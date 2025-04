ΟΑΚΑ: Ένταση στο φινάλε με οπαδούς και τον Μπάνκι (vid)

Η Εφές «έσπασε» την έδρα του Παναθηναϊκού, πήρε το Game 2 της σειράς με 76-79 και ο Λούκα Μπάνκι κατά την έξοδό του από το παρκέ τα είπε σε… έντονο ύφος με οπαδούς των «πράσινων».

Το ματς εξελίχθηκε σε θρίλερ στο τέλος και όπως ήταν φυσικό οι παλμοί ήταν στο… κόκκινο με τον Ιταλό τεχνικό των Τούρκων να απαντά στον κόσμου που ήταν δίπλα στη φυσούνα κατά την αποχώρησή του.

Luca Banchi got into heated arguments with PAO fans after Game 2 😳 pic.twitter.com/VYXewBc9rb

— BasketNews (@BasketNews_com) April 24, 2025