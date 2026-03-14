14.03.2026 | 18:41
Σεισμός 4,5 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης
Η NASA συναρμολογεί drone που θα εξερευνήσει τις εξωγήινες θάλασσες του Τιτάνα
Διάστημα 14 Μαρτίου 2026, 20:17

Το Dragonfly, ένα πυρηνοκίνητο drone σε μέγεθος αυτοκινήτου, σχεδιάζεται να εκτοξευτεί για τον Τιτάνα το 2028.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Σχεδόν μια δεκαετία μετά τη σύλληψη της αποστολής το 2017, η NASA ξεκίνησε τη συναρμολόγηση του ελικοφόρου drone που θα εξερευνήσει την επόμενη δεκαετία τον Τιτάνα, τον ομιχλώδη δορυφόρο του Κρόνο που ίσως προσφέρει νέα στοιχεία για την εμφάνιση της ζωής.

Το Dragonfly, ένα πυρηνοκίνητο drone σε μέγεθος αυτοκινήτου με κόστος γύρω στα 3,35 δισεκατομμύρια δολάρια, σχεδιάζεται να εκτοξευτεί το 2028 για να φτάσει στο σύστημα του Κρόνου το 2034.

Η συναρμολόγηση και ο πρώτος γύρος δοκιμών βρίσκονται σε εξέλιξη στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φυσικής (APL) του Πανεπιστημίου Johns Hopkins στο Μέριλαντ, το οποίο έχει αναπτύξει πολλά διαστημικά σκάφη για αποστολές της NASA.

«Το ορόσημο ουσιαστικά σηματοδοτεί τη γέννηση του συστήματος πτήσης» δήλωσε σε ανακοίνωση της NASA η Ελίζαμπεθ Τερτλ, κύρια ερευνήτρια της αποστολής στο APL.

Μηχανικός του APL εξετάζει μοντέλο πλήρους κλίμακας που αντιστοιχεί στη μία πλευρά του Dragonfly (NASA)

Τυλιγμένος σε μια πυκνή, αδιαφανή πορτοκαλί ατμόσφαιρα, ο Τιτάνας είναι ο μόνος γνωστός κόσμος πέρα από τη Γη που διαθέτει θάλασσες -οι οποίες όμως δεν αποτελούνται από νερό αλλά από υγρό μεθάνιο και αιθάνιο, συστατικά του φυσικού αερίου.

Στο παγωμένο περιβάλλον του Τιτάνα, οι υδρογονάνθρακες πέφτουν ως βροχή από τα σύννεφα, κυλούν σε ποτάμια και καταλήγουν σε λίμνες και θάλασσες, από όπου εξατμίζονται για να ξεκινήσουν τον υδρολογικό κύκλο από την αρχή –όπως συμβαίνει με τον κύκλο του νερού στη Γη.

O Τιτάνας, ο οποίος είναι 50% μεγαλύτερος σε διάμετρο από τη Σελήνη και είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος δορυφόρος του Ηλιακού Συστήματος μετά τον Γανυμήδη του Δία, είναι επίσης το μόνο φεγγάρι που καλύπτεται από ατμόσφαιρα αζώτου, τέσσερις φορές πιο πυκνή από τη γήινη.

Ο Τιτάνας σε εικόνα πραγματικού χρώματος σε εικόνα που μετέδωσε η αποστολή Cassini το 2011 (NASA/JPL-Caltech/SSI/Kevin M. Gill)

Η χαμηλή βαρύτητα και η υψηλή πυκνότητα της τιτάνιας ατμόσφαιρας προσφέρουν ιδανικές συνθήκες για εξερεύνηση από αέρος.

Το Dragonfly θα είναι το δεύτερο ελικοφόρο ρομπότ που εκτοξεύει η NASA. Το πρώτο ήταν το μικρό ελικοπτεράκι Ingenuity που συνόδευσε το ρομπότ Perseverance στον Άρη. Ήταν σχεδιασμένο να πραγματοποιήσει λίγες δοκιμαστικές πτήσεις, τελικά όμως άντεξε τρία χρόνια.

Η εμπειρία που συγκέντρωσε η NASA από τον Άρη αξιοποιείται τώρα στο Dragonfly. Δεδομένου ότι ο Τιτάνας βρίσκεται υπερβολικά μακριά από τον Ήλιο και το σκάφος δεν θα μπορεί να λειτουργεί με ηλιακούς συλλέκτες, ως πηγή ενέργειας θα χρησιμοποιηθεί μια θερμοηλεκτρική ενέργεια πλουτωνίου, παρόμοια με αυτή που τροφοδοτεί το ρομπότ Perseverance στον Άρη.

Το Kraken Mare, η μεγαλύτερη θάλασσα του Τιτάνα, σε εικόνα από το ραντάρ της αποστολής Cassini to 2013. Είναι λίγο μεγαλύτερη από την Κασπία στη Γη (NASA / JPL-Caltech / Agenzia Spaziale Italiana / USGS )

Στον Τιτάνα πιστεύεται ότι κρύβονται οργανικά μόρια που ίσως συνδέονται με την εξέλιξη ζωής. Δυνητικά, ο Τιτάνας θα μπορούσε να φιλοξενεί εξωγήινα μικρόβια καθώς κάτω από την παγωμένη του επιφάνεια μπορεί να κρύβεται ένας υπόγειος ωκεανός υγρού νερού.

Όπως το θέτει η NASA, «το άφθονο, πολύπλοκο, πλούσιο σε άνθρακα υλικό στην επιφάνεια του Titan, καθώς και η παλαιότερη παρουσία υγρού νερού στην επιφάνεια, καθιστούν αυτό το φεγγάρι ιδανικό προορισμό προκειμένου να μελετήσουμε πόσο μακριά μπορεί να προχωρήσει η οργανική σύνθεση σε ένα περιβάλλον που παρέχει τα απαραίτητα συστατικά της ζωήε όπως τη γνωρίζουμε».

Η συναρμολόγηση και οι δοκιμές του Dragonfly θα συνεχιστούν στο APL μέχρι τις αρχές του 2027. Το σκάφος θα μεταφερθεί στη συνέχεια σε εγκαταστάσεις της εταιρείας Lockheed Martin στο Κολοράντο για περαιτέρω δοκιμές, πριν επιστρέψει για λίγο στο APL.

Το drone προγραμματίζεται να μεταφερθεί στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ την άνοιξη για να εκτοξευτεί με πύραυλο Falcon Heavy της SpaceX.

Αμυντικές δαπάνες: Μπορεί η Ελλάδα να κερδίσει από το ευρωπαϊκό defence boom;

Η επιστήμη της μεγάλης εκπνοής: Το απλό μοτίβο για να ηρεμήσετε σε δευτερόλεπτα

Κρίση στον Κόλπο: To Ιράν απειλεί, o Τραμπ απαντά

Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;
Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;

Η όσφρηση συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα και τη μνήμη - για αυτό και κάποιες μυρωδιές μπορεί πολύ συχνά να μας «ξυπνήσουν» κάποιες αναμνήσεις.

2024 YR4: Καθησυχαστική η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία – «Η Σελήνη είναι ασφαλής»
Ο αστεροειδής 2024 YR4 είχε μια μικρή πιθανότητα πρόσκρουσης στη Σελήνη διαταράσσοντας τη λειτουργία των δορυφόρων. Αυτή η μικρή πιθανότητα σχεδόν εκμηδενίστηκε σύμφωνα με νεότερες παρατηρήσεις.

Το James Webb αποκάλυψε έναν «γιγάντιο εγκέφαλο» στα βάθη του γαλαξία μας
Το James Webb κατέγραψε μια συγκλονιστική εικόνα: ένα ετοιμοθάνατο άστρο που δημιουργεί την απόκοσμη οπτική ψευδαίσθηση ενός τεράστιου ανθρώπινου εγκεφάλου αποβάλλοντας τα αέρια του.

Επιστήμονες φωτογράφισαν τον «αόρατο γίγαντα» του «ζει» στο κέντρο του γαλαξίας μας
Μια συγκλονιστική νέα εικόνα από την καρδιά του Γαλαξία αποκαλύπτει τον βίαιο χορό των άστρων γύρω από τον Τοξότη Α*, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στο σημείο όπου η φυσική συναντά το άπειρο.

Ρεβίθια καλλιεργήθηκαν με επιτυχία σε προσομοιωμένο σεληνιακό έδαφος
Επιστήμονες στις ΗΠΑ κατάφεραν να καλλιεργήσουν ρεβίθια σε συνθήκες που προσομοίαζαν με εκείνες της επιφάνειας της Σελήνης δείχνοντας τον δρόμο για τις μελλοντικές… εξωγήινες καλλιέργειες.

Ένα από τα μεγαλύτερα άστρα του Σύμπαντος ίσως ετοιμάζεται να εκραγεί  – Έλληνες αστρονόμοι παρακολουθούν
Το άστρο WOH G64, περίπου 1.600 φορές μεγαλύτερο από τον Ήλιο, προσφέρει νέα στοιχεία για το πώς εξελίσσονται και πεθαίνουν τα εξαιρετικά μεγάλα άστρα.

Εξωγήινοι: Πιθανοί, αλλά άφαντοι
Η δήλωση Ομπάμα ότι οι εξωγήινοι είναι αληθινοί αναζωπυρώνει τη συζήτηση για ζωή στο Σύμπαν - Στατιστική πιθανότητα δεν σημαίνει απόδειξη, λένε οι επιστήμονες

«Ματωμένο φεγγάρι» – Αντίστροφη μέτρηση για το εντυπωσιακό φαινόμενο
Το «ματωμένο φεγγάρι» (Blood Moon) είναι ένας εντυπωσιακός όρος που χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε μια ολική σεληνιακή έκλειψη. Παρά το κάπως τρομακτικό του όνομα, το φαινόμενο εξηγείται πλήρως από τη φυσική.

Έξι πλανήτες βγαίνουν για απογευματινή παρέλαση αυτή την εβδομάδα – Πώς θα τους αναγνωρίσετε
Ερμής. Αφροδίτη, Δίας, Κρόνος, Ουρανός και Ποσειδώνας θα είναι για λίγο ορατοί στον νοτιοδυτικό ουρανό λίγα λεπτά μετά τη Δύση. Τέσσερις από τους πλανήτες θα είναι ορατοί με γυμνό μάτι.

Έχε το νου σου στο παιδί – Αποκαλυπτική έρευνα του ΚΕΠΕ για την παιδική φτώχεια
Το Παρατηρητήριο Ευημερίας και Παιδικής Φτώχειας του ΚΕΠΕ, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για το Παιδί, εξετάζει τις επιδόσεις της Ελλάδας και προχωρά σε συστάσεις πολιτικής.

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης
Ατλέτικο Μαδρίτης – Χετάφε 1-0: Άνετη νίκη για τους «ροχιμπλάνκος» που φουλάρουν για… σεντόνι
Β. Κικίλιας: «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για τους Έλληνες ως προς τις επιπτώσεις του πολέμου»
LIVE: Άρσεναλ – Έβερτον
LIVE: Τσέλσι – Νιούκαστλ
Σημείο καμπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών η έμμεση ομολογία του Ντίλιαν της Intellexa, λέει ο δικηγόρος Ζ. Κεσσές
Ο Ελ Κααμπί υπέγραψε το συμβόλαιο, θέλει να «υπογράψει» και το πρωτάθλημα
LIVE: Πανσερραϊκός – Άρης
Πόλεμος των influencer στο Ντουμπάι – «Φτωχομπινέδες, αχάριστοι» όσοι δεν βλέπουν τον πόλεμο ως χρήμα
ΟΦΗ – Ολυμπιακός 0-3: Πάρτι… ανανέωσης ο Ελ Κααμπί και στην κορυφή οι «ερυθρόλευκοι» (vids)
Νίκη 6άδας το Περιστέρι Betsson στο Μαρούσι (84-61) – Επιβλητικός ο Προμηθέας στη Μύκονο (99-89)
Θεσσαλονίκη: Τι λέει τώρα για το μαχαίρι ο 23χρονος δράστης – Αναζητούν τους φίλους του θύματος οι Αρχές
Ίντερ-Αταλάντα 1-1: Δεύτερη σερί απώλεια για τους πρωτοπόρους «νερατζούρι»
Συγκλονιστική εξέλιξη στο πρωτάθλημα της Πολωνίας – Ο τελευταίος της βαθμολογίας έχει ελπίδες για τον τίτλο
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

