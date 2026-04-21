ΗΠΑ: Δέκα εξαφανίσεις επιστημόνων έβαλαν φωτιά στο διαδίκτυο – Εργάζονταν σε πυρηνικές και κρίσιμες υπηρεσίες

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις ΗΠΑ το τελευταίο διάστημα έχουν κατακλυστεί από θεωρίες συνωμοσίας. To δίκτυο Fox υπερθεματίζει… Τα τελευταία χρόνια έχουν πεθάνει μυστηριωδώς ή έχουν εξαφανιστεί από προσώπου γης τουλάχιστον 10 Αμερικανοί επιστήμονες. Όλες οι εξαφανίσεις και οι θάνατοι αφορούν πρόσωπα που εργάζονταν σε πυρηνικά ή διαστημικά προγράμματα της αμερικανικής κυβέρνησης στη NASA.

Ανώτεροι αξιωματούχοι των αρχών επιβολής του νόμου επιβεβαίωσαν ότι πλέον το FBI ηγείται της έρευνας για τα περιστατικά αυτά. Αυτό που προσπαθεί να διαπιστώσει είναι πιθανές συνδέσεις μεταξύ των προσώπων αυτών και των προγραμμάτων στα οποία εργάζονταν.

🚨Top US scientists keep vanishing or dying in bizarre circumstances — now 11 cases. One general left home without his phone or glasses… but took his gun. “He’s saying ‘I’m not wanting to be tracked right now.’” pic.twitter.com/MQkxvQqe2u — Don Keith (@RealDonKeith) April 20, 2026



Το FBI επιβεβαίωσε ότι «ηγείται της προσπάθειας αναζήτησης συνδέσεων με τους αγνοούμενους και αποβιωσάντες επιστήμονες. Συνεργαζόμαστε με το υπουργείο Ενέργειας, το υπουργείο Πολέμου και με τους πολιτειακούς, πολιτειακούς και τοπικούς εταίρους μας στις αρχές επιβολής του νόμου για να βρούμε απαντήσεις».

Οι δηλώσεις Τραμπ

Πολλοί από αυτούς που βρίσκονται κοντά στις έρευνες για τις διάφορες περιπτώσεις, λένε ότι δεν βλέπουν σύνδεση. Και πως πίσω από τους θανάτους ή εξαφανίσεις υπάρχουν προσωπικά ζητήματα. Αλλά –όπως κάνει συχνά- τη συνωμοσιολογία φούντωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

NASA JPL engineer Monica Reza disappeared during a group hike.@conlin_lauren reports she was walking just behind someone who turned around — and she was gone pic.twitter.com/bSbfivW59w — DeepState Illuminate (@TheDeep_State6) April 18, 2026



Την περασμένη Πέμπτη, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Μόλις έφυγα από μια συνάντηση γι’ αυτό το θέμα. Είναι αρκετά σοβαρά πράγματα. Ας ελπίσουμε ότι είναι σύμπτωση… Αλλά μερικοί από αυτούς ήταν πολύ σημαντικά άτομα και θα το εξετάσουμε».

«Ελπίζω να είναι τυχαίο, αλλά θα το μάθουμε την επόμενη μιάμιση εβδομάδα», πρόσθεσε.

Και ο Λευκός Οίκος έχει υποσχεθεί διαφανή έρευνα. Η εκπρόσωπος Τύπου, Κάρολιν Λίβιτ δήλωσε με στόμφο: «Δεν θα μείνει πέτρα που δεν θα σηκώσουμε».

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέδειξε ότι η κυβέρνηση αναμένει να έχει πιο οριστικές απαντήσεις για τις εξαφανίσεις τις επόμενες εβδομάδες.

Σύμφωνα με τη διακινούμενη φημολογία, προφανώς υπήρχε κάποιο σχέδιο να πληγεί το αμερικανικό διαστημικό ή πυρηνικό πρόγραμμα. Οι θάνατοι και οι εξαφανίσεις έγιναν μέσα σε διάστημα τριών ετών. Όλοι αυτοί οι επιστήμονες ήταν ερευνητές ή άλλου είδους προσωπικό σε τομείς που συνδέονται με το Εργαστήριο Αεριοπροώθησης της NASA και το Εθνικό Εργαστήριο του Λος Άλαμος.

Ποιοι ήταν

Από τους 10 επιστήμονες, που έχουν προκαλέσει εικασίες στο διαδίκτυο, ένας εξαφανίστηκε ενώ έκανε πεζοπορία στην Καλιφόρνια. Πέντε πέθαναν και τέσσερα άτομα, από έναν στρατηγό μέχρι έναν διοικητικό υπάλληλο, εξαφανίστηκαν στο Νέο Μεξικό τον τελευταίο χρόνο.

Ένας από τους πέντε ήταν ένας καθηγητής του MIT που δολοφονήθηκε στην πόρτα του από έναν Πορτογάλο πρώην συμμαθητή του. Ο δολοφόνος αργότερα διαπιστώθηκε ότι ήταν ο δράστης της φονικής επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Μπράουν.

UFO και διαστημικά προγράμματα

Τελευταίο, χρονολογικά, είναι το περιστατικό εξαφάνισης του απόστρατου υποστράτηγου Γουίλιαμ Νιλ ΜακΚάσλαντ, 68 ετών. Εθεάθη τελευταία φορά στο σπίτι του στο Αλμπουκέρκι του Νέου Μεξικού στα τέλη Φεβρουαρίου. Είχε αποσυρθεί από την υπηρεσία πριν από 12 χρόνια. Η σύζυγός του έγραψε στο Facebook ότι «φαίνεται μάλλον απίθανο να τον απήγαγαν για να του αποσπάσουν πολύ παλιά μυστικά».

Retired Air Force Lt. Gen. William Neil McCasland reportedly vanished in February after leaving his phone at home and heading out for a hike, raising serious questions about what happened next. The situation escalated after a 911 call from his wife suggested he may not want to… pic.twitter.com/k3zzGiW6aS — Derrick Evans (@DerrickEvans4WV) April 21, 2026



Αλλά η εξαφάνιση του φούντωσε τα διαδικτυακά σενάρια. Καθώς υπηρέτησε ως διοικητής του Ερευνητικού Εργαστηρίου της Πολεμικής Αεροπορίας στη βάση Wright-Patterson, τα σενάρια συνδέουν το περιστατικό με απόρρητα στρατιωτικά προγράμματα και UFO. Ο ΜακΚάσλαντ είναι ένας από τους τέσσερις νυν ή πρώην υπαλλήλους σε ευαίσθητες τοποθεσίες που έχουν εξαφανιστεί στο Νέο Μεξικό περίπου τον τελευταίο χρόνο.

Ο ΜακΚάσλαντ έφυγε από το σπίτι του χωρίς το τηλέφωνό του, καμία φορητή συσκευή ή τα γυαλιά οράσεως του. Είχε μαζί του μόνο ένα ζευγάρι μπότες πεζοπορίας, το πορτοφόλι του και ένα περίστροφο. Οι αρχές τον αναζήτησαν με τη βοήθεια drones και ειδικά εκπαιδευμένων σκυλιών (Κ9). Το μόνο που βρήκαν ήταν μια γκρι μπλούζα της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας ενάμιση χιλιόμετρο μακριά από το σπίτι του στις 7 Μαρτίου.

Οι συνωμοσιολόγοι πιστεύουν ότι απήχθη, εν μέρει λόγω της εργασίας του ως σύμβουλος για μια μη κυβερνητική ομάδα που ερευνούσε τα αρχεία UFO της κυβέρνησης. Η σύζυγός του παραδέχτηκε ότι είχε επαφή με μια κοινότητα ανθρώπων που πιέζουν την κυβέρνηση να δημοσιεύσει αρχεία σχετικά με UFO. Αλλά απέρριψε κάθε ιδέα ότι η εξαφάνισή του συνδεόταν με αυτό. Και αστειευόμενη είπε: «Μπορεί να τον πήραν εξωγήινοι. Αλλά δεν έχουμε δει κανένα τέτοιο σκάφος στην περιοχή».

Τι λένε οι αρχές

Την υπόθεση με τις εξαφανίσεις ερευνούν παράλληλα το FBI, το υπουργείο Ενέργειας, το οποίο επιβλέπει το Εργαστήριο Αεριοπροώθησης της NASA και το Εθνικό Εργαστήριο του Los Alamos.

Ο εκπρόσωπος του FBI, Μπεν Γουίλιαμσον, είπε ότι η υπηρεσία «γνωρίζει και παρέχει όλη τη βοήθεια που ζητείται. Συνήθως αυτό που συμβαίνει είναι ότι δεν είμαστε ο επικεφαλής σε υποθέσεις όπως αυτή, εκτός εάν το ζητήσουν οι τοπικές αρχές».

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, επιβεβαίωσε την τριμερή συνεργασία.

Μιλώντας στο δίκτυο CBS, εκπρόσωπος της Εθνικής Διοίκησης Πυρηνικής Ασφάλειας (NNSA) του υπουργείου Ενέργειας δήλωσε ότι ο οργανισμός «δίνει προσοχή» στους φόβους ότι οι υποθέσεις μπορεί να συνδέονται.

«Η NNSA γνωρίζει αναφορές που σχετίζονται με υπαλλήλους των εργαστηρίων, των εργοστασίων και των εγκαταστάσεών μας και διερευνά το θέμα», είπε.

Δεν βρίσκουν σύνδεση

Νυν και πρώην αξιωματούχοι του υπουργείου Ενέργειας παραδέχτηκαν ότι το μοτίβο είναι «ανησυχητικό». Είπαν επίσης ότι το προσωπικό του τμήματος και οι συνεργάτες του στα Εθνικά Εργαστήρια πράγματι κινδυνεύουν να γίνουν στόχοι ξένης κατασκοπείας. Αλλά πρώην υπάλληλος του υπουργείου Ενέργειας τόνισε ότι δεν έχει δει καμία ένδειξη σύνδεσης σε αυτές τις υποθέσεις.

«Οι άνθρωποι απλώς πεθαίνουν. Εγκεφαλικά, ασθένειες, αυτοκτονίες, ληστείες. Συμβαίνει», δήλωσε.

Επιπλέον, οι εν λόγω εγκαταστάσεις απασχολούν συνολικά περισσότερους από 20.000 ανθρώπους. Πολλοί από αυτούς έχουν διοικητικούς και υποστηρικτικούς ρόλους. Δεν έχουν πρόσβαση σε μυστικές πληροφορίες. Ο πρώην αξιωματούχος το εξήγησε ως εξής:

«Αν προσθέσετε τη φράση “εγκατάσταση πυρηνικών όπλων” και κάποια αόριστη θέση εργασίας, θα μπορούσε να αποκρύψει πόσο κοινότοπη μπορεί να είναι η δουλειά κάποιου».

Από όσους μίλησαν στο CBS, κανείς δεν είδε προφανή σύνδεση μεταξύ των υποθέσεων με τις εξαφανίσεις.

Ο Τζόζεφ Ρόντζερς, αναπληρωτής διευθυντής του Έργου για Πυρηνικά Θέματα στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών, είπε: «Οι υποθέσεις θανάτων και αγνοουμένων είναι διάσπαρτες σε αρκετά χρόνια σε διαφορετικούς και μόνο χαλαρά συνδεδεμένους οργανισμούς. Αν όλοι οι επιστήμονες εργάζονταν σε ένα έργο ή σύστημα όπλων, τότε θα ήμουν πιο καχύποπτος».

Φταίει και ο… πόλεμος

Επίσης, ο Σκοτ Ρέκερ, αντιπρόεδρος για την ασφάλεια πυρηνικών υλικών στην Πρωτοβουλία Πυρηνικής Απειλής, είπε ο τρέχων πόλεμος στο Ιράν μπορεί να επηρεάσει τη σκέψη των ανθρώπων. «Αν κοιτούσατε έναν ξένο αντίπαλο, το Ιράν μπορεί να σας έρθει στο μυαλό, εξαιτίας των Ιρανών επιστημόνων που δολοφονήθηκαν», είπε ο Ρέκερ, που έχει εργαστεί 15 χρόνια για την αμερικανική κυβέρνηση.

«Αλλά δεν είμαστε σαν το Ιράν. Έχουμε χιλιάδες επιστήμονες. Έχουμε ισχυρή υποδομή. Δεν θα υπήρχε τίποτα στρατηγικό που θα μπορούσε να επιτύχει το Ιράν εξοντώνοντας 10 ή 20 από τους πυρηνικούς επιστήμονες μας. Όσο τραγικοί κι αν είναι οι μεμονωμένοι θάνατοι», πρόσθεσε.

Το CBS News εξέτασε νεκρολογίες, δηλώσεις μελών της οικογένειας και ευρήματα των αρχών επιβολής του νόμου. Η δημοσιογραφική έρευνα δεν βρήκε καμία σχέση μεταξύ κανενός από τους θανάτους. Ούτε ανάμεσα στις εξαφανίσεις.

Αλλά αυτό είναι μια λεπτομέρεια. Τέτοιες ιστορίες είναι που αρέσουν στους συνωμοσιολόγους.