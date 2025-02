Δεν είναι ειδικά εφέ – Είναι η θέα από μια σεληνάκατο που πλησιάζει το φεγγάρι

Σε ένα βίντεο 90 δευτερολέπτων που μοιάζει να βγήκε από ταινία επιστημονικής φαντασίας, η σεληνάκατος Blue Ghost της αμερικανικής εταιρείας Firefly Aerospace πετά σε μικρό ύψος πάνω από την αθέατη πλευρά του φεγγαριού, καθώς ετοιμάζεται να προσεδαφιστεί στην «Θάλασσα των Κρίσεων» την ερχόμενη Κυριακή.

«Το αίσθημα που έχεις όταν κοιτάζεις από το παράθυρο και συνειδητοποιείς ότι σχεδόν έχεις φτάσει στο σπίτι» έγραψε η τεξανή εταιρεία στην ανάρτησή της στο Χ.

Το σκάφος Blue Ghοst της Firefly ανέλαβε να μεταφέρει 11 επιστημονικά φορτία για λογαριασμό της NASA, η τρίτη ιδιωτική αποστολή που χρηματοδοτεί η υπηρεσία μέσω του προγράμματος Εμπορικών Υπηρεσιών Σεληνιακών Φορτίων (CLPS).

That feeling you get when you look out the window and realize you’re almost home! T-4 days until we land in the Moon. Blue Ghost will reach her final destination no earlier than 2:34 am CST on March 2. We’ll start the joint livestream with @NASA at 1:20 am CST, approximately 75… pic.twitter.com/t5TN85zpmM

