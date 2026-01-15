Πίσω στη Γη το πλήρωμα της NASA μετά το πρωτοφανές ιατρικό απρόοπτο στον ISS
Μέλος του πληρώματος του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ISS) εμφάνισε πρόβλημα υγείας στις 7 Ιανουαρίου.
Τέσσερα μέλη πληρώματος του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ISS), ένα από τα οποία παρουσίασε αδιευκρίνιστο πρόβλημα υγείας, προσθαλασσώθηκαν την Πέμπτη στον Ειρηνικό, η πρώτη φορά στην ιστορία της NASA που μια αποστολή τερματίζεται πρόωρα λόγω ιατρικού επείγοντος.
H κάψουλα Crew Dragon που μετέφερε το «Πλήρωμα 11» του ISS έπεσε με αλεξίπτωτο έξω από την Καλιφόρνια λίγο μετά τις 10.30 ώρα Ελλάδας την Πέμπτη, ή 03.41 ώρα τοπική ώρα.
Εντοπίστηκε από θερμική κάμερα καθώς επέπλεε στον ωκεανό στη μέση της νύχτας, έδειξε το βίντεο που μετέδιδε ζωντανά η αμερικανική διαστημική υπηρεσία.
Το σκάφος είχε αναχωρήσει περίπου 10 ώρες νωρίτερα από τον ISS, όπου παραμένουν τώρα τρία μέλη πληρώματος, ένας αμερικανός αστροναύτης και δύο ρώσοι κοσμοναύτες που έφτασαν με ρωσικό Soyuz τον Νοέμβριο.\
Το Πλήρωμα-11 περιλαμβάνει τους αμερικανούς αστροναύτες Ζίνα Κάρντμαν και Μάικ Φίνκε, τον Ιάπωνα Κιμία Γιουί και τον ρώσο κοσμοναύτη Όλεγκ Πλατόνοφ.
Η τετράδα παρέμενε σε τροχιά από τον Αύγουστο και ήταν αρχικά προγραμματισμένο να επιστρέψει τον Μάιο.
Παραμένει άγνωστο ποιος από τους τέσσερις εμφάνισε το πρόβλημα υγείας, καθώς όλοι εμφανίστηκαν χαμογελαστοί στις κάμερες τις προηγούμενες ημέρες.
Το σχέδιο εσπευσμένης επιστροφής είχε ανακοινωθεί στις 8 Ιανουαρίου, με τον νέο διοικητή της NASA Τζάρεντ Άιζακμαν να δηλώνει πως επρόκειτο για «σοβαρή ιατρική πάθηση» για την οποία «η δυνατότητα διάγνωσης και κατάλληλης αντιμετώπισης δεν υπάρχει στον ISS.
Λόγω του ιατρικού απορρήτου, το όνομα του αστροναύτη και η φύση του προβλήματος δεν διευκρινίστηκαν.
Ο αρχίατρος της NASA Τζέιμς Πολκ δήλωσε πάντως ότι «δεν πρόκειται για τραυματισμό στη διάρκεια των επιχειρήσεων», δηλαδή δεν συνέβη την ώρα που ο αστροναύτης εργαζόταν.
Νωρίτερα, η NASA είχε ματαιώσει διαστημικό περίπατο 6,5 ωρών, στον οποίο θα συμμετείχαν ο Φίνκε διοικητής του σταθμού, και η Κάρντμαν, μηχανικός πτήσης.
To επόμενο Πλήρωμα 12 είναι προγραμματισμένο να αναχωρήσει από την Γη στα μέσα Φεβρουαρίου, όμως η NASA εξετάζει τώρα τη δυνατότητα επίσπευσης.
Το 2024 η υπηρεσία ανέβαλε την τελευταία στιγμή διαστημικό περίπατο επειδή ένας αστροναύτης εμφάνισε «δυσφορία στη διαστημική στολή», ενώ το 2021 ο αμερικανός αστροναύτης Μαρκ Βάντε Χέι ακύρωσε την δική του έξοδο λόγω μουδιασμένου νεύρου.
