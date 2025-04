Κλειστό το αεροδρόμιο στο Τορόντο – Αναφορές για πυροβολισμούς

Έκλεισε ο τερματικός σταθμός του αεροδρομίου Pearson στο Τορόντο μετά από αναφορές για πυροβολισμούς στην αίθουσα των αναχωρήσεων.

Ένας μάρτυρας περιέγραψε ότι άκουσε «δυνατούς θορύβους» κοντά στην παραλαβή αποσκευών.

Οι πυροβολισμοί στο αεροδρόμιο του Τορόντο σημειώθηκαν γύρω στις 7 π.μ. το πρωί, τοπική ώρα.

🚨🇨🇦 BREAKING: TORONTO PEARSON SHOOTING LOCKDOWN — ONE CRITICALLY INJURED

Toronto Pearson International Airport’s Terminal 1 went into full lockdown just now after reports of a shooting in the Departures area.

Peel Police swarmed the scene, with 30+ cruisers and paramedics… pic.twitter.com/ip364dOXlo

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 24, 2025