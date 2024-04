Κέιτ Μίντλεντον: Τιμήθηκε από τον βασιλιά Κάρολο για την δημόσια προσφορά της

Μια πολύ τιμητική και μοναδική διάκριση έλαβε η Κέιτ Μίντλεντον από τον βασιλιά Κάρολο, ο οποίος θέλησε να την τιμήσει για την χρόνια δημόσια προσφορά της. Συγκεκριμένα, ο 75χρονος Βρετανός μονάρχης έχρισε την μέλλουσα βασίλισσα «Μέλος του τάγματος των Συντρόφων της Τιμής».

Πιο αναλυτικά, η 42χρονη πριγκίπισσα της Ουαλίας έγινε «Βασιλική Σύντροφος» του τάγματος, που ιδρύθηκε το 1917 από τον βασιλιά Γεώργιο Ε’ για να απονέμεται σε άτομα που έχουν διακριθεί στους τομείς της Τέχνης, των Επιστημών, της Ιατρικής και της δημόσιας προσφοράς.

As Kate Middleton, Princess of Wales continues to stay away from the public eye amid battle with cancer, she and husband William have been honoured with new titles.

