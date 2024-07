Τα φωτορεαλιστικά prints είναι η τάση της μόδας που δεν είδαμε ότι ερχόταν

Οι επόμενες εβδομάδες είναι για να διασκεδάσουμε και να απολαύσουμε τη ζωή στο έπακρο. Ναι, ακόμα κι αν είμαστε στην πόλη και όχι σε κάποιο νησί όπως θα θέλαμε, αντιμέτωπες με τα δεκάδες προβλήματα της καθημερινότητας και άλλες τόσες υποχρεώσεις. Είναι λογικό αν οι ενδυματολογικές μας επιλογές το καλοκαίρι αντανακλούν αυτήν την φιλοσοφία της ανεμελιάς, της χαράς και ακόμα και μιας μικρής επιπολαιότητας. Ας την επιτρέψουμε στον εαυτό μας!

Αυτό στιλιστικά μεταφράζεται σε slogan tees – μπλουζάκια με έξυπνα και ενίοτε αυθάδικα μηνύματα, κοσμήματα με κοχύλια ή παιχνιδιάρικα charms. Ευτυχώς, υπάρχει μεγάλη ποικιλία από διασκεδαστικά και χαριτωμένα trends που το καλοκαίρι περισσότερο από ποτέ θέλουμε να τα φορέσουμε. Αλλά αναμφισβήτητα, η πιο απροσδόκητη και πιο περίεργη τάση από όλες είναι τα φωτορεαλιστικά prints. Ναι, το ανερχόμενο αυτό look είναι ακριβώς όπως ακούγεται – ρούχα και αξεσουάρ με prints αληθινών εικόνων ή έργων τέχνης.

Φυσικά, δεν θα ήταν σωστό να συζητήσουμε για τα φωτορεαλιστικά prints χωρίς να αναφερθούμε πρώτα στον Jean Paul Gaultier – έναν πρωτοπόρο της τάσης, ο οποίος από τη δεκαετία του ’90 δημιουργεί το ένα illusion look μετά το άλλο. Σε παρόμοιο πλαίσιο, το 2021, η Heaven by Marc Jacobs προκάλεσε αίσθηση όταν πρωτοπαρουσίασε κομμάτια με εικόνες από την cult ταινία The Virgin Suicides της Sofia Coppola από τη δεκαετία του ’90 και το πρόσωπο της Kirsten Dunst σε μεγάλες διαστάσεις.

Η τάση των φωτορεαλιστικών prints έχει κατακτήσει τον κόσμο της μόδας με την απρόβλεπτη και εντυπωσιακή της φύση. Ρούχα που μοιάζουν με καμβάδες τέχνης, αποτυπώνοντας τοπία, πορτρέτα ή ακόμα και αντικείμενα της καθημερινότητας με εντυπωσιακή ακρίβεια, μας καλούν να εξερευνήσουμε μια νέα διάσταση της μόδας. Στα καταστήματα, βλέπουμε μπλουζάκια με ντομάτες και άλλα ζαρζαβατικά, αντικείμενα που αποκτούν pop νόημα όπως κουτάκια αναψυκτικών, ακόμα φωτογραφίες από αυγά-μάτια. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζουν τα μάξι φορέματα με φωτορεαλιστική εικόνα ενός μεγάλου λουλουδιού, το οποίο φέτος έχει γίνει πολύ δημοφιλές. Δεν λείπει όμως και το ζωικό βασίλειο, με εικόνες από δελφίνια ή άλογα.

Σας παρουσιάζουμε, λοιπόν, μέσα από φωτογραφίες, τρόπους να υιοθετήσετε την τάση των φωτορεαλιστικών prints και να εντυπωσιάσετε με την πρωτοτυπία και την fun διάθεση αυτό το καλοκαίρι.

