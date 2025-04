Διεθνή ΜΜΕ αναφέρονται σε ρεπορτάζ τους στα όσα έγιναν στα Εξάρχεια τα μεσάνυχτα του Σαββάτου και ξημερώματα Κυριακής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, άγνωστοι έριξαν μολότοφ, ενώ 21 αυτοκίνητα υπέστησαν φθορές, εκ των οποίων τα 5 πέντε καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Φθορές υπέστησαν μία οικία και ένα κατάστημα. Πλήθος κάδων σκουπιδιών παραδόθηκαν στις φλόγες.

Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε μεταξύ της οδού Καλλιδρομίου και του Λόφου Στρέφη.

Η Αστυνομία προχώρησε σε 72 συλλήψεις.

«Η Αθήνα στις φλόγες καθώς ταραξίες έριξαν βόμβες μολότοφ στην Αστυνομία», λέει το Russia Today, ενώ αναφέρεται στις συλλήψεις που έγιναν.

«Η οργή του κόσμου δεν έχει καταλαγιάσει δύο χρόνια μετά τη θανατηφόρα σύγκρουση τρένων τον Φεβρουάριο του 2023», σημειώνει το ρωσικό μέσο.

Η Daily Star γράφει για: «Χάος στην Αθήνα καθώς ξέσπασαν επεισόδια στο hotspot των βρετανικών διακοπών με πανδαιμόνιο από μολότοφ», μετά το μεγάλο δυστύχημα με τα τρένα το 2023.

Με τον ίδιο τρόπο αναφέρεται στα γεγονότα και η Evening Standard, υπογραμμίζοντας ότι πολλοί Βρετανοί επισκέπτονται τα Εξάρχεια.

To ρεπορτάζ της αναπαράγει το msn.com.



Οι Brussels Times αναφέρονται στον μεγάλο αριθμό των συλλήψεων από την Αστυνομία.

«Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι ταραχές ξεκίνησαν μετά από μια μουσική εκδήλωση σε τοπικό πάρκο. Γύρω στα μεσάνυχτα, περίπου 50 άτομα άρχισαν να επιτίθενται στο κοντινό αστυνομικό τμήμα. Οι ταραχές εξαπλώθηκαν γρήγορα σε παρακείμενους δρόμους», αναφέρει το ρεπορτάζ.

Επίσης, πολλοί λογαριασμοί στο Χ έχουν αναρτήσει βίντεο από τα Εξάρχεια.

#Athens is burning after petrol bomb riots see attacks on police – before 70 are arrested pic.twitter.com/ieQAyZ8Foc

— Uncensored News (@Uncensorednewsw) April 13, 2025