Μυστηριώδη κρίση αφασίας ανάγκασε τη NASA να φέρει αστροναύτη επειγόντως στη Γη
Διάστημα 29 Μαρτίου 2026, 16:10

Το περιστατικό αφορούσε τον αστροναύτη της NASA Μάικ Φίνκε, ο οποίος παρουσίασε αιφνίδια συμπτώματα ενώ βρισκόταν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Ο αστροναύτης που προκάλεσε μια πρωτοφανή ιατρική κρίση στη NASA τον περασμένο Ιανουάριο έλυσε τελικά τη σιωπή του. Το μυστήριο ωστόσο παραμένει, καθώς δήλωσε ότι οι γιατροί αδυνατούν να βρουν εξήγηση.

Ο Μάικ Φίνκε, αποκάλυψε στο Associated Press ότι έτρωγε το δείπνο του στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό(ISS) στις 7 Ιανουαρίου, λίγες ώρες πριν από έναν προγραμματισμένο διαστημικό περίπατο που επρόκειτο να αναλάβει την επομένη.

Ξαφνικά, συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε να μιλήσει. Οι υπόλοιποι αστροναύτες κατάλαβαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά μαζεύτηκαν γύρω του «σε δευτερόλεπτα». Γρήγορα ζήτησαν βοήθεια από γιατρούς στο έδαφος.

«Συνέβη στα καλά καθούμενα. Ήταν απίστευτα γρήγορο» δήλωσε στο AP από το Διαστημικό Κέντρο Τζόνσον στο Χιούστον. Δεν θυμάται να νιώθει πόνο» είπε.

Ο διαστημικός περίπατος ακυρώθηκε και η NASA ανακοίνωσε στις 8 Ιανουαρίου την εσπευσμένη επιστροφή του Φίνκε πίσω στη Γη. Ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία τους που αναγκάστηκε να τερματίσει πρόωρα μια αποστολή λόγω ιατρικού επείγοντος.

Ο Φίνκε, απόστρατος σμήναρχος, 59 ετών, είπε ότι το περιστατικό αφασίας διήρκεσε περίπου 20 λεπτά. Όταν συνήλθε ένιωθε μια χαρά και συνεχίζει μέχρι τώρα να νιώθει υγιής. Δεν έχει ξαναπάθει κάτι παρόμοιο στη ζωή του, είπε.

Όπως ανέφερε, οι εξετάσεις με τον υπερηχογράφο του ISS ήταν χρήσιμες και γιατροί απέκλεισαν την πιθανότητα εμφράγματος. Δεν έχουν εξήγηση για το συμβάν, δεν αποκλείουν όμως να σχετίζεται με τις συνολικά 549 ημέρες που έχει ζήσει στο Διάστημα.

Η παραμονή σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας και η κοσμική ακτινοβολία του Διαστήματος είναι γνωστό ότι προκαλούν μια ποικιλία ιατρικών προβλημάτων, όπως ατροφία των μυών και των οστών.

Μέχρι σήμερα η NASA δεν έχει δώσει λεπτομέρειες για το περιστατικό, σεβόμενη το ιατρικό απόρρητο των αστροναυτών της,

Τον περασμένο μήνα ο Φίνκε ανακοίνωσε με δική του πρωτοβουλία πως ήταν αυτός το εμπλεκόμενο πρόσωπο.

Είπε ότι μέχρι και σήμερα νιώθει άσχημα που χρειάστηκε να ακυρωθεί ο διαστημικός περίπατος, ο οποίος θα ήταν ο δέκατος στη δική του καριέρα και ο πρώτος για τη συνάδελφό του Ζϊνα Κάρντμαν.

Η Κάρντμαν επέστρεψε μαζί του στη Γη στις 15 Ιανουαρίου, πάνω από ένα μήνα νωρίτερα από το προγραμματισμένο, με σκάφος της SpaceX που βρισκόταν ήδη σταθμευμένο στον ISS.

Ο Φίνκε είπε πως σταμάτησε να ζητάει συγγνώμη από όλους με εντολή του διοικητή της NASA Τζάρεντ Άιζακμαν.

Βάση στη Σελήνη και πυρηνοκίνητη αποστολή στον Άρη – Aνατροπές στο πρόγραμμα Artemis της NASA
To πρόγραμμα Artemis για επιστροφή στη Σελήνη έχει καθυστερήσει και η Κίνα πλησιάζει. To νέο σχέδιο επιταχύνει την προσπάθεια και ανοίγει το δρόμο για πυρηνική ενέργεια στο Διάστημα,

Ο αστεροειδής 2024 YR4 είχε μια μικρή πιθανότητα πρόσκρουσης στη Σελήνη διαταράσσοντας τη λειτουργία των δορυφόρων. Αυτή η μικρή πιθανότητα σχεδόν εκμηδενίστηκε σύμφωνα με νεότερες παρατηρήσεις.

Το James Webb κατέγραψε μια συγκλονιστική εικόνα: ένα ετοιμοθάνατο άστρο που δημιουργεί την απόκοσμη οπτική ψευδαίσθηση ενός τεράστιου ανθρώπινου εγκεφάλου αποβάλλοντας τα αέρια του.

Μια συγκλονιστική νέα εικόνα από την καρδιά του Γαλαξία αποκαλύπτει τον βίαιο χορό των άστρων γύρω από τον Τοξότη Α*, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στο σημείο όπου η φυσική συναντά το άπειρο.

Επιστήμονες στις ΗΠΑ κατάφεραν να καλλιεργήσουν ρεβίθια σε συνθήκες που προσομοίαζαν με εκείνες της επιφάνειας της Σελήνης δείχνοντας τον δρόμο για τις μελλοντικές… εξωγήινες καλλιέργειες.

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν, στο κτίριο του Al Araby TV προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές και τα γραφεία εκκενώθηκαν - Βίντεο από το εσωτερικό του χώρου καταγράφουν σπασμένα παράθυρα, θραύσματα γυαλιού και διάσπαρτα συντρίμμια

Ο 16χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο στο Αγρίνιο και σήμερα αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση του τραύματός του -

Το Πακιστάν, το οποίο όπως και η Τουρκία συνορεύει με το Ιράν, έχει αξιοποιήσει τους στενούς δεσμούς του τόσο με την Τεχεράνη όσο και με την Ουάσινγκτον για να αναδειχθεί βασικός διπλωματικός δίαυλος στη σύγκρουση

Νέα έρευνα επιχειρεί να λύσει το μυστήριο γύρω από τον Banksy, όμως η αξία της αποκάλυψης αμφισβητείται, με ειδικούς να τονίζουν ότι η ανωνυμία είναι κομμάτι του ίδιου του έργου του

Δημοσκόπηση στην Ελβετία δείχνει ότι η πλειοψηφία των πολιτών πιστεύει ότι οι ανήλικοι θα πρέπει να είναι καλύτερα προστατευμένοι απέναντι στις καταστροφικές επιπτώσεις των social media

Ο 19χρονος δεν σταμάτησε σε έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ. και ακολούθησε επεισοδιακή καταδίωξη - Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

To transfermarkt παρουσιάζει τους 10 πιο ακριβούς ποδοσφαιριστές της Premier League, το συμβόλαιο των οποίων εκπνέει στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου. Κονατέ, Μπερνάρντο Σίλβα, Μπισουμά κι ακόμη 7.

Ο δράστης σύχναζε σε πάρκα και έξω από σχολεία στη βορειοανατολική Αττική αναζητώντας υποψήφια θύματα - Εξιχνιάστηκαν τρεις περιπτώσεις με τον 19χρονο να έχει αποσπάσει συνολικά 11.300 ευρώ

Μια φράση της Μιλένας Αποστολάκη για τους «πελάτες της Δεξιάς» ενόχλησε τη ΝΔ, με την εκπρόσωπο Αλεξάνδρα Σδούκου να κατηγορεί την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ ότι προσβάλλει τους πολίτες που ψηφίζουν τη «γαλάζια» παράταξη - «Οι στρατιές των 'ημετέρων', τα καρτέλ και τα ολιγοπώλια είναι πελάτες, όχι οι ψηφοφόροι» απαντά η Μιλένα Αποστολάκη

«Οι Χούθι πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε επίθεση», τονίζει η Γαλλία, προτρέποντας να γίνει ό,τι είναι δυνατόν «για να αποφευχθεί μια περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης»

Σύννεφα τέφρας πάνω από οικισμούς - Για την αεροπορία το Σιβελούτς έχει πλέον «κόκκινο» κωδικό κινδύνου - Πριν από δύο εβδομάδες, το Σιβελούτς είχε ήδη δώσει προειδοποιητικά σημάδια - Τότε η τέφρα εκτινάχθηκε σε ύψος 8.000 μέτρων

Η Ούμα Θέρμαν κατέκτησε τον κινηματογράφο με ρόλους όπως η The Bride στη σειρά ταινιών «Kill Bill» - Αλλά της αρέσει πράγματι να υποδύεται αιματοβαμμένους χαρακτήρες στην οθόνη;

Ο Ολυμπιακός κατέλαβε την πρωτιά στο τουρνουά Gen A Stars U16, καθώς με 30 πόντους του Χριστοδούλου κι άλλους 14 του Σπανούλη, επικράτησε της ΔΕΚΑ με 94-85 και πήρε το τρόπαιο.

«Μακάρι να αντιγράψουν τον τρόπο ζωής, της αξιοπρέπειας και της φωνής της και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες», είπε μεταξύ άλλων ο Χρήστος Νικολόπουλος για τη Μαρινέλλα

Με την πυροδότηση δημιουργήθηκε ένα πύρινο «σιντριβάνι» και ο δράστης τράπηκε σε φυγή - Ο αυτοσχέδιος μηχανισμός δεν λειτούργησε όπως πιθανότατα είχε σχεδιαστεί

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι μπορούμε να τιμωρήσουμε τις ΗΠΑ, να τις κάνουμε να μετανιώσουν για την επίθεση στο Ιράν και να διεκδικήσουμε σθεναρά τα νόμιμα δικαιώματά μας», λέει ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ

Ο Γιόζεπ Μαρία Μπαρτομέου, πρώην πρόεδρος της Μπαρτσελόνα χαρακτήρισε επιτυχημένο το πέρασμα του από τον σύλλογο σε συνέντευξή του, κατακρίνοντας όσους το αμφισβητούν.

