Στην εξέδρα εκτόξευσης ο πύραυλος της NASA για τον ιστορικό γύρο της Σελήνης
Η αποστολή Artemis II προγραμματίζεται να εκτοξευτεί την 1η Απριλίου για την πρώτη πτήση γύρω από τη Σελήνη εδώ και πάνω από μισό αιώνα.
Τοποθετημένος στην πλατφόρμα ενός πελώριου ερπυστριοφόρου οχήματος, ο πύραυλος SLS της NASA μεταφέρεται την Παρασκευή στην εξέδρα εκτόξευσης ενόψει της ιστορικής πτήσης γύρω από τη Σελήνη.
Η εκτόξευση ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τον Φεβρουάριο, αναβλήθηκε όμως για την 1η Απριλίου λόγω διαρροών υδρογόνου και ηλίου στη διάρκεια των τελευταίων δοκιμών, οπότε χρειάστηκε να επιστρέψει στο κτήριο συναρμολόγησης για επισκευές.
Γύρω στις 06.20 το πρωί ώρα Ελλάδας (00.20 τοπική ώρα), το ερπυστριοφόρο όχημα ξεκίνησε ένα ταξίδι 6 χιλιομέτρων και 12 ωρών μέχρι την εξέδρα εκτόξευσης στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ.
Το Artemis II θα είναι η πρώτη αποστολή με πλήρωμα στη Σελήνη από τον Δεκέμβριο του 1972, όταν πάτησε στο φεγγάρι η τελευταία αποστολή του προγράμματος Apollo.
Ουσιαστικά θα είναι μια επανάληψη της αποστολής Artemis I, η οποία πέταξε γύρω από τη Σελήνη χωρίς πλήρωμα το 2022.
Αυτή τη φορά, η κάψουλα Orion που βρίσκεται στην κορυφή του πυραύλου SLS θα μεταφέρει τρεις αμερικανούς και έναν καναδό αστροναύτη σε μια αποστολή 10 ημερών.
Αν όλα πάνε καλά, η πρώτη αποστολή στην επιφάνεια της Σελήνης, Artemis III, θα αναχωρήσει το 2028 το νωρίτερο, έπειτα από πολυετείς καθυστερήσεις.
To σχέδιο προβλέπει ότι οι αστροναύτες θα αναχωρούν από τη Γη με το Orion της NASA. Στη συνέχεια όμως θα μετεπιβιβάζονται είτε στο Starship της SpaceX, είτε στο αντίστοιχο σκάφος που ετοιμάζει η Blue Origin του Τζεφ Μπέζος, για την τελική κάθοδο στην επιφάνεια του φεγγαριού.
Λόγω των τεχνικών προκλήσεων του εγχειρήματος, η NASA ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι θα πραγματοποιήσει το 2027 μια επιπλέον δοκιμή σε γήινη τροχιά, κατά την οποία το σκάφος Orion της υπηρεσίας θα προσδεθεί σε μια από τις δύο σεληνακάτους.
NASA πιέζεται να εκτοξεύσει το Artemis III το ταχύτερο δυνατό, καθώς ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει υποσχεθεί την επιστροφή των ΗΠΑ στη Σελήνη εντός της δεύτερης θητείας του.
Ενας δεύτερος λόγος είναι ότι η Κίνα σχεδιάζει να στείλει ανθρώπους στην επιφάνεια της Σελήνης το 2030.
