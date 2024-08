Στις αρχές του 2021, ο Armie Hammer βρισκόταν σε ένα σημείο που πολλοί θα χαρακτήριζαν ως την κορυφή της καριέρας του. Μετά από μια σειρά επιτυχημένων ρόλων σε μεγάλες ταινίες, όπως το «Call Me by Your Name» (2017), όπου απέσπασε εξαιρετικές κριτικές για την ερμηνεία του και το «The Social Network» (2010), όπου ενσάρκωσε τους δίδυμους Winklevoss, ο Hammer είχε καθιερωθεί ως ένας από τους πολλά υποσχόμενους ηθοποιούς της γενιάς του. Είχε κερδίσει αναγνώριση για την ευελιξία του, με ρόλους που κυμαίνονταν από ρομαντικούς πρωταγωνιστές μέχρι πιο σκοτεινούς και πολύπλοκους χαρακτήρες. Το ταλέντο και η γοητεία του τον είχαν κάνει αγαπητό τόσο στο κοινό όσο και στους κριτικούς, ενώ οι παραγωγοί τον θεωρούσαν σίγουρη επιλογή για να ηγηθεί μεγάλων κινηματογραφικών πρότζεκτ.

Εκείνη την περίοδο, ο Hammer είχε ήδη συμφωνήσει να συμμετάσχει σε σημαντικές παραγωγές, όπως την ταινία «Shotgun Wedding» με την Jennifer Lopez και την τηλεοπτική σειρά «The Offer», η οποία θα εξερευνούσε τη δημιουργία της εμβληματικής ταινίας «The Godfather». Φαινόταν ότι ήταν έτοιμος να κατακτήσει νέες κορυφές στην καριέρα του, με πολλές ευκαιρίες ανοιχτές μπροστά του.

Ωστόσο, όλα άλλαξαν απότομα όταν τον Ιανουάριο του 2021 άρχισαν να εμφανίζονται σοβαρές καταγγελίες εναντίον του, οι οποίες γρήγορα εξελίχθηκαν σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της χρονιάς. Οι αποκαλύψεις για τις σκοτεινές πλευρές της προσωπικής του ζωής και οι κατηγορίες για σωματική και ψυχολογική κακοποίηση έθεσαν τέλος στη φαινομενικά ασταμάτητη πορεία του προς την επιτυχία και τον έφεραν αντιμέτωπο με την απόλυτη πτώση.

Λίγο πριν το ξέσπασμα των μακάβριων καταγγελιών, ο Armie Hammer ήταν προσφάτως χωρισμένος. Ο ηθοποιός είχε παντρευτεί το 2010 με την Elizabeth Chambers, μια τηλεοπτική προσωπικότητα και επιχειρηματία. Μαζί απέκτησαν δύο παιδιά και φαινόταν να έχουν μια ευτυχισμένη οικογένεια, που παρουσίαζαν συχνά στα social media και σε δημόσιες εμφανίσεις. Ωστόσο, τον Ιούλιο του 2020, μετά από δέκα χρόνια γάμου, το ζευγάρι ανακοίνωσε τον χωρισμό του. Η είδηση ήρθε ως έκπληξη για πολλούς, καθώς μέχρι τότε είχαν διατηρήσει την εικόνα μιας υγειούς σχέσης και μιας εξίσου ισχυρής οικογένειας. Η Elizabeth Chambers κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, επικαλούμενη «αγεφύρωτες διαφορές». Ο χωρισμός τους φάνηκε να είναι φιλικός, αν και αργότερα, με την έκρηξη του σκανδάλου, η Chambers ανέφερε ότι ήταν «σοκαρισμένη» και «συντετριμμένη» από τις αποκαλύψεις.

Τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τον γάμο του, ο Hammer φέρεται να είχε αρκετές ερωτικές σχέσεις. Αυτές οι σχέσεις και οι επικοινωνίες του με διάφορες γυναίκες μέσω social media έγιναν ο πυρήνας των καταγγελιών που έκαναν την εμφάνισή τους για πρώτη φορά το 2021. Οι αποκαλύψεις για τα προσωπικά του φετίχ και οι κατηγορίες για κακοποίηση προκάλεσαν σοκ, καταστρέφοντας τη δημόσια εικόνα του και φέρνοντας το τέλος της κάποτε πολλά υποσχόμενης καριέρας του.

Η αρχή του σκανδάλου

Όλα ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2021, όταν ένας λογαριασμός στο Instagram, με το όνομα House of Effie, δημοσίευσε μια σειρά από μηνύματα που φέρεται να είχαν σταλεί από τον Armie Hammer. Η Effie, η οποία ήταν τότε 24 ετών, κατήγγειλε ότι είχε μια μακροχρόνια εξωσυζυγική σχέση με τον Hammer που διήρκεσε περίπου τέσσερα χρόνια, από το 2016 έως το 2020. Η σχέση αυτή, όπως η ίδια περιέγραψε, ήταν ακραία και γεμάτη από κακοποιητικά στοιχεία. Σύμφωνα με την Effie, η σχέση τους ξεκίνησε με τη συναίνεσή της, αλλά εξελίχθηκε σε κάτι πολύ πιο σκοτεινό και επικίνδυνο.

Στα μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξε με τον Hammer, ο ηθοποιός εξέφραζε φαντασιώσεις που περιλάμβαναν κανιβαλισμό, βία και κυριαρχία. Σε ένα από τα μηνύματα, ο Hammer φέρεται να έγραψε: «Είμαι 100% κανίβαλος. Θέλω να σε φάω». Αυτές οι δηλώσεις, μαζί με άλλες εξίσου σοκαριστικές φαντασιώσεις, όπως το να πιει το αίμα της, να αφαιρέσει μέλη του σώματός της, να την κομματιάσει και να συνευρεθεί ερωτικά με τα μέλη της, προκάλεσαν σοκ και οργή όταν δημοσιεύθηκαν.

Η Effie δήλωσε επίσης ότι ο Hammer της είχε κάνει πλύση εγκεφάλου και την είχε χειραγωγήσει για να δεχτεί αυτές τις φαντασιώσεις, υποσχόμενος να τις πραγματοποιήσει. Η ίδια κατήγγειλε ότι ένιωθε εκφοβισμένη και παγιδευμένη, χωρίς να μπορεί να διακόψει τη σχέση.

Η Effie προχώρησε και σε πιο σοβαρές καταγγελίες, κατηγορώντας τον Hammer για βιασμό. Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, σε ένα περιστατικό το 2017, ο Hammer την βίαζε επί ώρες, ενώ τη χτυπούσε και τη βασάνιζε ψυχολογικά. Το περιστατικό αυτό, που καταγγέλθηκε δημόσια σε συνέντευξη Τύπου με τη δικηγόρο της, Gloria Allred, ήταν ίσως η πιο σοβαρή από τις κατηγορίες που αντιμετώπισε ο Hammer. Μετά τη δημοσιοποίηση αυτών των κατηγοριών, ο Hammer έγινε αντικείμενο έρευνας από την αστυνομία του Λος Άντζελες. Αν και δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες μέχρι στιγμής, η έρευνα συνεχίζεται.

Περισσότερες κατηγορίες έρχονται στην επιφάνεια

Εκτός από την Effie, αρκετές άλλες γυναίκες ήρθαν στο προσκήνιο με παρόμοιες καταγγελίες. Η influencer Courtney Vucekovich, μία άλλη πρώην σύντροφος του Hammer, αποκάλυψε ότι της ζήτησε να αφαιρέσει ένα από τα πλευρά της για να το μαγειρέψει και να το φάει. Η 23χρονη τότε Paige Lorenze, επίσης πρώην σύντροφός του, δήλωσε ότι ο Hammer την είχε χαράξει με ένα μαχαίρι με τα αρχικά του, και την είχε χρησιμοποιήσει σε πράξεις που την έκαναν να αισθάνεται «σαν αντικείμενο». «Μου έλεγε να βρούμε έναν ιατρό που μπορεί να μου αφαιρέσει κάποιο πλευρό που δε χρειάζομαι…ένα από τα πλευρά που βρίσκονται χαμηλά. Είπε επίσης ότι έχει μια μηχανή μπάρμπεκιου σπίτι του, όπου μπορούσε να το ψήσει και να το φάει. Μου έλεγε “αναρωτιέμαι τι γεύση θα είχε” και “είμαι σίγουρος ότι θα είχε τέλεια γεύση”». Η Lorenze δήλωσε πως κατά την περίοδο της σχέσης τους, η ίδια είχε πέσει σε κατάθλιψη και είχε χάσει απότομα βάρος, ως αποτέλεσμα της κακοποίησής της από τον άνθρωπο που κάποτε εμπιστευόταν. Επιπλέον, άλλες γυναίκες περιέγραψαν ένα παρόμοιο μοτίβο κακοποίησης και χειραγώγησης, όπου ο Hammer τις έκανε να αισθάνονται ότι δεν είχαν άλλη επιλογή από το να δεχτούν τις ακραίες επιθυμίες του.

Η δημόσια αντίδραση στις αποκαλύψεις αυτές ήταν καταστροφική για τον Hammer. Ο ηθοποιός απολύθηκε ή παραιτήθηκε από μια σειρά από κινηματογραφικά και τηλεοπτικά πρότζεκτ, ενώ η καριέρα του κατέρρευσε σχεδόν μέσα σε λίγες εβδομάδες. Ο Hammer αρνήθηκε τις κατηγορίες, επιμένοντας ότι όλες οι αλληλεπιδράσεις του με τις γυναίκες αυτές ήταν συναινετικές και βασίζονταν σε αμοιβαία κατανόηση και εμπιστοσύνη. Παρόλα αυτά, η δημόσια εικόνα του υπέστη σοβαρό πλήγμα, και η πιθανότητα να ανακάμψει επαγγελματικά φαίνεται εξαιρετικά αβέβαιη.

Το σκάνδαλο του Armie Hammer δεν αφορά μόνο την προσωπική του ζωή, αλλά φέρνει στην επιφάνεια ευρύτερα ζητήματα σχετικά με την κατάχρηση εξουσίας, την κακοποίηση και τα όρια της συναίνεσης. Η συζήτηση γύρω από την υπόθεση συνεχίζεται, καθώς περισσότερες λεπτομέρειες μπορεί να αποκαλυφθούν στο μέλλον, τόσο μέσω της συνεχιζόμενης έρευνας όσο και πιθανών δικαστικών διαδικασιών.

Η απελπισμένη προσπάθεια του Armie Hammer να επανέλθει στο προσκήνιο

Θα έλεγε κανείς ότι η περίπτωση του Hammer είναι από εκείνες που το cancel culture έπιασε. Προσωπικά, δε θεωρώ ότι αρμόζει να περιγράψουμε τα παραπάνω ως απλώς μια επιτυχημένη προσπάθεια για cancel. Όταν ένας άνθρωπος κατηγορείται (και μάλιστα από πολλά θύματα και με στοιχεία) για βιασμό και κακοποίση και εν τέλει έρχεται αντιμέτωπος με τις συνέπειες των πράξεών του, η φράση “επιτυχημένο cancel” φαντάζει λίγη και μικρή σε σχέση με τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Πρόσφατα ο ηθοποιός ξεκίνησε της δημόσιες εμφανίσεiς μετά από τρεισήμισι χρόνια, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να σώσει την εικόνα του (που να μην έσωνε). Ο Armie Hammer εμφανίστηκε στο podcast «Painful Lessons» όπου μίλησε για το σκάνδαλο, με τρόπο οριακά αηδιαστικό. «Πλέον βρίσκομαι σε ένα σημείο που μπορώ να κοιτάω ότι έγινε από κάποια απόσταση και να λέω “Αυτό είναι γελοίο!”. Οι άνθρωποι με αποκαλούσαν κανίβαλο. Λες και έφαγα κόσμο! Τι;; Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις για να είσαι κανίβαλος; Πρέπει να φας ανθρώπους!», σχολίασε ο ηθοποιός που πριν λίγα χρόνια χαρακτήρισε τον εαυτό του «100% κανίβαλο» και που ζήτησε από τις συντρόφους του να του δώσουν το πλευρό τους για να το φάει. Φυσικά όλα τα παραπάνω λίγη σημασία έχουν και ο (πρώην;) ηθοποιός το γνωρίζει καλά. Όλη η συζήτηση περί ελευθερίας σεξουαλικής έκφρασης και φαντασιώσεων, στρέφει τους προβολείς μακριά από τις κατηγορίες για βιασμό και κακοποίηση – φερόμενες εγκληματικές πράξεις που έλαβαν χώρα στην πραγματική ζωή κι όχι σε κάποια φαντασίωση.

Πριν λίγες μέρες, η μητέρα του ηθοποιού μίλησε δημόσια για τον γιο της, αποκαλύπτοντας πως ο Armie Hammer κακοποιήθηκε σεξουαλικά όταν ήταν 14 ετών από έναν ιερέα στην εκκλησία τους. Αυτό, όπως είναι φυσικό, τον επηρέασε βαθύτατα με την μητέρα του να εντοπίζει σημαντικές αλλαγές στη συμπεριφορά του. Η μητέρα του συνέχισε λέγοντας πως η παραπάνω εμπειρία τον βύθισε στην κατάθλιψη και τις καταχρήσεις, αλλά πλέον ο ηθοποιός είναι “καθαρός” εδώ και σχεδόν 4 χρόνια και έχει ξαναβρεί την πίστη του στον χριστιανισμό. Τέλος, σε μια μοναδική προσπάθεια διαστρέβλωσης των γεγονότων, η μητέρα του ηθοποιού δήλωσε πως τα μηνύματα που αντάλλαξε με τις γυναίκες αυτές είναι πραγματικά αλλά δεν αποδεικνύουν τίποτα. «Κι εγώ μπορεί να δω ένα μωρό και να πω “Αχ θέλω να σε φάω!” αλλά αυτό δε σημαίνει ότι είμαι κανίβαλη», δήλωσε. Από το «θέλω να σε φάω» μέχρι την λεπτομερή περιγραφή νεκροφιλικών φαντασιώσεων, ένα ξέπλυμα δρόμος.

Πηγή: Grace