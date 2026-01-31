science
31 Ιανουαρίου 2026
ΗΠΑ: Η NASA ανέβαλε την επιστροφή της στη Σελήνη – Αιτία, οι κακές καιρικές συνθήκες
31 Ιανουαρίου 2026, 00:30

ΗΠΑ: Η NASA ανέβαλε την επιστροφή της στη Σελήνη – Αιτία, οι κακές καιρικές συνθήκες

Εξαιτίας του ισχυρού ψύχους που επικρατεί στις ΗΠΑ, η NASA δεν έχει κατορθώσει να πραγματοποιήσει την τελευταία δοκιμή για την αποστολή. Η εκτόξευση της Artemis 2 θα εξαρτηθεί από τη δοκιμή.

Η NASA ανακοίνωσε ότι αναβάλλεται για μερικές ημέρες η πρώτη πιθανή ημερομηνία για την εκτόξευση της αποστολής Artemis 2. Με την αποστολή αυτή, αστροναύτες θα πετάξουν για πρώτη φορά γύρω από τη Σελήνη, έπειτα από περισσότερα από 50 χρόνια.

Η NASA υποχρεώθηκε να αναβάλει το τελευταίο τεστ του πυραύλου SLS, εξαιτίας των κακών καιρικών συνθηκών. Συνεπώς, το πρώτο πιθανό παράθυρο για την εκτόξευση θα ανοίξει την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου και όχι στις 6 του μηνός, όπως προβλεπόταν στο αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Η νέα ημερομηνία συμπίπτει με τον τελικό του Super Bowl, του αμερικανικού ποδοσφαίρου, που προσελκύει κάθε χρόνο όλα τα φώτα της δημοσιότητας.

Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι βέβαιο ότι η NASA θα επιχειρήσει μια εκτόξευση εκείνη την ημέρα. Πρέπει να ολοκληρωθεί προηγουμένως η τελευταία τεχνική δοκιμή του πυραύλου.

Λόγω ψύχους…

Η δοκιμή αυτή, που μοιάζει με «πρόβα τζενεράλε», επιτρέπει στους ειδικούς να επαληθεύσουν ότι όλα είναι έτοιμα για να προχωρήσει η αποστολή. Λόγω όμως του ψύχους που πλήττει μεγάλο μέρος των ΗΠΑ, η δοκιμή μετατέθηκε για την επόμενη εβδομάδα.

Ανάλογα με το πώς θα πάει αυτή η δοκιμή, η NASA θα ανακοινώσει και την ημερομηνία εκτόξευσης της αποστολής, στην οποία θα συμμετάσχουν τέσσερις αστροναύτες. Τρεις Αμερικανοί και ένας Καναδός.

Από τις 8 Φεβρουαρίου μέχρι τις 30 Απριλίου η αμερικανική υπηρεσία εξετάζει 14 «παράθυρα» εκτόξευσης για την αποστολή Artemis 2 για τη Σελήνη. Στο ίδιο διάστημα θα πρέπει να στείλει και μια επανδρωμένη αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, την Crew-12.

Η αποστολή αυτή είναι προγραμματισμένη για τις 11 Φεβρουαρίου. Ωστόσο η αναχώρησή της ενδέχεται να αναβληθεί, εάν η αποστολή Artemis 2 αναχωρήσει λίγο πριν από αυτήν την ημερομηνία, εξήγησε αξιωματούχος της NASA.

