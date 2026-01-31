ΗΠΑ: Η NASA ανέβαλε την επιστροφή της στη Σελήνη – Αιτία, οι κακές καιρικές συνθήκες

Η NASA ανακοίνωσε ότι αναβάλλεται για μερικές ημέρες η πρώτη πιθανή ημερομηνία για την εκτόξευση της αποστολής Artemis 2. Με την αποστολή αυτή, αστροναύτες θα πετάξουν για πρώτη φορά γύρω από τη Σελήνη, έπειτα από περισσότερα από 50 χρόνια.

Η NASA υποχρεώθηκε να αναβάλει το τελευταίο τεστ του πυραύλου SLS, εξαιτίας των κακών καιρικών συνθηκών. Συνεπώς, το πρώτο πιθανό παράθυρο για την εκτόξευση θα ανοίξει την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου και όχι στις 6 του μηνός, όπως προβλεπόταν στο αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Η νέα ημερομηνία συμπίπτει με τον τελικό του Super Bowl, του αμερικανικού ποδοσφαίρου, που προσελκύει κάθε χρόνο όλα τα φώτα της δημοσιότητας.

Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι βέβαιο ότι η NASA θα επιχειρήσει μια εκτόξευση εκείνη την ημέρα. Πρέπει να ολοκληρωθεί προηγουμένως η τελευταία τεχνική δοκιμή του πυραύλου.

Due to weather, we now plan to fuel our Artemis II Moon rocket on Monday, Feb. 2, at Kennedy Space Center in Florida. With this adjustment, the earliest possible launch date is Sunday, Feb. 8. A launch date will be set after teams have reviewed the results of the wet dress… pic.twitter.com/JHZV8Elqzt — NASA (@NASA) January 30, 2026

Λόγω ψύχους…

Η δοκιμή αυτή, που μοιάζει με «πρόβα τζενεράλε», επιτρέπει στους ειδικούς να επαληθεύσουν ότι όλα είναι έτοιμα για να προχωρήσει η αποστολή. Λόγω όμως του ψύχους που πλήττει μεγάλο μέρος των ΗΠΑ, η δοκιμή μετατέθηκε για την επόμενη εβδομάδα.

Ανάλογα με το πώς θα πάει αυτή η δοκιμή, η NASA θα ανακοινώσει και την ημερομηνία εκτόξευσης της αποστολής, στην οποία θα συμμετάσχουν τέσσερις αστροναύτες. Τρεις Αμερικανοί και ένας Καναδός.

Από τις 8 Φεβρουαρίου μέχρι τις 30 Απριλίου η αμερικανική υπηρεσία εξετάζει 14 «παράθυρα» εκτόξευσης για την αποστολή Artemis 2 για τη Σελήνη. Στο ίδιο διάστημα θα πρέπει να στείλει και μια επανδρωμένη αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, την Crew-12.

Η αποστολή αυτή είναι προγραμματισμένη για τις 11 Φεβρουαρίου. Ωστόσο η αναχώρησή της ενδέχεται να αναβληθεί, εάν η αποστολή Artemis 2 αναχωρήσει λίγο πριν από αυτήν την ημερομηνία, εξήγησε αξιωματούχος της NASA.