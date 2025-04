«Έχει κάνει μια συμφωνία με τον διάβολο»: Η Τζέιν Φόντα κατακεραυνώνει τον Τραμπ – ξανά

Η Τζέιν Φόντα ξαναχτυπά. Μετά τον συγκινητικό λόγο της στα βραβεία SAG με την έμμεση κριτική της στην πολιτική του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε σχέση με την λεγόμενη «woke ατζέντα», η ηθοποιός εξαπέλυσε τα «πυρά» της για άλλη μια φορά.

Η Τζέιν Φόντα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε μαζί με εκπροσώπους της Greenpeace, κατηγόρησε τον Τραμπ πως έχει ταχθεί ανοιχτά υπέρ της βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων και πως έτσι βάζει σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και το περιβάλλον.

Actor and environmental activist Jane Fonda criticised Donald Trump’s environmental policies and the government’s absence from negotiations on the Global Ocean Treaty 🔗 https://t.co/gjP3qwljTV pic.twitter.com/K8oIrmSlIU

— Sky News (@SkyNews) April 24, 2025