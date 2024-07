«Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις για να γίνεις κανίβαλος;»

Ο 37χρονος ηθοποιός εμφανίστηκε στην εκπομπή «Piers Morgan – Uncensored» για να μιλήσει για πρώτη φορά για τις καταγγελίες που έγιναν στο παρελθόν εναντίον του – συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών για σεξουαλική και σωματική κακοποίηση, καθώς και για κανιβαλισμό.

Το 2021, η άνοδός του στο Χόλυγουντ σταμάτησε μετά από καταγγελίες τεσσάρων γυναικών για σεξουαλική κακοποίηση. Κατηγορίες που ο ίδιος διέψευσε με σθένος, επιμένοντας ότι κάθε συνάντηση ήταν απολύτως συναινετική.

Ο Άρμι Χάμερ κατηγορήθηκε συγκεκριμένα για βιασμό, κακοποίηση, σεξουαλικό εξαναγκασμό αλλά και για το γεγονός ότι έστελνε μηνύματα σε διάφορες γυναίκες που περιείχαν κανιβαλιστικές φαντασιώσεις.

Ο Βρετανός δημοσιογράφος δεν έχασε χρόνο και από την αρχή της κουβέντας ξεκίνησε με την επίμαχη ερώτηση:

«Ας ασχοληθούμε πρώτα απ’ όλα με τον ελέφαντα στο δωμάτιο. Είστε κανίβαλος;».

Ο ηθοποιός απάντησε: «Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε για να είστε κανίβαλος; Πρέπει να έχεις φάει πραγματικά κάποιον».

Αργότερα ο δημοσιογράφος τον ρώτησε ευθέως αν είχε «φάει ποτέ ανθρώπινη σάρκα», με τον Χάμερ να απαντά:

«Όχι. Παρεμπιπτόντως, δεν ήταν μια ερώτηση που πίστευα ποτέ ότι θα έπρεπε να απαντήσω. Αλλά όχι, ποτέ».

Ο ηθοποιός ρωτήθηκε στη συνέχεια και για τις σεξουαλικές του σχέσεις μετά το τέλος του γάμου του με την Ελίζαμπεθ Τσέιμπερς.

