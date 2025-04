Αυτή είναι η πλουσιότερη ηθοποιός στον κόσμο αλλά οι περισσότεροι δε γνωρίζουμε το όνομά της

Έχει συγκεντρώσει με τα χρόνια μια περιουσία που είναι πολλαπλάσια από την περιουσία αρκετών από τους πλουσιότερους αστέρες του Χόλιγουντ. Κάποιοι πικρόχολοι θα ισχυρίζονταν ότι η πορεία της προς τον αφάνταστο πλούτο εξηγείται, αφού είναι παντρεμένη με έναν πολυεκατομμυριούχο επιχειρηματία που ίδρυσε πολλές εταιρείες ιδιωτικών μετοχών. Όμως, σύμφωνα με την Τζέιμι Γκερτζ, την πλουσιότερη ηθοποιό του κόσμου, η πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων περιουσία της αποκτήθηκε χάρη στην εφευρετικότητα της ίδιας και του συζύγου της, καθώς εκείνη έβγαζε περισσότερα χρήματα από εκείνον όταν πρωτογνωρίστηκαν τη δεκαετία του 1980.

Από την ηθοποιία στις επιχειρήσεις

Η περιουσία της 59χρονης ηθοποιού, Τζέιμι Γκερτζ, αξίζει τώρα περίπου 8 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Celebrity Net Worth, γεγονός που την καθιστά πολύ πιο πλούσια από μερικούς από τους μεγαλύτερους αστέρες του Χόλιγουντ, όπως ο Τομ Κρουζ, ο Μπραντ Πιτ και η Τζένιφερ Λόπεζ.

Τα πλούτη της Γκερτζ ξεπερνούν ακόμη και αυτά άλλων διάσημων πλούσιων καλλιτεχνών, όπως η Τέιλορ Σουίφτ, η οποία αξίζει 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια μετά την επιτυχία της περιοδείας της Eras Tour, και ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, του οποίου οι ταινίες blockbuster και τα αξιοζήλευτα συμβόλαια τον έχουν κάνει να αξίζει περίπου 5,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Όπως εξηγεί η Γκερτζ, έβαλε σε δεύτερη μοίρα την προσοδοφόρα καριέρα της ως ηθοποιός μετά τον γάμο της και επικεντρώθηκε στο να κάνει μαζί με τον σύζυγό της Τόνι Ρέσλερ -η περιουσία του οποίου αξίζει 10,9 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Forbes- επιχειρηματικές συμφωνίες υψηλού προφίλ.

«Πλήρωσα τις πρώτες μας διακοπές»

Σε μια συνέντευξη του Hollywood Reporter το 2018, η πρωταγωνίστρια της πολύ αγαπημένης ταινίας των 80s, Lost Boys, διευκρίνισε ότι η άνοδός της στις τάξεις των υπερ-πλούσιων δεν ήταν τόσο απλή όσο το να παντρευτεί απλώς τον πλούτο.

«Όλοι νομίζουν ότι παντρεύτηκα έναν πλούσιο τύπο» είπε. «Αλλά έβγαζα περισσότερα χρήματα -πολύ περισσότερα χρήματα- από τον Τόνι όταν τον γνώρισα. Πλήρωσα για το πρώτο μας σπίτι. Πλήρωσα για τις πρώτες μας διακοπές» συνέχισε. «Τον παντρεύτηκα επειδή τον ερωτεύτηκα».

Ο τότε μοσιοσχεσίτης της Γκερτζ την έφερε σε επαφή με τον Ρέσλερ, που εργαζόταν στην επενδυτική τράπεζα Drexel Burnham Lambert

«Δεν ήξερε τις ταινίες της»

Ο τότε μοσιοσχεσίτης της Γκερτζ την έφερε σε επαφή με τον Ρέσλερ, που εργαζόταν στην επενδυτική τράπεζα Drexel Burnham Lambert, η οποία θα κήρυττε πτώχευση το 1990 λόγω παράνομων συναλλαγών σε ακάλυπτα ομόλογα.

Εκείνη την εποχή, η Γκετς πρωταγωνιστούσε με τον Τζέισον Πάτρικ στο Lost Boys, σε ένα καλτ σήμερα έργο «για δύο ανθρώπους που αυτοκτονούν κάθε βράδυ».

Στην ίδια συνέντευξη του Hollywood Reporter, ο Ρέσλερ δήλωσε ότι δεν γνώριζε πολλά για τη μελλοντική του σύζυγο εκείνη την εποχή, εκτός από το ότι ήταν μια «εργαζόμενη ηθοποιός», και ότι δεν ήξερε καν τις ταινίες και τις τηλεοπτικές σειρές που είχε κάνει μέχρι τότε.

Αλλά η σύνδεση ήταν άμεση για τους δύο, αν και η Γκερτζ αστειεύτηκε ότι η οικογένειά της ίσως να προτιμούσε να είχε παντρευτεί «γιατρό ή δικηγόρο».

Μετά τα 80s το χάος

Η Γκερτζ θα γνώριζε στη συνέχεια μεγάλη επιτυχία στο πλευρό μερικών από τους μεγαλύτερους αστέρες της δεκαετίας του 1980.

Το 1987, εμφανίστηκε στις ταινίες Less Than Zero με τα μέλη του θρυλικού Brat Pack, Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ και Άντριου ΜακΚάρθι, και The Lost Boys, η οποία είχε ένα ensemble cast από ανερχόμενα αστέρια όπως οι Τζέισον Πάτρικ, Κίφερ Σάδερλαντ, Κόρι Χέιμ και Κόρι Φέλντμαν.

Ένας από τους σημαντικούς ρόλους της στη δεκαετία του ’90 ήταν ένας δευτερεύων ρόλος ως αρραβωνιαστικιά του χαρακτήρα του Μπιλ Πάξτον στο Twister (1996), ενώ αργότερα επικεντρώθηκε στην τηλεόραση για τις επόμενες δύο δεκαετίες με πρωταγωνιστικό ρόλο στην κωμική σειρά Still Standing του CBS και στην κωμωδία επιστημονικής φαντασίας The Neighbors του ABC.

Αλλά οι ρόλοι της Γκερτζ έχουν γίνει πιο σπάνιοι τα τελευταία χρόνια ενώ κανείς δεν έχει αναφερθεί στη συμμετοχή της στη ρομαντική κομεντί I Want You Back του 2022, στην οποία πρωταγωνιστούσαν οι Τσάρλι Ντέι και Τζένι Σλέιτ.

Η αποτυχημένη εταιρία παραγωγής

Η Γκερτζ αντί για την υποκριτική, ακολούθησε το παράδειγμα του συζύγου της στις επιχειρήσεις. Ο Ρέσλερ μετακόμισε στο Λος Άντζελες στα τέλη της δεκαετίας του ’80 για να στηρίξει την καριέρα της συζύγου του ως ηθοποιού, αλλά μετά τη συνίδρυση της εταιρείας ιδιωτικών μετοχών Apollo Global το 1990, την οποία ακολούθησε η Ares Management το 1997, τα πράγματα πήραν άλλη τροπή.

Η Γκερτζ εμπνεύστηκε το 2010 να δημιουργήσει τη δική της εταιρεία παραγωγής, την Lime Orchard Productions, η οποία της έδωσε μια νέα πηγή εισοδήματος ακριβώς τη στιγμή που οι ρόλοι γίνονταν όλο και πιο σπάνιοι.

«Φτάνεις σε μια ηλικία, επιβραδύνεις και οι δουλειές είναι λίγο δύσκολο να βρεθούν» είπε για την υποκριτική. Όμως η Lime Orchard αποδείχθηκε ότι ήταν μια λανθασμένη αρχή, καθώς ήταν μεγάλη αποτυχία, με μόνη επιτυχία την ταινία A Better Life του 2011, που χάρισε στον πρωταγωνιστή της Ντεμιάν Μπιτσίρ μια υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Σύμφωνα με τη Γκερτζ, πέταξε εκατομμύρια δολάρια στην αποτυχημένη εταιρεία παραγωγής.

Οι επενδύσεις σε αθλητικές ομάδες

Η επόμενη κίνησή της ήταν να επικεντρωθεί στην οικοδόμηση σχέσεων με πλούσιες προσωπικότητες της βιομηχανίας του Χόλιγουντ, όπως ο διευθύνων σύμβουλος της Disney, Μπομπ Άιγκερ, ο οποίος ήταν καλεσμένος σε κάποια από τα πολυτελή γιορτινά της πάρτι.

Περίπου εκείνη την εποχή, ο Ρέσλερ άρχισε να έχει την επιθυμία να ελέγχει τις δικές του αθλητικές ομάδες. Οι δύο τους συνέχισαν να συμμετέχουν στην επενδυτική ομάδα του Mark Attanasio για την αγορά μιας ομάδας μπέιζμπολ, των Milwaukee Brewers.

Τότε ο Ρέσλερ, φανατικός οπαδός των Λος Άντζελες Λέικερς, αποφάσισε ότι θα έπρεπε να αγοράσουν μια ομάδα ΝΒΑ.

Αυτός και η Γκερτζ προσπάθησαν αρχικά να πάρουν τους Los Angeles Clippers, αφού το ρατσιστικό σκάνδαλο του πρώην ιδιοκτήτη Ντόναλντ Στέρλινγκ ανάγκασε σε πώληση, αν και τελικά θριάμβευσε ο Στιβ Μπάλμερ.

Βρήκαν μια δεύτερη ευκαιρία το 2015, όταν κέρδισαν μια δημοπρασία για το πλειοψηφικό πακέτο των Atlanta Hawks, αφού ένα παρόμοιο ρατσιστικό σκάνδαλο ανάγκασε την πώληση.

Όταν έγιναν ιδιοκτήτες των Hawks, οι Γκερτζ και Ρέσλερ έχτισαν ένα προπονητικό συγκρότημα 90.000 τετραγωνικών μέτρων και ένα κέντρο αθλητιατρικής για τη χρήση της ομάδας στο Πανεπιστήμιο Emory.

Η Γκερτζ είναι το δημόσιο πρόσωπο του διδύμου, ενώ ο Ρέσλερ βρίσκεται στο γραφείο. Τώρα που το ζευγάρι έχει ενταχθεί στις τάξεις των υπερπλούσιων, έχουν γίνει γνωστοί για το φιλανθρωπικό τους έργο.

