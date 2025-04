«Ζήτημα ζωής ή θανάτου»: Η Μέγκαν Μαρκλ για την επιλόχεια προεκλαμψία στο συγκινητικό, νέο της, podcast

H Mέγκαν Μαρκλ αποκάλυψε το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε μετά τη γέννα της.

Η δούκισσα του Σάσεξ ανακοίνωσε την άφιξη της νέας εκπομπής για τα Lemonada Media δημοσιεύοντας μια σειρά από παλιές φωτογραφίες στο Instagram, όπου πουλάει μπισκότα ως παιδί.

Στο πρώτο επεισόδιο, η Mέγκαν υποδέχτηκε τη φίλη της και επιχειρηματία Γουίτνεϊ Γουλφ Χερντ, η οποία ίδρυσε την εφαρμογή γνωριμιών Bumble και συνίδρυσε το Tinder.

Οι δύο γυναίκες συζήτησαν πώς υπέφεραν από την επιλόχειο προεκλαμψία, μια κατάσταση που σχετίζεται με την υψηλή αρτηριακή πίεση και την υπερβολική πρωτεΐνη στα ούρα τις ημέρες ή τις εβδομάδες μετά τη γέννα – την οποία η Χερντ περιέγραψε ως «ζήτημα ζωής ή θανάτου».

Η προεκλαμψία είναι μια επικίνδυνη κατάσταση που σχετίζεται με την εγκυμοσύνη και χαρακτηρίζεται από υψηλή αρτηριακή πίεση και λευκωματουρία (παρουσία πρωτεΐνης στα ούρα). Οι γυναίκες μπορούν επίσης να παρουσιάσουν προεκλαμψία και μετά τον τοκετό (προεκλαμψία της λοχείας).

Η προεκλαμψία παραμένει η κύρια αιτία θανάτων που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη και είναι μια απειλητική για τη ζωή διαταραχή.

Αν και η προεκλαμψία εμφανίζεται συνήθως μετά από 20 εβδομάδες της κύησης, τα συμπτώματα μπορούν να συνεχιστούν ακόμη και μετά τον τοκετό. Είναι επίσης πιθανό η προεκλαμψία να εμφανιστεί για πρώτη φορά μετά τον τοκετό.

Διάφορες μελέτες δείχνουν ότι 0,3-28% των γυναικών εμφανίζουν υψηλή αρτηριακή πίεση μετά τον τοκετό.

Το πρώτο επεισόδιο της νέας σειράς podcast της Μέγκαν κυκλοφόρησε μόλις λίγες ώρες μετά την άφιξη του συζύγου της, πρίγκιπα Χάρι, στο Ηνωμένο Βασίλειο, και την αναχώρηση του βασιλιά Καρόλου Γ’ με τη βασίλισσα Καμίλα για μια τετραήμερη κρατική επίσκεψη στην Ιταλία.

«Είχαμε και οι δύο πολύ παρόμοιες εμπειρίες – αν και δεν γνωριζόμασταν τότε – με την επιλόχειο προεκλαμψία» λέει στην καλεσμένη της η Μέγκαν.

Η Μέγκαν δεν αποκάλυψε αν υπέφερε από την κατάσταση μετά τη γέννηση του γιου της, πρίγκιπα Άρτσι, πέντε ετών, ή της κόρης της, πριγκίπισσας Λιλιμπέτ, τριών ετών. Η Χερντ έχει δύο γιους.

«Είναι τόσο σπάνιο και τόσο τρομακτικό. Και προσπαθείς ακόμα να ισορροπήσεις όλα αυτά τα πράγματα, και ο κόσμος δεν ξέρει ότι είναι κάτι που συμβαίνει.

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ την εικόνα σου μετά τη γέννηση του Άρτσι, με ολόκληρο τον κόσμο να περιμένει την άφιξη του» είπε η Xερντ στη Μέγκαν. «Ήμουν έτοιμη να γίνω νέα μαμά, και σκεφτόμουν, ‘Πώς τα καταφέρνει αυτή η γυναίκα; Πώς μπορεί να φοράει τακούνια και να παρουσιάζει ένα παιδί με αυτό το, ξέρεις, όμορφο outfit μπροστά σε τόσους;»

Η Χερντ αναφέρθηκε στη «βασανιστική» περίοδο της Mέγκαν ως μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Η Mέγκαν είπε στη Χερντ ότι ήταν «απολύτως αφοσιωμένη» στο νέο της ρόλο ως μητέρα.

Η Χερντ είπε επίσης ότι «το μόνο πράγμα που δεν μπορείς να πάρεις πίσω είναι ο χρόνος».

«Ο χρόνος που σπατάλησα, Μέγκ, στο να είμαι αγχωμένη, δυστυχισμένη, καταβεβλημένη, παρανοϊκή για το τι θα συμβεί μετά τη γέννα…. Πραγματικά πιστεύω ότι θα ήμουν πιο επιτυχημένη αν δεν ήμουν έτσι» είπε.

«Αλήθεια, μπορείς να κάνεις κάτι για αυτό; Το λέω αυτό γιατί χθες το βράδυ, σκεφτόμουν πάλι διάφορα, ξέρεις, εκεί στις 3 το πρωί, όταν δεν μπορείς να σταματήσεις να σκέφτεσαι» είπε η Μέγκαν.

Η Χερντ της είπε ότι ακολουθεί τον «κανόνα των πέντε».

«Θα έχει σημασία σε πέντε λεπτά; Πέντε ώρες; Πέντε μέρες; Ναι ή όχι. Αν δεν πρόκειται να έχει σημασία σε πέντε χρόνια, μπορείς να χαλαρώσεις» διευκρίνισε.

«Πρέπει πραγματικά να πάρεις μια βαθιά ανάσα και να πεις, ‘Ξέρεις τι; Πόσο μεγάλο ζήτημα είναι αυτό; Αν δεν πρόκειται να είναι καθοριστικό ζήτημα στην επιχείρησή σου, τη ζωή σου, την οικογένειά σου σε πέντε χρόνια, όλα θα πάνε καλά» πρόσθεσε.

Οι δύο επιχειρηματίες και μητέρες συζήτησαν επίσης πώς η μητρότητα είχε αλλάξει τις προοπτικές τους για τη ζωή, με τη Χερντ να λέει στη Mέγκαν:

«Πιστεύω ότι το να είσαι μητέρα, όπως ξέρεις, είναι ένα σημείο που σε αλλάζει δραστικά. Η ευημερία τους είναι η ευημερία μας. Και έτσι πιστεύω ότι σε αναγκάζει να ιεραρχήσεις τη ζωή σου όπως ποτέ πριν».

Η Μέγκαν μίλησε επίσης για την ισορροπία μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, εξηγώντας πώς η κόρη της Λιλιμπέτ μερικές φορές μπαίνει στο γραφείο της στην κατοικία τους στο Μοντεσίτο, Καλιφόρνια, μετά από έναν υπνάκο.

«Αυτό που αγαπώ περισσότερο στο να έχω μικρά παιδιά, σε αυτό το κεφάλαιο ενώ χτίζω [την επιχείρησή μου], είναι η προοπτική που φέρνει γιατί χτίζεις κάτι τη στιγμή που πρέπει να μάθεις στο παιδί σου πώς να πάει στην τουαλέτα… Και τα δύο είναι εξίσου σημαντικά!»

Η Χερντ περιέγραψε επίσης τη Mέγκαν ως «μια καταπληκτική οικοδέσποινα», προσθέτοντας: «Όταν έρχεται κάποιος στο σπίτι σου, τον περιβάλλει η αγάπη και η ζεστασιά. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται» σχολίασε.

Το νέο της podcast είναι η τελευταία παραγωγή της πρώην ηθοποιού του Suits μετά την πολυάσχολη περίοδο που ακολούθησε την κυκλοφορία της σειράς ντοκιμαντέρ With Love, Meghan και την πρεμιέρα της νέας της lifestyle μπράντας As Ever.

Η Mέγκαν δημοσίευσε μια σειρά από παλιές φωτογραφίες της για να συνοδεύσει την κυκλοφορία του podcast, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησης:

«Η επιχειρηματικότητα μπορεί να ξεκινήσει από μικρή ηλικία. (Παρεμπιπτόντως, όλα αυτά τα χρόνια αργότερα, εξακολουθώ να πουλάω μπισκότα!)»

«Ελπίζω το Confessions of a Female Founder να υπενθυμίσει στους ακροατές ότι δεν είναι μόνοι. Αυτές είναι ειλικρινείς συζητήσεις με γυναίκες που έχουν χτίσει από το μηδέν, αντιμετώπισαν προκλήσεις και συνέχισαν» είπε στους New York Times για το νέο της podcast show η Μέγκαν.

Η σειρά θα ολοκληρωθεί σε οκτώ επεισόδια και είναι μέρος μιας συμφωνίας που υπεγράφη τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους με την Lemonada Media.

Το νέο της podcast ακολουθεί την προηγούμενη απόπειρα της στα digital media, το Archetypes που ήταν μια αποκλειστική παραγωγή των Σάσεξ για το Spotify το 2022.

Τα Archetypes αφοφούσαν στα γυναικεία στερεότυπα. Είχε διάρκεια μιας σεζόν. Η συμφωνία των Σάσεξ με το Spotify, αξίας 20 εκατομμυρίων λιρών, έληξε το 2023.

Ακούστε το πρώτο επεισόδιο του Confessions of a Female Founder εδώ.