Πρώτη προσγείωση ιδιωτικής εταιρείας στη Σελήνη και η πρώτη εδώ και 50 χρόνια

Ένα διαστημόπλοιο που κατασκευάστηκε και πέταξε από την εταιρεία Intuitive Machines LUNR.O με έδρα το Τέξας προσγειώθηκε κοντά στο νότιο πόλο της σελήνης, η πρώτη προσγείωση των ΗΠΑ στην επιφάνεια της σελήνης εδώ και περισσότερο από μισό αιώνα και η πρώτη που επιτυγχάνεται από τον ιδιωτικό τομέα. Το εξάποδο ρομπότ προσεδάφισης, που ονομάστηκε Οδυσσέας, προσγειώθηκε περίπου στις 6:23 μ.μ. EST (σ.σ. 01:23 τα ξημερώματα Παρασκευής), ανέφεραν η εταιρεία και οι σχολιαστές της NASA σε κοινή διαδικτυακή μετάδοση της προσεδάφισης από το κέντρο επιχειρήσεων της Intuitive Machines στο Χιούστον.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το διαστημικό σκάφος πιστεύεται ότι προσγειώθηκε σε έναν κρατήρα με την ονομασία Malapert A κοντά στον νότιο πόλο της σελήνης, σύμφωνα με την διαδικτυακή μετάδοση. Η προσεδάφιση, μία ημέρα μετά την επίτευξη σεληνιακής τροχιάς του διαστημικού σκάφους και μία εβδομάδα μετά την εκτόξευσή του από τη Φλόριντα, επιβεβαιώθηκε από σήματα που διακτινίστηκαν περίπου 384.000 χλμ. πίσω στον έλεγχο της αποστολής.

Όμως η επικοινωνία με το όχημα χρειάστηκε αρκετά λεπτά για να αποκατασταθεί και το αρχικό σήμα ήταν ασθενές, αφήνοντας τον έλεγχο της αποστολής αβέβαιο ως προς την ακριβή κατάσταση και τη θέση της προσεδάφισης, σύμφωνα με τους ελεγκτές πτήσης που ακούστηκαν στη διαδικτυακή μετάδοση. Το διαστημικό σκάφος δεν είχε σχεδιαστεί για να παρέχει ζωντανό βίντεο του συμβάντος (σ.σ. εν έτει 2024;). Παρόλα αυτά υπάρχουν φωτογραφίες.

Η προσγείωση έγινε μετά από μια δυσλειτουργία της τελευταίας στιγμής με το αυτόνομο σύστημα πλοήγησης του διαστημικού σκάφους, που απαίτησε από τους μηχανικούς στο έδαφος να το παρακάμψουν.

Το όχημα μεταφέρει μια σειρά από επιστημονικά όργανα και τεχνολογικές επιδείξεις για τη NASA και διάφορους εμπορικούς πελάτες, σχεδιασμένα να λειτουργούν για επτά ημέρες με ηλιακή ενέργεια πριν ο ήλιος δύσει πάνω από την πολική τοποθεσία προσεδάφισης.

Το ωφέλιμο φορτίο της NASA θα επικεντρωθεί στη συλλογή δεδομένων σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις του διαστημικού καιρού με την επιφάνεια της σελήνης, τη ραδιοαστρονομία και άλλες πτυχές του σεληνιακού περιβάλλοντος για μελλοντικούς προσεδαφιστές και την προγραμματισμένη επιστροφή αστροναυτών της NASA αργότερα μέσα στη δεκαετία.

Your order was delivered… to the Moon! 📦@Int_Machines‘ uncrewed lunar lander landed at 6:23pm ET (2323 UTC), bringing NASA science to the Moon’s surface. These instruments will prepare us for future human exploration of the Moon under #Artemis. pic.twitter.com/sS0poiWxrU

