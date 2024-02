Ο «Οδυσσέας» προσσεληνώθηκε και κάπως έτσι οι ΗΠΑ επέστρεψαν στη Σελήνη μετά από μισό αιώνα

Για πρώτη φορά μετά από μισό αιώνα, ένα αμερικανικής κατασκευής διαστημόπλοιο προσγειώθηκε στο φεγγάρι.

Πρόκειται για το πρώτο αμερικανικό σκάφος στο φεγγάρι μετά το Apollo 17 το 1972 , το τελευταίο κεφάλαιο στο εκπληκτικό επίτευγμα της ανθρωπότητας να στείλει ανθρώπους στο φεγγάρι και να τους φέρει όλους πίσω ζωντανούς. Αυτό είναι ένα κατόρθωμα που δεν έχει επαναληφθεί ή έστω επιχειρηθεί έκτοτε.

Το διαστημικό σκάφος που ονομάζεται «Οδυσσέας» και είναι λίγο μεγαλύτερο από έναν τηλεφωνικό θάλαμο, έφτασε στη νότια πολική περιοχή του φεγγαριού στις 6:23 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ευρώπης την Πέμπτη.

Την είδηση επιβεβαίωσε ο CEO της αεροδιαστημικής εταιρείας του Χιούστον Intuitive Machines, Στιβ Άλτεμους: «Γνωρίζω ότι ήταν αγχωτική η διαδικασία, αλλά βρισκόμαστε στην επιφάνεια και το όχημα αναμεταδίδει. Καλώς ήρθατε στη Σελήνη».

«Σήμερα, για πρώτη φορά σε περισσότερο από μισό αιώνα, οι ΗΠΑ επέστρεψαν στη Σελήνη», επισήμανε από την πλευρά του ο διευθυντής της NASA, Μπιλ Νέλσον.

«Σήμερα, για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, μια ιδιωτική εταιρεία, μια αμερικανική εταιρεία, πραγματοποίησε το ταξίδι έως τη Σελήνη» συνέχισε.

