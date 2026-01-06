Κούρσα για το φεγγάρι – Αυτές είναι οι ιδιωτικές αποστολές που θα επιχειρήσουν προσσελήνωση το 2026

Με τη NASA να προετοιμάζεται για επιστροφή στη Σελήνη και την Κίνα να προετοιμάζει το έδαφος για αποστολή αστροναυτών το 2030, η φετινή χρονιά θα είναι σημαντική για την εξερεύνηση του φεγγαριού.

Η NASA προγραμματίζει για τον Φεβρουάριο την εκτόξευση της αποστολής Artemis II, με την οποία τρεις αμερικανοί και ένας καναδός αστροναύτης θα πετάξουν τον γύρο της Σελήνης, κάτι που δεν έχει συμβεί από την εποχή του προγράμματος Apollo που έληξε το 1972.

Η αποστολή Artemis I πραγματοποιήθηκε χωρίς πλήρωμα το 2022 ως πρόβα για το φετινό εγχείρημα. Η πρώτη αποστολή προσσελήνωσης, Artemis III, δεν αναμένεται πριν από το 2028 το νωρίτερο.

Το δεύτερο εξάμηνο του 2026 η Κίνα αναμένεται να εκτοξεύσει τη ρομποτική αποστολή Chang’e 7 που θα αναζητήσει πάγο νερού στον νότιο σεληνιακό πόλο.

Ο πάγος πιστεύεται ότι κρύβεται βαθιά μέσα σε κρατήρες όπου το φως του Ήλιου δεν φτάνει ποτέ. Θα ήταν ένας πολύτιμος φυσικός πόρος για τις μελλοντικές βάσεις στη Σελήνη, καθώς μπορεί να διασπαστεί σε οξυγόνο για τους αστροναύτες και υδρογόνο ως καύσιμο για διαστημικά σκάφη.

Δεν είναι όμως μόνο οι διαστημικές υπηρεσίες των ΗΠΑ και της Κίνας που βρίσκονται σε κούρσα για τη Σελήνη. Στο παιχνίδι συμμετέχουν πλέον και εταιρείες που ποντάρουν στην υπόσχεση μιας μελλοντικής σεληνιακής οικονομίας.

Το Space.com παραθέτει τις ιδιωτικές αποστολές που προγραμματίζονται για φέτος.

Blue Origin

Η Blue Origin, η διαστημική εταιρεία του Τζεφ Μπέζος, ανακοίνωσε τον Νοέμβριο ότι ελπίζει να εκτοξεύσει στις αρχές του 2026 την πρώτη της σεληνάκατο, το Blue Moon Pathfinder.

To σκάφος, το οποίο θα εκτοξευτεί με τον νέο επαναχρησιμοποιούμενο πύραυλο New Glenn της εταιρείας, θα δοκιμάσει τις τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν στην εμπορική σεληνάκατο Blue Moon (κεντρική εικόνα), η οποία θα μπορεί να μεταφέρει φορτία τριών τόνων για λογαριασμό της NASA ή άλλων πελατών.

Το Blue Moon Pathfinder θα προσεδαφιστεί κοντά στον νότιο πόλο της Σελήνης και θα μεταφέρει ένα όργανο της NASA που θα εξετάσει πώς τα καυσαέρια της σεληνακάτου εκτινάσσουν σκόνη από το έδαφος, ένα δυνητικά σημαντικό πρόβλημα για τις μελλοντικές αποστολές.

Firefly

Η εταιρεία Firefly, με έδρα στο Τέξας, θα επιχειρήσει τη δεύτερη προσσελήνωσή της μετά την ιστορική περυσινή προσεδάφιση της σεληνακάτου Blue Ghost.

Η εταιρεία συμμετέχει σε πρόγραμμα της NASA για μεταφορές φορτίων.

Το Blue Ghost M2 θα εκτοξευτεί με πύραυλο Falcon 9 της SpaceX το δεύτερο τρίμηνο του 2026 το νωρίτερο.

Θα επιχειρήσει να προσεδαφιστεί στην αθέατη πλευρά της Σελήνης, κάτι που μόνο η Κίνα έχει καταφέρει μέχρι σήμερα.

Η σεληνάκατος θα μεταφέρει έξι φορτία για λογαριασμό κυβερνήσεων ή εταιρειών, ανάμεσά τους το τροχοφόρο ρομπότ Rashid των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Με τον ίδιο πύραυλο θα εκτοξευτεί ο δορυφόρος Lunar Pathfinder της ευρωπαϊκής διαστημικής υπηρεσίας ESA, ο οποίος θα τεθεί σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη με το σκάφος Elytra της Firefly.

Το Elytra θα χρησιμεύσει επίσης ως αναμεταδότης για την επικοινωνία του Blue Ghost M2 με τη Γη, καθώς το σήμα δεν μπορεί να ταξιδέψει απευθείας από την αθέατη πλευρά της Σελήνης.

Intuitive Machines

Φέτος, η αμερικανική Intuitive Machines θα επιχειρήσει για τρίτη φορά να φτάσει στην επιφάνεια της Σελήνης. Στις δύο προηγούμενες απόπειρες η σεληνάκατος προσεδαφίστηκε γυρισμένη στο πλάι και δεν λειτούργησε κανονικά.

Η νέα αποστολή IM-3 σχεδιάζεται να εκτοξευτεί το δεύτερο εξάμηνο του έτους με πύραυλο Falcon 9 της SpaceX. Θα επιχειρήσει να προσεδαφιστεί στο Reiner Gamma στην ορατή πλευρά της Σελήνης, μια περιοχή όπου έχει εντοπιστεί μια μυστηριώδης μαγνητική ανωμαλία. Η σεληνάκατος θα μεταφέρει μαγνητόμετρα και άλλα επιστημονικά όργανα της NASA.

Astrobotic

Η πρώτη σεληνάκατος της αμερικανικής Astrobotic, με την ονομασία Peregrine, εμφάνισε βλάβη μετά την εκτόξευσή της τον Ιανουάριο του 2024 και κατέπεσε στον Εορυνικό.

Για τον φετινό Ιούλιο, η εταιρεία με έδρα την Πενσιλβάνια προγραμματίζει την εκτόξευση της σεληνακάτου Griffin, η οποία θα προσεδαφιστεί στον νότιο πόλο.

Το Griffin σχεδιαζόταν αρχικά να μεταφέρει το τροχοφόρο ρομπότ Viper της NASA, του οποίου όμως η εκτόξευση αναβλήθηκε για μελλοντική αποστολή.

Στη θέση του, η σεληνάκατος θα μεταφέρει το τετράτροχο ρομπότ Flip της εταιρείας Astrolab, μαζί με το πολύ μικρότερο CubeRover της ίδιας της Astrobotic.