DO’S: Φέρε τα επαγγελματικά, αλλά και τα ερωτικά σου, στο προσκήνιο. Κάνε focus στο να επιλύσεις τα θέματα που υπάρχουν εκεί μεν, με ηρεμία και χαλαρή διάθεση δε. Αν θες να δεις αποτελέσματα, έτσι; Αν θες απλά να τσακωθείς με όλο τον κόσμο, go for it, γιατί να σου πω εγώ το αντίθετο; (ΝΟΤ!) Η μέρα σηκώνει και δημιουργικές δραστηριότητες. Μην ξεχνιόμαστε!

DON’TS: Μην επιχειρήσεις να κάνεις το οτιδήποτε, αν δεν έχεις πρώτα συλλέξει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεσαι. Μην αγνοείς λεπτομέρειες που σε εσένα φαίνονται ασήμαντες, αλλά γενικώς κρύβουν όλη την ουσία. Μην αγνοήσεις τις ευκαιρίες που θα σου παρουσιαστούν σήμερα, αν θες να ξελασπώσεις τον εαυτό σου κάπως. Μην κάνεις περιττά έξοδα.