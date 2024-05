Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ έκανε μια σύντομη αναφορά στη σύζυγό του Κέιτ Μίντλετον εν μέσω της μάχης της με τον καρκίνο.

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας παρευρέθηκε στα εγκαίνια του James Place Newcastle την Τρίτη στο Tyne της Αγγλίας, όπου μερικοί άνθρωποι ρώτησαν για την Κέιτ και τα παιδιά.

«Όλα πάνε καλά», απάντησε ο μελλοντικός βασιλιάς της Αγγλίας.

Ο Γουίλιαμ ευχαρίστησε επίσης τις γυναίκες, οι οποίες ήταν ντυμένες με βρετανικές σημαίες, που επισκέφθηκαν το νέο κέντρο της φιλανθρωπικής οργάνωσης, το οποίο θα προσφέρει βοήθεια σε άνδρες που αντιμετωπίζουν κρίσεις αυτοκτονίας στην περιοχή.

Prince William gives an update on Kate and the kids pic.twitter.com/ZH63bi8zx1

— Daily Mail Online (@MailOnline) April 30, 2024