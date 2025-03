Προσσεληνώθηκε με επιτυχία το Blue Ghost της Firefly – Μεταφέρει επιστημονικά φορτία της NASA

Η σεληνάκατος Blue Ghost προσεδαφίστηκε με επιτυχία στην επιφάνεια της Σελήνης, ανακοίνωσε η Firefly Aerospace. Το ρομποτικό όχημα έγινε το δεύτερο ιδιωτικό διαστημόπλοιο που πραγματοποιεί ομαλή προσγείωση.

Το σκάφος προσεδαφίστηκε στις 10:34 ώρα Ελλάδος. «Έγινε η επαφή, είμαστε στο φεγγάρι», δήλωσε ο αρχιμηχανικός του Blue Ghost, Γουίλ Κούγκαν, κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής μετάδοσης από την αίθουσα επιχειρήσεων.

«Έχουμε λίγη σεληνιακή σκόνη στις μπότες μας», δήλωσε λίγα λεπτά αργότερα ο Τζέισον Κιμ, διευθύνων σύμβουλος της Firefly. Η προσγείωση πραγματοποιήθηκε κοντά σε ένα αρχαίο ηφαιστειακό άνοιγμα στο «Mare Crisium», μια μεγάλη λεκάνη στη βορειοανατολική γωνία της πλευράς του φεγγαριού που είναι στραμμένη προς τη Γη.

Το σκάφος Blue Ghοst της Firefly ανέλαβε να μεταφέρει 11 επιστημονικά φορτία για λογαριασμό της NASA, η τρίτη ιδιωτική αποστολή που χρηματοδοτεί η υπηρεσία μέσω του προγράμματος Εμπορικών Υπηρεσιών Σεληνιακών Φορτίων (CLPS).

Η Firefly Aerospace ενημέρωσε με ανάρτησή της ότι μετά την επιτυχή προσγείωση στη Σελήνη, η Firefly θα παραχωρήσει ζωντανή συνέντευξη Τύπου στις 12:30 το μεσημέρι της Κυριακής όσον αφορά την κάθοδο της σεληνάκατου και τις τελευταίες λεπτομέρειες σχετικά με τις επιχειρήσεις του BlueGhost τις επόμενες δύο εβδομάδες.

Τις προηγούμενες ημέρες είχε δει το φως της δημοσιότητας ένα βίντεο 90 δευτερολέπτων, με το Blue Ghost να πετά σε μικρό ύψος πάνω από την αθέατη πλευρά του φεγγαριού, καθώς ετοιμαζόταν να προσεδαφιστεί στην «Θάλασσα των Κρίσεων».

Το βίντεο, το οποίο έχει επιταχυνθεί κατά δέκα φορές, τραβήχτηκε από ύψος 100 χιλιομέτρων πάνω από την αθέατη πλευρά, ανέφερε η Firefly. Στο κάτω μέρος της εικόνας διακρίνονται οι προωστήρες, ενώ δεξιά και αριστερά βρίσκονται οι ηλιακοί συλλέκτες.

Μεταξύ των χωρών, των εταιρειών και των οργανισμών που επιχείρησαν τον 21ο αιώνα να προσεδαφιστούν ομαλά στο φεγγάρι, μόνο η Κίνα μπορεί να ισχυριστεί ότι πέτυχε πλήρως την πρώτη προσπάθεια, αναφέρουν οι New York Times. «Άλλοι, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από την Ινδία, τη Ρωσία, μια ισραηλινή μη κερδοσκοπική εταιρεία και μια ιαπωνική εταιρεία, όλοι συνετρίβησαν δημιουργώντας νέους κρατήρες στη σεληνιακή επιφάνεια» σημειώνεται στο άρθρο.

