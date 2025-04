«Στις τοξικές σχέσεις, κανείς δεν έχει ανοσία»: Το «Toxic» δίνει φωνή στα κακοποιημένα άτομα του κόσμου

Η Ελίζαμπεθ Τσέιμπερς είναι στα «σκαριά» μιας νέας σειράς με τίτλο «Toxic» και είναι έτοιμη να μιλήσει για εμπειρίες οι οποίες είναι βγαλμένες από αυτό ακριβώς που υπόσχεται ο τίτλος: τις τοξικές σχέσεις.

Στο πρώτο τρέιλερ για την εξαμερή σειρά Investigation Discovery, η Τσέιμπερς εμφανίζεται να παίρνει συνέντευξη από μια γυναίκα η οποία κακοποιούταν από τον βίαιο σύντροφό της. Η Τσέιμπερς αναφέρεται επίσης εν συντομία στις δικές της εμπειρίες με τον πρώην σύζυγό της Άρμι Χάμερ.

«Όταν πρόκειται για τοξικές σχέσεις, κανείς δεν έχει ανοσία», λέει, καθώς στον καθρέφτη ενός αυτοκινήτου εμφανίζεται μια φωτογραφία της Τσέιμπερς, 42 ετών, και του Χάμερ, 38 ετών, σε πιο ευτυχισμένες στιγμές.

«Το ταξίδι μέσα από το δικό μου σπαραγμό με οδήγησε πίσω στις ρίζες μου ως ερευνητική δημοσιογράφο», συνεχίζει η δημιουργός του «Toxic», πριν το τρέιλερ κόψει το βίντεο με την Τσέιμπερς να παίρνει συνεντεύξεις από ειδικούς καθώς και από άλλες γυναίκες και άνδρες που μιλούν για τα τραύματά τους.

«Οι άνδρες σπάνια λογοδοτούν»

Ελίζαμπεθ Τσέιμπερς και Άρμι Χάμερ

Οι Τσέιμπερς και Χάμερ παντρεύτηκαν το 2010 και ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους τον Ιούλιο του 2020. Λίγες ημέρες αργότερα, κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, επικαλούμενη αγεφύρωτες διαφορές. Το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2023.

Αφού χώρισαν οι δρόμοι τους, ο Χάμερ κατηγορήθηκε από πολλές γυναίκες για κακοποίηση, την οποία ο ηθοποιός «Call Me by Your Name» αρνήθηκε.

Η Τσέιμπερς εμφανίστηκε αργότερα στην ριάλιτι σειρά του Hulu «Grand Cayman: Secrets in Paradise», η οποία γυρίστηκε την άνοιξη του 2023. Όταν η σειρά προβλήθηκε τον Απρίλιο του 2024, χαρακτήρισε το «πολύ δημόσιο» διαζύγιό της από τον Χάμερ «απόλυτη κόλαση».

Η Ελίζαμπεθ Τσέιμπερς έχει επίσης εκφράσει την υποστήριξή της προς τον πρώην της εν μέσω της ανάρρωσής του. «Το μόνο που ήθελα πάντα ήταν να είναι νηφάλιος, υγιής και ευτυχισμένος. Και είναι αυτό», δήλωσε στο Elle τον Φεβρουάριο του 2023.

Η σχέση του Χάμερ με παιδιά τους

Η Τσέιμπερς γιόρτασε πρόσφατα τα πρώτα της Χριστούγεννα στο Λος Άντζελες μετά την επιστροφή της από το Γκραντ Κέιμαν της Καραϊβικής, δημοσιεύοντας φωτογραφίες της με την κόρη της Χάρπερ, 10 ετών, και τον γιο της Φορντ, 8 ετών, καθώς και ένα σπάνιο στιγμιότυπο του Χάμερ στο οποίο περνά χρόνο με τα παιδιά τους.

«Είναι πραγματικά παρών όταν είναι με τα παιδιά, και αυτό είναι το μόνο που μπορώ να ελπίζω», δήλωσε η Τσέιμπερς για τον Χάμερ σε συνομιλία της με το Elle το 2023. «Το μόνο που θέλεις είναι τα παιδιά σου να έχουν δύο σταθερούς γονείς, σωστά;».

«Αυτός είναι πάντα ο στόχος, οπότε ό,τι μπορώ να κάνω για να το υποστηρίξω αυτό, θα το κάνω», πρόσθεσε.

Στο τρέιλερ του «Toxic», η Τσέιμπερς λέει ότι θέλει να «βουτήξει βαθιά στην προσοχή» και τα «μοτίβα» των τοξικών σχέσεων στη σειρά, όπως «gaslighting, love-bombing, απομόνωση και απροκάλυπτα ψέματα».

«Το δικαστήριο της κοινής γνώμης είναι πολύ δύσκολο να αντιστραφεί», λέει αργότερα στην προεπισκόπηση, ενώ μιλάει με μια γυναίκα, προσθέτοντας: «Οι άνδρες σπάνια λογοδοτούν».

«Θέλω να βρω την αλήθεια», δήλωσε η Τσέιμπερς.

*Πηγή: People