;  

Ή μήπως πρόκειται για την τελευταία θεωρία συνωμοσίας-clickbait σε μια εποχή όπου οι θεωρίες αυτές αφθονούν; 

 Τα γεγονότα πίσω από τις εξαφανίσεις 

Όπως συμβαίνει με όλες τις καλές θεωρίες συνωμοσίας, η μυστηριώδης υπόθεση της ξαφνικής «επιδημίας» εξαφανίσεων ή θανάτων Αμερικανών επιστημόνων είναι δύσκολο να ξεδιαλυνθεί, γράφει ο Guardian.

Οι απαντήσεις στο γρίφο δεν βρίσκονται στην ίδια τη θεωρία, αλλά στο τι αντιπροσωπεύει σε μια εποχή δυσπιστίας για την τεχνητή νοημοσύνη και την παραπληροφόρηση στα κοινωνικά μέσα. 

Υπάρχουν όμως μερικά γνωστά γεγονότα: 

Στις 27 Φεβρουαρίου, ο συνταξιούχος υποστράτηγος της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας Γουίλιαμ «Νιλ» ΜακΚάσλαντ, 68 ετών, βγήκε από το σπίτι του στο Αλμπουκέρκι, Νέο Μεξικό, κάποια στιγμή μεταξύ 10 και 11 το πρωί. Άφησε πίσω το τηλέφωνο και τα γυαλιά του, πήρε το περίστροφο του και πιστεύεται ότι έφυγε με τα πόδια.  

Η σύζυγός του διαπίστωσε την εξαφάνισή του λίγο μετά το μεσημέρι. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, το γραφείο του σερίφη του Μπερναλίλο εξέδωσε silver alert. 

Ως πρώην διοικητής του ερευνητικού κέντρου και εργαστηρίου «Φίλιπς» της αεροπορικής βάσης Κίρτλαντ, το οποίο επικεντρώνεται σε διαστημικά οχήματα και τεχνολογίες κατευθυνόμενης ενέργειας, η εξαφάνισή του προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση, τόσο στην κοινότητα των ερευνητών UFO όσο και στους κύκλους της εθνικής ασφάλειας. 

Ο υπολοχαγός Κάιλ Γουντς από το γραφείο του σερίφη της κομητείας Bernalillo δήλωσε ότι «δεν έχει αποκλειστεί τίποτα, γι’ αυτό και ερευνούμε κάθε πιθανή σύνδεση που μπορούμε». 

Πρόσθεσε πως «κατανοεί ότι υπάρχει μια κοινότητα που θέλει να μπει στο λαβύρινθο των UFO. Δεν έχω τρόπο να το διερευνήσω αυτό και έτσι αυτές οι θεωρίες πρέπει να παραμεριστούν, εκτός αν βρούμε κάτι που να το υποδηλώνει. Επομένως, μπορούμε να βασιστούμε μόνο στα γεγονότα». 

Όμως τα γεγονότα ήταν σπάνια. Στο κενό αυτό ξεχύθηκαν αναφορές για αγνοούμενους ή νεκρούς επιστήμονες, συχνά με πραγματικές ή φανταστικές συνδέσεις με την εθνική ασφάλεια ή το διαστημικό έργο. Τελικά, εμφανίστηκαν τουλάχιστον 10 τέτοια περιστατικά. 

Ο κατάλογος των επιστημόνων 

Μεταξύ αυτών ήταν: 

  • Μάικλ Ντέιβιντ Χικς, επιστήμονας που εργάστηκε στο εργαστήριο προώθησης αεριωθούμενων της NASA από το 1998 έως το 2022, μελετώντας αστεροειδείς και κομήτες κοντά στη Γη. Πέθανε από άγνωστη αιτία σε ηλικία 59 ετών το 2023.  
  • Μόνικα Ρέζα, πρώην διευθύντρια της ομάδας επεξεργασίας υλικών του εργαστηρίου της NASA. Εξαφανίστηκε τον Ιούνιο κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο εθνικό δάσος του Άντζελες με έναν σύντροφο. Βρισκόταν περίπου 9 μέτρα πίσω από τον φίλο της όταν χάθηκε. Το σώμα της δεν βρέθηκε ποτέ.  
  • Καρλ Γκρίλμαϊρ, αστροφυσικός, πυροβολήθηκε θανάσιμα στη βεράντα του.  
  • Νούνο Λουρέιρο, φυσικός του MIT, δολοφονήθηκε από έναν πρώην συμμαθητή του.  
  • Τζέισον Τόμας, χημικός βιολόγος στη φαρμακευτική εταιρεία Novartis, εξαφανίστηκε τον Δεκέμβριο και τα λείψανά του ανακαλύφθηκαν στη Μασαχουσέτη τον Μάρτιο.  
  • Έιμι Έσκριτζ, ερευνήτρια στην Αλαμπάμα που ισχυριζόταν ότι εργαζόταν σε «έρευνα τροποποίησης της βαρύτητας». Αυτοκτόνησε το 2022, αν και υπήρξαν αμφιβολίες για τις συνθήκες του θανάτου της, όπως ανέφερε ο Φρανς Μίλμπουρν, πρώην αξιωματικός των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών.  

Οι αναφορές για τους θανάτους και τις εξαφανίσεις δημοσιεύτηκαν σε social media και σε δεξιές δημοσιογραφικές πηγές.  

Στη συνέχεια, Ρεπουμπλικανοί βουλευτές ζήτησαν διερεύνηση από FBI, NASA και άλλες υπηρεσίες για μια πιθανή «σκοτεινή σύνδεση». 

Ο ίδιος ο Τραμπ ρωτήθηκε για το θέμα και υποσχέθηκε να το διερευνήσει.

Η αντίδραση των αρχών και των μέσων 

Στην επιστολή τους προς το Υπουργείο Άμυνας, οι Ρεπουμπλικανοί βουλευτές Τζέιμς Κόμερ και Έρικ Μπέρλισον σημείωσαν ότι «τουλάχιστον 10 άτομα που είχαν σχέση με αμερικανικά πυρηνικά μυστικά ή τεχνολογία πυραύλων έχουν πεθάνει ή εξαφανιστεί μυστηριωδώς τα τελευταία χρόνια». 

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκαν δύο επιπλέον εργαζόμενοι συνδεδεμένοι με το Εθνικό Εργαστήριο του Λος Άλαμος, που έχουν πεθάνει ή εξαφανιστεί. Υποστήριξαν ότι η Ρέζα και ο ΜακΚάσλαντ ενδέχεται να είχαν «στενή επαγγελματική σχέση». 

Στη συνέχεια, ο ερευνητής UFO Ντέιβιντ Γουίλκοκ, 53 ετών, αυτοκτόνησε με όπλο στην κομητεία Μπόλντερ του Κολοράντο, γεγονός που προκάλεσε σχόλια βουλευτών όπως ο Τιμ Μπέρτσετ. 

Τι λένε οι ειδικοί για τις συνδέσεις 

Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι οι θεατές συχνά κάνουν συνδέσεις όπου δεν υπάρχουν.  

Ο καθηγητής Γκρεγκ Εγκιγκιάν, ιστορίας και βιοηθικής στο Penn State, εξηγεί ότι η τελευταία αύξηση φόβων για εξωγήινα και πυρηνικά μυστήρια εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο δυσπιστίας απέναντι σε τεχνολογία και επιστήμη, από την εποχή του Covid έως σήμερα. 

«Οι θεωρίες αυτές ενσωματώνονται σε άλλα είδη ανησυχιών και θεωριών συνωμοσίας που κυκλοφορούν για την επιστήμη και την ιατρική», λέει ο Eγκιγκιάν. «Υπάρχει δεκαετής αντίληψη ότι τα UFO εντοπίζονται γύρω από πυρηνικές εγκαταστάσεις, και ορισμένες από αυτές ενδέχεται να καλύπτουν έργα που σχετίζονται με τα UFO». 

Το αποτέλεσμα είναι ότι οι άνθρωποι συνδέουν αυθαίρετα γεγονότα, όπως εξαφανίσεις, θανάτους και μυστικές τεχνολογίες, σε ένα ενιαίο αφήγημα που ταιριάζει με τη λαϊκή παράδοση για τα UFO.  

«Υπάρχει στρατός, κρατικά μυστικά, πυρηνικές εγκαταστάσεις και τεχνολογίες, και ο φόβος για άτομα που αγνοούνται. Τι είναι αυτό; Μήπως έχουν απαχθεί; Μήπως δολοφονήθηκαν επειδή γνώριζαν πάρα πολλά; Οι σπόροι αυτού του φαινομένου φυτεύτηκαν πριν από δεκαετίες», προσθέτει. 

Τι λέει η σύζυγος του ΜακΚάσλαντ 

Η σύζυγος του ΜακΚάσλαντ  παρέχει την πιο ανθρώπινη οπτική γωνία στο μυστήριο.  

Εξηγεί ότι ο σύζυγός της είχε πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες, αλλά είχε αποσυρθεί σχεδόν 13 χρόνια νωρίτερα.  

Με χιούμορ απορρίπτει τις θεωρίες συνωμοσίας, τονίζοντας ότι ο Νιλ δεν είχε γνώση εξωγήινων σωμάτων ή συντριμμιών από τη συντριβή στο Ρόσγουελ. 

«Ίσως η καλύτερη υπόθεση είναι ότι οι εξωγήινοι τον μετέφεραν στο μητρικό σκάφος», γράφει ειρωνικά, «αλλά δεν έχουν αναφερθεί θεάσεις μητρικού σκάφους πάνω από τα βουνά Σάντια». 

Οι θολές γραμμές ανάμεσα στην αλήθεια και τις θεωρίες συνωμοσίας 

Η Αμερική έχει μακρά ιστορία επιρροής από θεωρίες συνωμοσίας, μια τάση που τροφοδοτείται και ενισχύεται σήμερα από τα κοινωνικά δίκτυα, όπου η ταχύτητα και η αμεσότητα της διάδοσης πληροφοριών δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου τα γεγονότα και οι ερμηνείες αναμειγνύονται.  

Σε μια περίοδο αυξανόμενου αυταρχισμού, εντεινόμενων γεωπολιτικών εντάσεων και κλιμακούμενης ψυχροπολεμικής ρητορικής, ακόμα και θεωρίες που υπό κανονικές συνθήκες θα φαίνονταν παράλογες αποκτούν κάποιο είδος αξιοπιστίας στα μάτια των πολιτών.  

Παράλληλα, όταν ορισμένες θεωρίες αγγίζουν στοιχεία αλήθειας, συχνά περιπλέκονται με φανταστικά ή υπερβολικά σενάρια, όπως συμβαίνει εδώ με τα UFO, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα είδος «θολού υβριδίου» μεταξύ γεγονότος και μυθοπλασίας, που δυσκολεύει την κοινή γνώμη να ξεχωρίσει την πραγματικότητα από την υπερβολή.  

Εν τέλει, το αν υπάρχει κάτι σκοτεινό πίσω από αυτές τις εξαφανίσεις και τους θανάτους, μένει να φανεί. 

Ή μπορεί να μην το μάθουμε και ποτέ. 

 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η δύναμη της αλλαγής: Πώς θα αλλάξουμε όσα δεν λειτουργούν;

Η δύναμη της αλλαγής: Πώς θα αλλάξουμε όσα δεν λειτουργούν;

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 25 Απριλίου 2026
Cookies