DO’S: Κάνε πράγματα που μπορούν να ανεβάσουν την ψυχολογία σου. Ταυτόχρονα, ασχολήσου και με τον τομέα των ερωτικών, αλλά και με αυτόν των επαγγελματικών. Κανόνισε να βγεις από το σπίτι, να δεις δικούς σου ανθρώπους και γενικότερα να περάσεις καλά. Το έχεις μεγάλη ανάγκη! Πάρε τα ηνία and lead the way, καθώς το’ χεις! Κοινώς εμπιστεύσου τον εαυτό σου.

DON’TS: Μην αφήσεις την νευρικότητα που νιώθεις, να σε πάει πίσω σε αυτά που θέλεις να πραγματοποιήσεις. Μη διστάσεις να εκφράσεις ελεύθερα την άποψή σου. Ειδικά αν είσαι σίγουρος για κάτι. Μην αφήσεις τον εγωισμό σου να σε καθοδηγήσει και μην πάρεις αποφάσεις βασισμένος σε αυτό. Παράλληλα, στα ερωτικά, μην χάσεις τις ισορροπίες σου.