Καμία Ριάνα! Η Τέιλορ Σουίφτ έγινε η πλουσιότερη μουσικός στον κόσμο

Έχουμε χάσει το μέτρημα με τα ρεκόρ που καταφέρνει η Τέιλορ Σουίφτ να καταρρίπτει και να γράφει κυριολεκτικά ιστορία. Μετά το κατόρθωμά της να γίνει δισεκατομμυριούχος αποκλειστικά από τη μουσική και την περιοδεία της, καταφέρνει να γίνει και η πλουσιότερη γυναίκα μουσικός στον κόσμο, εκθρονίζοντας έτσι την Ριάνα, η οποία εδώ και χρόνια κατείχε τον πολυπόθητο τίτλο.

Το αξιοσημείωτο όμως, είναι πως η Τέιλορ Σουίφτ οφείλει όλα της τα έσοδα σε μουσικές επιτυχίες και συνεργασίες, ενώ οι περισσότεροι celebrities όπως η Ριάνα που βρίσκονται στη λίστα των δισεκατομμυριούχων, το οφείλουν σε κάποιο brand που δημιούργησαν, πχ στη Fenty.

Forbes has updated Taylor Swift’s net worth to $1.6 billion, richest female musician in history. pic.twitter.com/3BZiiHSFLZ

— Pop Base (@PopBase) October 5, 2024