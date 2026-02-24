Πίσω στο συνεργείο ο πύραυλος του Artemis ΙI – Τον Απρίλιο η ιστορική επιστροφή της NASA στη Σελήνη

Ο πύραυλος με τον οποίο η NASA θα πετάξει γύρω από τη Σελήνη για πρώτη φορά εδώ και μισό αιώνα πρόκειται να απομακρυνθεί από την εξέδρα εκτόξευσης για περαιτέρω ελέγχους, μια εξέλιξη που αναβάλλει την εκτόξευση μέχρι τον Απρίλιο.

Ο πύραυλος SLS, ο μεγαλύτερος που έχει χρησιμοποιήσει η NASA με ύψος σχεδόν 100 μέτρων, παρουσίασε διαρροή ήλιου την περασμένη εβδομάδα ενώ βρισκόταν έτοιμος για εκτόξευση στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα.

Την Κυριακή, η NASA ανακοίνωσε ότι ο SLS θα χρειαστεί να επιστρέψει στο Κτήριο Συναρμολόγησης Οχημάτων, ένα πελώριο στέγαστρο όπου θα πραγματοποιηθούν περαιτέρω έλεγχοι και επισκευές.

Η διαδικασία μεταφοράς του πυραύλου πάνω σε ένα γιγάντιο ερπυστριοφόρο όχημα ήταν αρχικά προγραμματισμένη για την Τρίτη, αναβλήθηκε όμως για την Τετάρτη λόγω των καιρικών συνθηκών. Περίπου 12 ώρες θα χρειαστούν για να ολοκληρώσει ο πύραυλος τη διαδρομή των 6 χιλιομέτρων.

To Σάββατο, η NASA επιβεβαίωσε ότι οι εργασίες θα καθυστερήσουν την αποστολή για τουλάχιστον ένα μήνα.

H απομάκρυνση του πυραύλου από την εξέδρα σημαίνει ότι «Η NASA δεν θα εκτοξεύσει το Artemis II στο χρονικό παράθυρο του Μαρτίου» ανακοίνωσαν το Σάββατο αξιωματούχοι της υπηρεσίας.

Οι επόμενες ευκαιρίες για εκτόξευση θα έρθουν την 1η Απριλίου, το διάστημα 2-6 Απριλίου και στις 40 Απριλίου.

To Artemis II, το οποίο σχεδιαζόταν να εκτοξευτεί στις 8 Φεβρουαρίου, θα είναι μια επανάληψη της αποστολής Artemis I, η οποία πέταξε γύρω από τη Σελήνη χωρίς πλήρωμα το 2022.

Αυτή τη φορά, η κάψουλα Orion που βρίσκεται στην κορυφή του πυραύλου SLS θα μεταφέρει τρεις αμερικανούς και έναν καναδό αστροναύτη σε μια αποστολή 10 ημερών.

Το Artemis II θα είναι η πρώτη αποστολή με πλήρωμα στη Σελήνη από τον Δεκέμβριο του 1972, όταν πάτησε στο φεγγάρι η τελευταία αποστολή του προγράμματος Apollo.

Αν όλα πάνε καλά, η πρώτη αποστολή στην επιφάνεια της Σελήνης, Artemis III, θα αναχωρήσει το 2028 το νωρίτερο, έπειτα από πολυετείς καθυστερήσεις.

Το Artemis II σχεδιαζόταν αρχικά να εκτοξευτεί στις 8 Φεβρουαρίου, παρουσίασε όμως διαρροή υδρογόνου κατά την τελική δοκιμή πλήρωσης με καύσιμα.

Πέρασε με επιτυχία την ίδια «υγρή δοκιμή» την περασμένη εβδομάδα, όμως η NASA ανακοίνωσε την επόμενη ημέρα ότι ο πύραυλος εμφάνισε ένα δεύτερο πρόβλημα, με διαρροή αέριου ήλιου.

Το ήλιο χρησιμοποιείται για να κρατά στη σωστή πίεση το υγρό υδρογόνο και το οξυγόνο που μεταφέρει ο πύραυλος ως καύσιμα.