Ταλιμπάν: Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο πρέπει να ασκήσει διώξεις κατά των Ισραήλ και ΗΠΑ, όχι εναντίον εμάς

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο θα πρέπει να ασκήσει δίωξη κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ, όχι κατά των Ταλιμπάν, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών του Αφγανιστάν, Μοχάμαντ Ναμπί Ομάρι.

«Αν αυτά ήταν δίκαια και αληθινά δικαστήρια, θα έπρεπε να είχαν φέρει την Αμερική στο δικαστήριο, επειδή είναι η Αμερική που έχει προκαλέσει πολέμους», είπε σε εκδήλωση στην πόλη Χοστ, στην οποία συμμετείχε δημοσιογράφος του AFP, προσθέτοντας ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου θα έπρεπε επίσης να οδηγηθεί στο δικαστήριο.

Ο επικεφαλής εισαγγελέας του ΔΠΔ, Καρίμ Χαν δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι ζητά εντάλματα σύλληψης για υψηλόβαθμους ηγέτες των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν για τη δίωξη των γυναικών, ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.

The International Criminal Court’s chief prosecutor Karim Khan seeking arrest warrants for the Taliban’s spiritual leader Haibatullah Akhundzada and its chief justice, accusing them of persecuting women in Afghanistan. pic.twitter.com/iiBlWQfo4k

— Al Jazeera English (@AJEnglish) January 24, 2025