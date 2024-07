5 μάσκες μαλλιών που δρουν ενώ κοιμάστε και υπόσχονται λάμψη και αναδόμηση

Τα λαμπερά και υγιή μαλλιά χρειάζονται μία σωστή και συστηματική ρουτίνα. Εκτός από τις θεραπείες που μπορείτε να κάνετε με την βοήθεια των experts, υπάρχουν και ορισμένα προϊόντα που πραγματικά λειτουργούν και αξίζει να τα εντάξετε στην καθημερινότητά (και τη βαλίτσα των διακοπών) σας.

Οι μάσκες μαλλιών μπορούν να δώσουν στα μαλλιά σας την αναδόμηση, την ενυδάτωση και την θρέψη που έχουν ανάγκη και μάλιστα όσο εσείς απολαμβάνετε τον ύπνο σας. Στην αγορά λοιπόν μπορείτε να βρείτε μάσκες μαλλιών που δρουν το βράδυ προς όφελος των μαλλιών σας.

Οι μάσκες αυτές βοηθούν στη βαθιά θρέψη και την αποκατάσταση των ταλαιπωρημένων, κατεστραμμένων ή εύθραυστων τρίχων. Μπορείτε να βρείτε επιλογές που ενυδατώνουν τα ξηρά μαλλιά, απαλύνουν το φριζάρισμα, χαρίζουν λάμψη, δυναμώνουν και ξεμπερδεύουν.

Αν λοιπόν θέλετε πιο δραστικά αποτελέσματα και την επόμενη μέρα τα μαλλιά σας να δείχνουν super λαμπερά, δεν έχετε από το να εφαρμόσετε στα μαλλιά σας μία μάσκα που θα κάνει τη δουλειά που πρέπει για σχεδόν 8 ώρες. Όταν ξυπνήσετε μπορείτε την ξεβγάλετε με χλιαρό νερό και να προχωρήσετε στο styling των μαλλιών σας. Το μόνο βέβαιο είναι ότι τα μαλλιά σας θα λατρέψουν αυτή την εντατική φροντίδα!

Overnight hair mask Cream mask and cap, Sephora

Εμπλουτισμένη με βιολογικό εκχύλισμα καρύδας και με 91% συστατικά φυσικής προέλευσης, αυτή η μάσκα θα χαρίσει στα μαλλιά σας λάμψη και αναζωογόνηση όσο εσείς απολαμβάνετε τον ύπνο σας. Ένα εξαιρετικά απλό τελετουργικό περιποίησης των μαλλιών που δρα σε βάθος, θα γίνει η αγαπημένη σας ρουτίνα πριν κοιμηθείτε!

Nutritive 8H Magic Night Serum, Kerastase

Ορός νυκτός για εντατική θρέψη & αναζωογόνηση. Το 8H Magic Night Serum είναι ένας πολύ θρεπτικός ορός νυκτός για ξηρά μαλλιά, και έρχεται να δώσει νέο νόημα στον όρο “ύπνος ομορφιάς”! Όσο εσείς κοιμάστε, αυτός ο ορός εντατικής δράσης θρέφει και ενδυναμώνει τα ξηρά σας μαλλιά παρέχοντάς τους όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται.

Silkamino- Mega-Moisturizing Maske, Drunk Elephant

Μια θεραπεία βαθιάς περιποίησης που δυναμώνει, λειαίνει και μαλακώνει τα διψασμένα, κατεστραμμένα ή βαμμένα μαλλιά — όλα χωρίς τη χρήση θειικών, σκληρών επιφανειοδραστικών ουσιών ή σιλικόνης που προκαλεί συσσώρευση υπολειμμάτων.

Bumble and Bumble While You Sleep Overnight Damage Repair Masque

Προσφέρετε στα μαλλιά σας 24ωρη αναδόμηση και δημιουργήστε τέλεια look! Η While You Sleep Overnight Damage Repair Masque θρέφει και αναδομεί τα κατεστραμμένα μαλλιά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε μία χρήση, η μάσκα αντιστρέφει την εμφάνιση της φθοράς – για ζωντανά, απαλά και υγιή μαλλιά.

Sweet Repair – Hair mask, Coco & Eve

Η Coco & Eve Sweet Repair Mask είναι ένας νέος τρόπος επανόρθωσης των μαλλιών που έχουν αποδυναμωθεί από τη θερμότητα, τις χημικές επεξεργασίες και τις βαφές. Ένα ισχυρό μείγμα που περιλαμβάνει Βιομιμητικά Κεραμίδια, Υαλουρονικό Οξύ και Vegan Κερατίνη, καθώς και εκχυλίσματα από πλούσιους σε βιταμίνες τροπικούς καρπούς που περιορίζουν τη φθορά, ενυδατώνουν και ενισχύουν τη λάμψη.

πηγή: grace.gr