Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ρωσίας αφαίρεσε επίσημα την Πέμπτη τους Ταλιμπάν από τον κατάλογο των απαγορευμένων τρομοκρατικών οργανώσεων της χώρας, μια συμβολική κίνηση που υπογραμμίζει την αναθέρμανση των δεσμών της Μόσχας με τους de facto κυβερνήτες του Αφγανιστάν, όπως γράφουν οι Moscow Times.

«Η απαγόρευση που είχε θεσπιστεί προηγουμένως για τις δραστηριότητες των Ταλιμπάν έχει ανασταλεί», δήλωσε ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου, Όλεγκ Νεφέδοφ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

«Η απόφαση τίθεται αμέσως σε νομική ισχύ», επισήμανε.

Η απόφαση της Πέμπτης, η οποία ελήφθη κατά τη διάρκεια ακρόασης κεκλεισμένων των θυρών, ακολουθεί το αίτημα της Γενικής Εισαγγελίας τον περασμένο μήνα να αφαιρεθούν οι Ταλιμπάν από τον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων.

Αν και η κίνηση αυτή δεν ισοδυναμεί με επίσημη διπλωματική αναγνώριση, αίρει ένα νομικό εμπόδιο για τους Ρώσους αξιωματούχους που συναναστρέφονται με τους Ταλιμπάν σε επίσημες εκδηλώσεις και θεωρείται ευρέως ως ένα βήμα προς την εξομάλυνση των σχέσεων των δύο πλευρών.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

⚡ On April 17, the Supreme Court of the Russian Federation suspended the terrorist status of the Taliban movement.

This ruling opens the way for the establishment of a full-fledged partnership with Kabul in the interests of Russian and Afghan peoples.https://t.co/HeGoaX7eha pic.twitter.com/bFl43IDBVN

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) April 18, 2025